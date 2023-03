CNN

Delen van een nor’easter die delen van het noordoosten onder de voeten met sneeuw bedolven en honderdduizenden zonder stroom hebben achtergelaten, zullen woensdag blijven hangen boven New England, waar het naar verwachting beperkte sneeuw zal brengen, maar zware winden die meer stroomonderbrekingen kunnen veroorzaken voordat ze van de kust.

Een extra sneeuwval van 1 tot 4 inch wordt woensdag voorspeld boven delen van de staat New York en New England, zegt de National Weather Service, nadat sommige delen van de regio dinsdag met meer dan 60 cm sneeuw werden geteisterd.

Verschillende gemeenschappen meldden dinsdagavond een sneeuwval van 36 inch, waaronder de steden Moriah en Stony Creek in New York en Marlboro, Vermont. In Beacon, New York, zagen bewoners maar liefst 43 centimeter sneeuw.

Hoewel de sneeuwval ’s nachts aanzienlijk zal afnemen, kunnen er de hele ochtend sterke winden met windstoten tot 50 mph door gebieden van het midden van de Atlantische Oceaan en het noordoosten waaien.

Intense stormomstandigheden zorgden ervoor dat ongeveer 250.000 woningen en bedrijven in het noordoosten vanaf begin woensdag zonder stroom zaten, volgens de tracker PowerOutage.us. Extra storingen zijn woensdag mogelijk omdat sterke winden met sneeuw bedekte boomtakken dreigen te breken en hoogspanningskabels naar beneden dreigen te halen, zei CNN-meteoroloog Derek Van Dam.

De nor’easter – een soort storm die langs de oostkust trekt en wind uit het noordoosten brengt – verstoorde het dagelijks leven in delen van de regio, veroorzaakte verraderlijke of onmogelijk te navigeren wegomstandigheden en creëerde gevaren voor degenen die probeerden uit de sneeuw te graven .

In Derry, New Hampshire, trof een vallende boom een ​​kind dat aan het spelen was in de buurt van een ouder die dinsdagmiddag sneeuw aan het ruimen was, en kwam vast te zitten, zei de brandweer van de stad. Brandweerlieden en politieagenten gebruikten kettingzagen en schoppen om het kind te bevrijden, dat met lichte verwondingen naar het ziekenhuis werd gebracht.

“Houd rekening met het verhoogde risico op verwondingen en hartaanvallen bij het scheppen van zware, natte sneeuw”, zei de National Weather Service waarschuwde Dinsdag.

De storm veroorzaakte dinsdag ook een hele reeks schoolsluitingen en vertragingen in de lessen in de hele regio. Sommige scholen zullen woensdag ook worden getroffen, waaronder Worcester Public Schools in Massachusetts aangekondigd een uitgestelde start van twee uur.

In New York, waar ongeveer 40.000 woningen en bedrijven woensdag vroeg zonder stroom zaten, zei gouverneur Kathy Hochul aangekondigd er zijn verschillende opwarmingscentra beschikbaar in de zwaar getroffen provincies, waaronder de provincies Albany, Ulster en Saratoga. De gouverneur smeekte de bewoners ook om “onnodige reizen te blijven vermijden, zodat ploegen en hulpverleners hun werk kunnen doen”.

Meer dan 2.000 vluchten binnen, naar of vanuit de Verenigde Staten werden dinsdag geannuleerd en meer dan 6.000 extra vluchten liepen vertraging op, meestal verbonden met luchthavens in het noordoosten toen de storm door de regio raasde, volgens volgsite FlightAware.

Luchtvaartmaatschappijen waaronder Delta, American, United, Southwest, JetBlue en Spirit hebben reisvrijstellingen of flexibel omboekingsbeleid afgegeven voor passagiers van wie de vluchten werden beïnvloed door het winterweer.

Ambtenaren in de hele getroffen regio waarschuwden automobilisten om extra voorzorgsmaatregelen te nemen of besneeuwde of ijzige wegen te vermijden.

In New Hampshire reageerden staatstroepen op meer dan 200 ongevallen en voertuigen die van de weg waren geraakt, zei de staatspolitie van New Hampshire in een tweet.

Staten zetten teams van ploegen en andere noodhulpvoertuigen in, waaronder het Massachusetts Department of Transportation, dat gezegd het stuurde 1.813 apparaten om op de storm te reageren en wegen te behandelen. De afdeling vaardigde ook een snelheidsbeperking van 40 mph uit op de Interstate 90, die zich door de staat uitstrekt.

Terwijl de nor’easter door het noordoosten raasde en een afzonderlijk atmosferisch riviersysteem de Pacifische kust trof, verzamelden orkaanjagers met de US Air Force Reserve gegevens die toekomstige voorspellingen voor de regio’s zouden kunnen verbeteren.

Tot de afgelopen jaren moesten voorspellers uitsluitend vertrouwen op satellieten en voorspellingsmodellen voor het voorspellen van atmosferische rivieren, die erg modderig kunnen worden, zonder echt te weten wat er in de stormen gebeurt, aldus CNN-meteoroloog Jennifer Gray.

We vliegen er weer een #Atmosferische Rivier in de Stille Oceaan en de ontwikkelingslanden #sneeuw onweer in de Atlantische Oceaan. De @53rdWRS gaat door met het verzamelen van kritieke gegevens van kust tot kust om de voorspellingen van deze zeer impactvolle winterstormen aan het einde van het seizoen te verbeteren. pic.twitter.com/x0KSub68OT — Jeremy DeHart (@JeremyDeHart53d) 14 maart 2023

Maar nu kunnen de orkaanjagers naar de stormen vliegen en instrumenten inzetten die nauwkeurige live weergegevens kunnen doorgeven. De gegevens kunnen direct worden opgenomen in weersvoorspellingsmodellen, wat de nauwkeurigheid van de voorspelling aanzienlijk verbetert.

‘We vliegen hier missies van zee naar stralende zee’, zeggen de orkaanjagers getweet op dinsdag. “Het is gewoon wat we doen.”