Einem Agenturbericht zufolge traf sich Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un am Samstag während seiner Russlandreise mit dem russischen Verteidigungsminister Sergej Schoigu. Die Begegnung habe am Knevichi-Flughafen in Wladiwostok im Osten Russlands stattgefunden, berichtete die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass. Kim wurde von Shoigu und einer Ehrengarde empfangen.

Kim besucht seit Dienstag Russland, seine erste offizielle Auslandsreise seit der Corona-Pandemie. Am Mittwoch traf er Kremlchef Wladimir Putin im Kosmodrom Wostotschny im Osten Russland. Am Freitag besuchte der nordkoreanische Staatschef eine russische Flugzeugfabrik in Komsomolsk am Amur, wo die Kampfflugzeuge Suchoi Su-35 und Su-57 gebaut werden.

Der Westen befürchtet, dass Russland… Nord Korea Will Rüstung für seine Offensive in der Ukraine kaufen. Gleichzeitig steht Nordkorea im Verdacht, Technologien für seine Atom- und Raketenprogramme von Russland erwerben zu wollen. Nach seinem Treffen sprach Putin von „Möglichkeiten“ einer militärischen Zusammenarbeit zwischen Russland und Nordkorea. Allerdings versicherte sein Sprecher Dmitri Peskow am Freitag, dass die beiden Länder während Kims Besuch keine Vereinbarungen unterzeichnet hätten.

