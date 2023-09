Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un inspizierte am Samstag während einer Reise durch die östliche Region Russlands russische nuklearfähige strategische Bomber und Hyperschallraketen.

Der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu zeigte Kim hochmoderne Bomber und Kampfflugzeuge. Laut einer Erklärung des russischen Verteidigungsministeriums wurden dem nordkoreanischen Führer Marschflugkörper und automatische Artilleriesysteme vorgeführt.

Kim begann seinen Besuch in Russland mit einem Gipfeltreffen am Mittwoch mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin, da er befürchtete, Moskau wolle von Nordkorea Artilleriemunition für seine Invasion in der Ukraine kaufen und dafür Militärtechnologie erhalten.

Die USA warnten, sie würden „nicht zögern“, weitere Sanktionen gegen die beiden Länder zu verhängen, wenn sie ein neues Waffenabkommen abschließen.

Moskau versucht, die Beziehungen zu Pjöngjang vor dem Hintergrund der russischen Aggression in der Ukraine zu vertiefen, die den Kreml isoliert und ihn dazu veranlasst hat, in anderen geächteten Hauptstädten nach Verbündeten – und militärischer Ausrüstung – zu suchen.