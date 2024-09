(Motorsport-Total.com) – Lando Norris sicherte sich im zweiten freien Training zum Grand Prix von Singapur die Bestzeit. Am Ende der 60 Minuten unter Flutlicht lag der McLaren-Pilot lediglich 0,058 Sekunden vor Charles Leclerc (Ferrari) – alle anderen lagen allerdings weit hinter den beiden Führenden.

© Motorsport Images Lando Norris sicherte sich am Freitag die Bestzeit in Singapur Zoom

„Wir sind da, wo wir hinwollten: mit dem Ferrari an der Spitze. Aber Charles ist dicht auf uns drauf“, analysiert Norris. „Ich hatte gehofft, einen größeren Vorsprung vor Charles zu haben, aber er ist auf Stadtkursen immer ziemlich gut. Die sind sehr schnell. Aber insgesamt ist es ok.“

Carlos Sainz lag im zweiten Ferrari bereits 0,629 Sekunden hinter Norris auf P3 und konnte dies über den Boxenfunk erklären: „Mit der Bremse stimmt was nicht. Das rechte Vorderrad bleibt dauernd stehen“, sagte er.

Yuki Tsunoda (Racing Bulls/+0,741) kam überraschend als Vierter ins Ziel, Oscar Piastri (McLaren/+0,747), der nach eigener Aussage „nicht in seinen Rhythmus gekommen“ war, als Fünfter und Daniel Ricciardo (Racing Bulls/+0,751) als Sechster. Er ist „zufrieden mit dem Auto“ und spricht von einem „guten Tag, für uns beide. Es ist schön, da vorne zu sein.“

„Es sieht so aus, als hätten wir ein gutes Paket für hier“, analysiert Ricciardo, hat auf die Frage nach dem Warum aber keine plausible Antwort: „Formel 1? Beim letzten Mal in Budapest sind wir mit so einem High-Downforce-Paket gefahren. Auch damals waren wir konkurrenzfähig. Vielleicht liegt uns das besser. Hoffentlich bleibt das morgen so.“

Ob die Racing Bulls gebremst haben oder mit ihren Unterbodentests endlich eine funktionierende Lösung gefunden haben, wird sich wohl im Qualifying zeigen. Auch Helmut Marko hat „keine Erklärung für den plötzlichen Formaufschwung, denn sie haben keine neuen Teile mitgebracht. Das müssen wir abwarten. Yuki war auch mit dem harten Reifen unglaublich schnell.“

Nicht so gut lief es für WM-Leader Max Verstappen. Mit 1,294 Sekunden Rückstand kam er als 15. ins Ziel. Gleich zu Beginn der Session funkte er: „Ich glaube nicht, dass es besser geworden ist.“ Und wenig später teilte er seinem Team mit: „Ich habe einfach keinen Grip. Ich habe keine spezifischen Balanceprobleme. Es gibt einfach keinen Grip.“

Deutlich besser machte es – zumindest laut Ergebnisliste – sein Teamkollege Sergio Perez, der diesmal auf Platz 8 landete. Damit lag er 0,871 Sekunden hinter Norris‘ Bestzeit, auf Platz 3 jedoch nur 0,242 Sekunden.

Für Marko ist das nicht genug. Er sagt: „Bei Max klappt gar nichts. Er bekommt keinen Grip, weder auf weichen noch auf harten Reifen, und er hat keine Balance. Das ist besorgniserregend. Wir müssen jetzt etwas Drastisches versuchen.“

Ein Zwischenfazit, das mich nach positiven Anzeichen vor einer Woche in Baku „auch negativ überrascht“ habe, so Marko, der sagt: „Wir müssen konkurrenzfähiger werden. Wir sind ungefähr so ​​schnell wie Colapinto. Das können wir nicht akzeptieren.“

Laut Verstappen seien „die Unebenheiten nicht das Problem. Es fehlt einfach der Grip.“ Und auch Perez ist verärgert: „Im Moment sieht es nicht gut aus. Wir müssen über Nacht etwas finden, denn wir sind ziemlich weit weg. Uns fehlt fast eine Sekunde. Das braucht eine drastische Änderung.“

Nach Startschwierigkeiten im ersten Training in der Dämmerung lief es für Mercedes auch in der Nacht nicht rund. George Russell (+0,761) wurde Siebter – mit dem Handling war er allerdings nicht zufrieden. Das zu Beginn der Session aufgetretene Untersteuern in der ersten Kurve empfand er als „überhaupt nicht schlimm, aber wir sind im Moment nicht schnell, also sollten wir vielleicht etwas probieren.“

Anschließend wurde sein Setup umgebaut und nach dem Umbau berichtete er: „Die Fahrbarkeit hinten ist sehr schlecht. Ich denke, wir müssen dahin zurückkehren, wie wir FT1 begonnen haben. Die Aerobalance ist nicht das Problem. Könnt ihr mal nachschauen, ob ich manchmal nur mit drei Rädern den Boden berühre? Wenn nicht, dann verlagere ich die Gewichtsverteilung gerne nach vorne.“

Doch auch das hatte offenbar nicht den gewünschten Effekt, denn Russell rutschte zwei Minuten vor Schluss in Kurve 8 in die Mauer und beschädigte dabei die Front seines Mercedes, der an diesem Wochenende im Petronas-Türkis lackiert war. Immerhin schaffte er es aus eigener Kraft zurück an die Box.

