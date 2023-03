Washington, gelijkstroom

Jim Stewart maakte zich op om zijn huis in Oost-Palestina, Ohio, te verkopen en met pensioen te gaan. Toen ontspoorde een trein in Norfolk Southern op 3 februari, waarbij giftige chemicaliën vrijkwamen in de lucht en in het nabijgelegen water, en hij vreest dat de waarde van zijn huis instort.

Hij en zijn vrouw hoopten dit voorjaar hun huis met drie slaapkamers op de markt te brengen, aangezien de prijzen nog steeds hoog waren en de voorraad laag. Als alternatief spraken ze over de familie van zijn zoon die een huis kocht dat op de markt stond verderop in de straat van Stewart.

Maar hoewel staatsambtenaren zeggen dat het water veilig is om te drinken, is het overtuigen van potentiële huizenkopers anders een zware strijd.

“Sinds de ontsporing ben ik al die opties kwijtgeraakt”, zei hij. “Wie gaat vervuilde grond kopen? De ouderen zijn bereid te blijven en zich uit te leven. De jongere groep, die is slimmer. Ze denken aan hun families. Ik zou mijn kleinkinderen hier niet willen hebben. We weten niet of de grond goed genoeg zal zijn om gras te laten groeien. Er zijn te veel onbekenden.”

Stewart, 65, uitte onlangs zijn woede en verdriet over wat hij verloor aan Alan Shaw, CEO van Norfolk Southern, op 22 februari in het stadhuis over de ontsporing op CNN.

‘Je hebt me verbrand,’ zei hij tegen Shaw. “We zouden ons huis verkopen. Onze waarde ging phoom, ‘wijzend met zijn handen naar beneden.

Shaw werd ronduit gevraagd door een andere bewoner of Norfolk Southern klaar was om het huis van Stewart te kopen, hij antwoordde alleen: “we gaan doen wat goed is voor deze gemeenschap.” Dat was niet bevredigend voor Stewart of veel van de andere deelnemers aan het stadhuis.

“Ik ben nu alles kwijt”, zegt Stewart tegen Shaw.

Stewart werkt als manager bij een commercieel bakkerijbedrijf.

“Ik heb hard gewerkt. Ik ben nog steeds aan het werk,’ zegt hij tegen Shaw. “Ik zit in het 44e jaar op mijn werk. Ik wilde eruit. Nu zit ik gewoon vast.”

Stewart vreest dat hij een enorm deel van de waarde van zijn huis is kwijtgeraakt, dat hij in 2016 kocht voor $ 85.000.

Het pand was een maand geleden ongeveer $ 135.000 waard, volgens een schatting van Zillow. Gebrek aan transacties sindsdien maken een huidige schatting moeilijk.

‘Dat krijg ik nooit. Als dat zo is, mag ik blij zijn dat ik krijg wat ik ervoor heb betaald’, zei hij over de schatting. Bovendien gelooft Stewart dat het veel zou kosten om de reparaties en tests uit te voeren om ervoor te zorgen dat het huis veilig is.

“Op wiens kosten? Dat is het grootste probleem op dit moment”, aldus Stewart. “Op wiens kosten gaan we dingen doen om ervoor te zorgen dat het goed komt?”

Stewart is niet de enige die boos was op Shaw en Norfolk Southern vanwege de weigering van de spoorweg om de gemeenschap te compenseren voor de waarde van het onroerend goed dat door de ontsporing is verwoest.

Tijdens de hoorzitting van de senaat over de crash op donderdag vroeg senator Ed Markey, een democraat uit Massachusetts, Shaw vier keer om zich ertoe te verbinden huiseigenaren te compenseren, maar hij hoorde Shaw herhaaldelijk antwoorden: “Senator, ik ben vastbesloten om te doen wat juist is.”

Markey zei dat dat geen acceptabel antwoord was.

“Wilt u ervoor zorgen dat deze families, deze onschuldige families hun spaargeld in hun huizen en kleine bedrijven niet verliezen? Het juiste om te doen is zeggen: ‘Ja, dat zullen we doen.”’ zei Markey tegen Shaw. “Deze families willen op de lange termijn weten of ze gewoon achterblijven. Als de camera’s eenmaal verder gaan, als de nationale aandacht wegebt, waar zullen deze families dan zijn? Ik denk dat ze in het vizier zullen komen van de accountants van Norfolk Southern die zeggen: ‘We gaan geen volledige vergoeding betalen.’”

Het betalen van de huiseigenaren en bedrijven zou niet per se moeilijk zijn voor Norfolk Southern.

Met een bevolking van ongeveer 5.000 mensen zijn er ongeveer 2.600 woningen in Oost-Palestina volgens Attom, een aanbieder van vastgoedgegevens. De gemiddelde waarde van een eigendom daar in januari van dit jaar, voorafgaand aan de ontsporing, was volgens Attom $ 146.000.

