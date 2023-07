Seoul, Südkorea

CNN

—



Bevor sie Nordkorea verließ, hatte die als „C“ bekannte Frau durch geschmuggelte Fernsehsendungen Einblicke in das Leben jenseits der Grenze erhalten.

Menschen, die mit fremden Materialien wie Büchern und Filmen erwischt werden, die im Einsiedlerstaat verboten sind, müssen mit schweren Strafen rechnen. Aber C schaute sich trotzdem heimlich die südkoreanischen Shows an, fasziniert von einer, wie sie es nannte, „anderen Realität“ als der, in der sie lebte.

„Ich habe gelernt, dass Südkorea ein reiches Land ist, in dem die Menschenrechte garantiert sind“, sagte die Frau, die in ihren Zwanzigern ist.

Da sich die Grenzen Nordkoreas verschärfen und das Leben schwieriger wird, floh sie 2019 und verbrachte die nächsten Jahre im benachbarten China, bevor sie nach Südkorea reiste – wo sie jetzt eine Ausbildung in einer von der Regierung geführten Einrichtung namens Hanawon erhält.

Alle in Südkorea ankommenden Überläufer müssen drei Monate in Hanawon verbringen, einer Schule, die ihnen die Assimilation beibringt, bevor sie in die Gesellschaft eintreten dürfen. Beamte sagen, dass die Einrichtung Überläufer in allen Bereichen ausbildet, von Geschichte und Kultur bis hin zu beruflichen Fertigkeiten und alltäglichen Aufgaben wie dem Einkauf von Lebensmitteln – Dinge, die in ihrem stark isolierten und verarmten Heimatland möglicherweise ganz anders aussehen.

C sprach am Montag während einer seltenen Medientour durch Hanawon, die vom Vereinigungsministerium organisiert wurde, mit Journalisten. Keiner der anwesenden Überläufer nannte seinen richtigen Namen. Und obwohl C einige Bedenken hinsichtlich des Lebens in Südkorea hat – es ist so anders als im Norden; Was ist, wenn die Leute sie seltsam finden? – Sie klang optimistisch und entschlossen.

„Ich habe hart gelernt … Ich versuche, mein Leben in dem Glauben zu meistern, dass alles gut wird, wenn ich mich genug anstrenge“, sagte sie. „Ich lerne in Hanawon, wie man in Südkorea lebt.“

Aber nicht jeder verlässt die Einrichtung mit dem Gefühl, gestärkt oder ausreichend vorbereitet zu sein, und einige Aktivisten glauben, dass das System einer Überarbeitung bedarf.

Bei ihrer Ankunft in Südkorea müssen sich Überläufer bis zu drei Monate lang Sicherheitskontrollen durch den National Intelligence Service (NIS) unterziehen, einem Prozess, der dazu dient, nordkoreanische Spione aufzuspüren. Nach der Freilassung reisen sie für weitere drei obligatorische Monate nach Hanawon – das heißt, sie verbringen etwa ein halbes Jahr in staatlichen Einrichtungen, bevor sie freigelassen werden.

Dieser Ansatz sei „veraltet“, ineffektiv und übermäßig restriktiv, sagte Sokeel Park, südkoreanischer Landesdirektor der internationalen gemeinnützigen Organisation Liberty in Nordkorea (LINK), die Nordkoreanern bei der Umsiedlung in den Süden hilft.

„Es ist ironisch, dass nordkoreanische Flüchtlinge ihr Leben riskieren, um der extremen Regierungskontrolle zu entgehen, aber ihre ersten Monate in Südkorea unter einer übermächtigen Regierungskontrolle verbringen müssen, die weder ihren Interessen dient noch ihre Autorität respektiert“, sagte er gegenüber CNN.

Die Hauptanlage in Hanawon liegt etwa 80 Kilometer (50 Meilen) südlich der Hauptstadt Seoul.

Im Berufsbildungszentrum der Einrichtung können Überläufer zwischen 22 Ausbildungsberufen wählen, bei denen es sich überwiegend um Arbeiterberufe handelt.

