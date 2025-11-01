Das Nordwestzentrum in Frankfurt wurde am Nachmittag nach einem lauten Knall evakuiert. Polizei und Rettungskräfte sind vor Ort. Es gibt noch keine verlässlichen Informationen, es wurde jedoch eine Festnahme vorgenommen.

Besucher des Nordwestzentrums meldeten am Samstagnachmittag mindestens einen lauten Knall im Einkaufszentrum in der Frankfurter Nordweststadt. Zur möglichen Ursache konnte die Polizei auf Nachfrage noch keine Angaben machen. Zahlreiche Einsatzkräfte sind am Nachmittag vor Ort, wie HR-Reporter beobachteten.

Während viele der zahlreichen Besucher nach dem lauten Lärm panisch das Einkaufszentrum verließen, wurden andere von Sicherheitspersonal und Verkäufern aufgefordert, das Einkaufszentrum über die Notausgänge zu verlassen.

Festnahme im Northwest Center

Schnell verbreiteten sich Aufnahmen in sozialen Netzwerken, die zeigten, wie Dutzende Menschen das Gebiet hastig verließen.

Es gibt noch keine offiziellen Informationen der Polizei. Wie die Personalabteilung durch Zeugen vor Ort erfuhr, kam es in der Einrichtung zu einer Festnahme. Dies entspricht den in sozialen Netzwerken kursierenden Videos, in denen Polizisten offenbar eine männliche Person abführen.

Die Personalabteilung berichtet weiterhin.