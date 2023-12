Norman Lear, Produzent von All in the Family, im Alter von 101 Jahren gestorben

Norman Lear, der Autor, Regisseur und Produzent, der das Fernsehen zur Hauptsendezeit mit aktuellen Hits wie … revolutionierte Alle in der Familie Und Maude und politische und soziale Unruhen in die einst isolierte Welt der Sitcoms trieb, ist gestorben.

Er war 101.

Lear sei am Dienstagabend im Schlaf im Kreise seiner Familie in seinem Haus in Los Angeles gestorben, sagte Lara Bergthold, eine Sprecherin seiner Familie.

Als liberaler Aktivist mit einem Gespür für Mainstream-Unterhaltung schuf Lear mutige und kontroverse Komödien, die von den Fernsehsitcom-Zuschauern, die lange Zeit die Abendnachrichten sehen mussten, um herauszufinden, was in der Welt vor sich ging, begeistert waren.

Seine Shows trugen dazu bei, die Hauptsendezeitkomödie in den 1970er-Jahren und danach zu prägen, starteten die Karrieren junger Künstler wie Rob Reiner und Valerie Bertinelli und machten unter anderem Carroll O’Connor, Bea Arthur und Redd Foxx zu Superstars mittleren Alters.

Seine charakteristische Produktion war Alle in der Familiedas in die Schlagzeilen des Tages eintauchte und sich gleichzeitig auf Lears Kindheitserinnerungen an seinen stürmischen Vater stützte.

Rassismus, Feminismus und der Vietnamkrieg waren Brennpunkte in der Sitcom mit dem konservativen Arbeiter Archie Bunker, gespielt von O’Connor, und dem liberalen Schwiegersohn Mike Stivic (Reiner). Jean Stapleton spielte die verwirrte, aber gutherzige Frau von Archie, Edith, und Sally Struthers spielte die Tochter der Bunkers, Gloria, die im Namen ihres Mannes oft mit Archie aneinandergeriet.