Hanawon versucht auch, Überläufer mit Teilen des südkoreanischen Lebens vertraut zu machen. Sie werden beispielsweise dazu ermutigt, populäre Musik aus den 90ern und aktuelle Hits anzuhören, um besser mit Gleichaltrigen in Kontakt zu treten und kulturelle Bezüge zu verstehen.

In einem anderen Fall bringt ein IT-Lehrer den Schülern bei, die Funktion zum Kopieren und Einfügen zu verwenden und das Tippen des Liedtextes der südkoreanischen Nationalhymne zu üben.

Als CNN zu Besuch war, waren die meisten Klassenzimmer leer und nur wenige Schüler befanden sich in den Computer- und Nagelpflegeräumen. Obwohl die Zahl der Überläufer einst fast 3.000 pro Jahr betrug, sank sie in den Jahren 2021 und 2022 aufgrund von Pandemiebeschränkungen und strengeren Grenzsicherheitsmaßnahmen in Nordkorea und China auf nur noch wenige Dutzend.

Die Hanawon-Schulung deckt weitere grundlegende Lebenskompetenzen ab, beispielsweise die Eröffnung eines Bankkontos. Nach Abschluss des Programms erhalten Flüchtlinge zu Beginn ihres neuen Lebens staatliche Leistungen wie einen Anfangszuschuss und Wohngeld.

Doch einige Überläufer verlassen Hanawon mit dem Gefühl, frustriert und für die reale Welt schlecht gerüstet zu sein.

„Hanawon sollte mir Dinge beibringen, die ich tatsächlich gebrauchen kann, aber sie haben mir nur unsinnige Dinge beigebracht“, sagte Kim, ein Überläufer, der 2017 geflohen ist und seine Hanawon-Ausbildung 2018 abgeschlossen hat.

Einige Lektionen, etwa der Umgang mit moderner Technologie, waren hilfreich. Aber andere theoretische Kurse waren verwirrend – etwa als sie ein Buch lasen, in dem erklärt wurde, wie man einen Ring mit Gold überzieht, sagte er. CNN identifiziert Kim nur mit seinem Nachnamen, um seine Privatsphäre zu schützen.

Während des Besuchs am Montag sagten Beamte aus Hanawon, dass sie jetzt hauptsächlich Berufsunterricht erteilen.

„Es gibt ein Sprichwort: ‚Lehre jemandem das Angeln bei, anstatt ihm Fisch zu geben.‘ Anstatt finanzielle Hilfe zu leisten, ist es notwendig, eine Berufsausbildung bereitzustellen, die tatsächlich zum Überleben in Südkorea erforderlich ist, und eine Ausbildung, die ihnen hilft, sich an das südkoreanische System anzupassen“, sagte Wiedervereinigungsminister Kwon Young-se während der Tour.

Zwei weitere Überläuferinnen, die derzeit in Hanawon leben und nur als „A“ und „B“ identifiziert werden, berichteten ebenfalls über ihre Erfahrungen und sagten, die Schulung sei von Vorteil gewesen. „Hanawon war eine große Hilfe … Auch die Umsiedlungsgelder reichen aus“, sagte B am Montag und fügte hinzu, sie habe viel Zeit am Computer verbracht.

Aber andere Überläufer teilen Kims Skepsis, so Park, der LINK-Landesdirektor. Verschiedene Experten und Befürworter haben in den vergangenen Jahren ähnliche Kritik geäußert und darauf hingewiesen, dass Überläufer mehr psychische Gesundheitsfürsorge und langfristige Unterstützung benötigen.

Ein Problem besteht darin, dass nicht alles Leben in Nordkorea gleich ist. Ein Bewohner der Hauptstadt Pjöngjang, der Heimat beliebter Bürger wie Regierungsbeamter und ihrer Familien, ist möglicherweise mit modernen Annehmlichkeiten wie Schulbildung, Kaffee und sogar Mobiltelefonen (beschränkt auf Nordkoreas zensiertes Intranet) vertrauter als Bewohner ärmerer Teile der Provinz Land.

