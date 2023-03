De beste democraat en republikein in de commissie — voorzitter Tom Karper (D-Del.) en ranking lid Shelley Moore Capito (RW.Va.) – zei woensdag dat ze meer willen horen over wat er wordt gedaan om Oost-Palestina te helpen. Carper zei dat hij “strakke antwoorden” en “verantwoording” verwacht. En leider van de meerderheid in de senaat Chuck Schumer zei dat hij van Shaw verwacht dat hij “de vlekkeloze veiligheidscultuur van zijn bedrijf onderschrijft, met name het steeds duidelijker wordende patroon van nalatigheid”

Shaw is ook van plan aan te dringen op een “industriebrede alomvattende aanpak, inclusief eigenaars van treinwagons, autofabrikanten, leasemaatschappijen, fabrikanten van apparatuur en de spoorwegmaatschappijen” – wat suggereert dat regelgevers een net moeten uitwerpen dat veel breder is dan zijn eigen bedrijf, of zelfs zijn eigen industrie. . Hij zal specifiek pleiten voor wijzigingen aan bepaalde typen treinwagons, die de spoorwegen niet rechtstreeks bezitten.

Shaw zal ook de nadruk leggen op de nieuwe focus van Norfolk om afstand te nemen van “efficiëntie” en winst, en naar iets dat hij “een meer evenwichtige benadering van service, productiviteit en groei” zal noemen – wat hij een “aanzienlijke afwijking van het recente verleden van de spoorwegindustrie” noemde. .” (Deze stappen werden voor het eerst aangekondigd tijdens een inkomstenoproep in december, waar hij investeerders ook verzekerde dat “andere belangrijke financiële maatregelen, zoals winst per aandeel, rendement op geïnvesteerd kapitaal en inkomsten” nog steeds van het grootste belang zouden zijn.)

Capito maakte duidelijk dat ze zich ook zal richten op de adequaatheid van de reactie van de Environmental Protection Agency op de milieuramp die de ontsporing veroorzaakte. “Persoonlijk denk ik dat de EPA heeft gefaald op het gebied van risicocommunicatie”, zei ze woensdag. “Er was verwarring, er waren vertraagde gegevens en het gevoel dat het niemand iets kon schelen.”

De commissie zal ook getuigenis afleggen van Ohio Sens. Sherrod Brown (D) en JD Vance (R) en Pennsylvania Democraat Bob Caseydie deel uitmaken van de groep wetgevers die doorzetten met een tweeledige wet op de spoorwegveiligheid.