Alles bij elkaar genomen komt de waarde van al het residentieel onroerend goed in de stad neer op ongeveer $ 380 miljoen, inclusief eengezinswoningen en meergezinswoningen.

Die waarden zijn slechts een fractie van het geld dat Norfolk Southern verdient. Vorig jaar rapporteerde het een record bedrijfsresultaat van $ 4,8 miljard en een nettowinst van $ 3,3 miljard, een stijging van ongeveer 9% ten opzichte van een jaar eerder. Het had op 31 december $ 456 miljoen aan contanten in de boeken staan.

Het heeft een groot deel van die winst teruggegeven aan de aandeelhouders, door vorig jaar $ 3,1 miljard aan aandelen terug te kopen en $ 1,2 miljard uit te geven aan dividenden. En het kondigde slechts enkele dagen voor het ongeval een verhoging van de dividenden met 9% aan.

Een jaar geleden keurde de raad van bestuur een aandeleninkoopplan van $ 10 miljard goed, en het had de bevoegdheid om $ 7,5 miljard van het resterende plan op 31 december te kopen.

Gevraagd door senator Jeff Merkley, een democraat uit Oregon, tijdens de hoorzitting van donderdag: “Zult u beloven geen aandelen meer terug te kopen totdat een reeks veiligheidsmaatregelen is voltooid om het risico op ontsporingen en crashes in de toekomst te verminderen”, ontweek Shaw opnieuw de door alleen te antwoorden met: “Ik zal me ertoe verbinden om te blijven investeren in veiligheid.”

En het bedrijf investeert ook veel geld in lobbyen en besteedt in 2022 $ 1,8 miljard aan lobbyen, volgens OpenSecrets.org, dat de uitgaven voor lobbyen en politieke bijdragen bijhoudt.

Die lobbykosten werden tijdens de hoorzitting ook aangevallen door senatoren, vooral omdat Shaw zich niet zou committeren aan het steunen van het tweeledige wetsvoorstel dat sinds de ontsporing in de Senaat is ingediend om de veiligheid op het spoor te verbeteren. Gevraagd of hij de wetgeving zou steunen of ertegen zou zijn, zou Shaw niet alle bepalingen van het wetsvoorstel goedkeuren, maar hij antwoordde: “we zijn toegewijd aan de wetgevende bedoeling om het spoor veiliger te maken.”

Een grote uitbetaling is waarschijnlijk niet waar velen in Oost-Palestina naar op zoek zijn, zei Jim Warren, manager en mede-eigenaar van Kelly Warren and Associates Real Estate Solutions, in Boardman, dat ongeveer 24 kilometer verwijderd is van Oost-Palestina. Ze willen gewoon een huis dat veilig is om in te wonen en dat op zijn waarde wordt gebouwd, zei hij.

‘De mensen hier in de buurt willen niet veel,’ zei hij. “We jagen niet op de flitsende items zoals op andere plaatsen in de wereld. We willen opgroeien, onze kinderen opvoeden, de kost verdienen en een fijne plek hebben om te wonen, dat is alles wat we willen.”

Dit gebied zag, net als de rest van het land, de onroerendgoedmarkt de afgelopen jaren opwarmen met meerdere aanbiedingen op huizen en eigendommen die boven de vraagprijs werden verkocht. Maar, zei Warren, in tegenstelling tot andere delen van het land blijft de markt redelijk stabiel in dit deel van Ohio.

“Ons gebied beweegt niet zo veel omhoog en het beweegt niet zo veel naar beneden,” zei hij. “We hebben niet de grote schommels.”

Warren’s firma heeft momenteel twee vermeldingen in de stad.

‘Dat is niet meer of minder dan normaal,’ zei hij. Er zijn daar maar een stuk of tien eigendommen te koop, zei hij.

Maar, voegde hij eraan toe, “als uw eigendom besmet is, is dat een zorg voor uzelf en voor elke koper.”

Zoals bij elke aankoop van onroerend goed, moeten er voor huizen in Oost-Palestina een beoordeling en veiligheidstests worden uitgevoerd. Maar net als Stewart zei Warren dat het nog niet duidelijk is wie voor die gemoedsrust de aanvullende tests op water- en bodemverontreiniging zal betalen.

‘Voor zover we weten, dekt de provincie het misschien, of de EPA of de deelstaatregering van Ohio. Dat valt nog te bezien”, zei hij.

Over het algemeen, zei Warren, verwacht hij dat er in Oost-Palestina huizen zullen blijven worden gekocht en verkocht.

“We voorzien niet dat de markt tankt, we voorzien een gestage groei”, zei hij. “Als alle hype voorbij is, wonen we hier nog steeds. We zullen het moeten uitzoeken, want dit is ons thuis.