„Wir waren zu langsam und müssen herausfinden, warum“, seufzt Russell. „Wir haben zwischen FP1 und FP2 einige Änderungen vorgenommen. Aber das Auto fühlt sich nicht mehr so ​​verbunden an wie vor ein paar Rennen. Dem müssen wir auf den Grund gehen.“

Und sein Teamkollege Lewis Hamilton, der ebenfalls Traktion, ein lockeres Heck und „weiterhin massives Untersteuern“ auf seiner Problemliste hatte, fiel sogar aus den Top 10 heraus und landete auf Rang elf (+0,982).

Er sagte: „Das Auto fühlt sich, pff, ziemlich schwierig an… Es war ein schwieriger Tag. In Sachen Setup scheint nichts zu funktionieren. Man gibt alles und liegt eine Sekunde zurück. Wir sind ein bisschen verloren. Wir wissen nicht, was wir tun sollen. Egal, was wir versucht haben, wir haben keine Fortschritte gemacht. So wie die Dinge im Moment stehen, sehe ich uns nicht in Q3.“

Alexander Albon, der im Gegensatz zu seinem Williams-Teamkollegen Franco Colapinto (16.) mit dem neuesten Update ausgestattet ist, sicherte sich Platz 9, Fernando Alonso (Aston Martin) wurde 12. und die beiden Fahrer des Schweizer Sauber-Teams belegten die Plätze 19 und 20.

Der einzige Deutsche im Feld, Nico Hülkenberg, der im ersten freien Training 20. und damit Letzter war, verbesserte sich im FP2 auf Platz 10. Sein Rückstand betrug 0,940 Sekunden und er war 0,126 Sekunden schneller als Teamkollege Kevin Magnussen (13.).

Zu einer ungewöhnlichen Situation kam es gleich zu Beginn der Session, als Perez gerade auf die Strecke fuhr und an der Boxenausfahrt dem Aston Martin von Lance Stroll ausweichen musste, der dort offenbar einen Start übte.

Perez lenkte nach rechts in Richtung Strecke und überfuhr die weiße Linie am Boxenausgang, was ihm prompt die schwarz-weiße Flagge des Rennleiters einbrachte (Verwarnung). Eine Sanktion, die oderExperte Alexander Wurz kann das nicht nachvollziehen: „Er hat eine Kollision vermieden. Dass er dafür eine Verwarnung bekommt, finde ich etwas überraschend.“

Wo können Sie den Grand Prix von Singapur live sehen?

Im Free-TV läuft es in Deutschland leider nicht. Das ist die schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist: Auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de (jetzt gratis Kanal abonnieren!) gibt es weiterhin jeden Abend eine Live-Analyse der Highlights und die wichtigsten Geschichten des Tages in der beliebten F1-Show mit Kevin Scheuren und Christian Nimmervoll.

Die Live-Streams starten täglich um 20:00 Uhr deutscher Zeit und werden redaktionell vom siebenköpfigen Motorsport Network-Rechercheteam in Singapur unterstützt. Auch die deutschsprachigen Redakteure Norman Fischer und Frederik Hackbarth, die vom berühmten Formel 1-„Nachtrennen“ berichten, werden zumindest zeitweise zugeschaltet.

Übrigens: Die tägliche F1-Show gibt es ab sofort nicht nur auf YouTube, sondern auch auf dem Twitch-Kanal von Formula1.de live zu sehen.

Im deutschen Free-TV wird nur das Qualifying live übertragen. RTL überträgt am Samstag ab 14:30 Uhr MESZ live. Die eigentliche Session beginnt um 15 Uhr. Beim Grand Prix am Sonntag wird RTL allerdings nicht vor Ort sein.

Zu sehen ist das Rennen exklusiv beim Pay-TV-Anbieter Sky. Dort wird am Sonntag ab 12:30 Uhr eine Vorschau ausgestrahlt. Um 14:00 Uhr erfolgt dann der Rennstart (Hier geht’s zur kompletten Formel-1-TV-Übersicht inklusive der Sendezeiten für Österreich und die Schweiz!).