Und einige Überläufer wie C leben jahrelang in China, bevor sie in Südkorea ankommen – so haben sie mehr Zeit, sich anzupassen und Berufserfahrung zu sammeln.

Der Hanawon-Ansatz müsse maßgeschneiderte Hilfe bieten, die auf den individuellen Bedürfnissen basiert, anstatt allen Überläufern die gleichen Anforderungen und Schulungen aufzuerlegen, sagte Park.

Viele Überläufer arbeiten am Ende auch in anderen Bereichen als dem, was sie in Hanawon gelernt haben, was diese Kurse wirkungslos macht, fügte Park hinzu. Jüngere Nordkoreaner haben beispielsweise möglicherweise umfassendere Ambitionen, etwa ein Praktikum zu absolvieren, ein College zu besuchen und eine Karriere als Angestellter einzuschlagen.

Hinzu kommt die psychologische Belastung, die der sechsmonatige Aufenthalt in der von NIS und Hanawon betriebenen Überprüfungseinrichtung mit sich bringt.

Sie kommen mit „so viel Hoffnung und Erwartungen“ in Südkorea an, sagte Park – aber diese Aufregung lässt oft nach, wenn sie schließlich Hanawon verlassen.

CNN hat die Beamten von Hanawon um einen Kommentar gebeten.

Viele Überläufer und Aktivisten sagen, der Hanawon-Prozess sollte gestrafft werden. „Ich denke, es ist besser, sich schnell niederzulassen, früher Geld zu verdienen und zu leben, während man sich anpasst, indem man Durchbrüche schafft“, sagte Kim, die Überläuferin, die 2017 geflohen ist.

Als er am Montag nach Hanawons abgelegenem Standort gefragt wurde, sagte Kwon, der Minister, das liege daran, dass „Überläufer angesichts neuer Leute nervös sein können“. Die Behörden hielten es für besser, in einer isolierten Einrichtung zu beginnen und ihre Exposition „schrittweise auszuweiten“, sagte er.

Kim erkannte die Herausforderungen an, die die Anpassung an Südkorea mit sich bringt. Es war ihm oft peinlich, wenn Leute ungläubig fragten, warum er die Wörter für gewöhnliche, in Geschäften gekaufte Artikel nicht kennen könne.

Auch die Arbeit sei hart und werde durch südkoreanische Kollegen, die scheinbar auf ihn herabblickten, noch schlimmer, sagte er. Und es gab kulturelle Unterschiede, die er rätselhaft fand, wie etwa die Begrüßung von Kollegen jeden Morgen – was er im Norden noch nie getan hatte.

Die Schwierigkeiten des Lebens nach der Abtrünnigkeit sind gut dokumentiert, wobei einige Fälle in einer Tragödie endeten. Im Jahr 2019 wurden eine nordkoreanische Mutter und ihr Sohn tot in ihrer südkoreanischen Wohnung aufgefunden, vermutlich verhungert, was zu Massenmahnwachen und Protesten sowie zu Versprechen der Regierung führte, die Sozialmaßnahmen zu verstärken.

Im Jahr 2022 wurden die Überreste einer in Wintermäntel gehüllten nordkoreanischen Frau in ihrem Haus in Seoul gefunden. Die Behörden schätzten, dass sie seit einem Jahr tot sei.

Viele Flüchtlinge kämpfen selbst Jahre nach ihrer Ankunft in Südkorea mit finanziellen Schwierigkeiten. Laut Regierungsangaben waren im Jahr 2022 etwa 6,1 % der Überläufer arbeitslos, mehr als das Doppelte der landesweiten Quote.

Doch viele dieser Herausforderungen können besser durch gemeinschaftsbasierte Unterstützung bewältigt werden, beispielsweise durch örtliche Zentren, die kontinuierliche Hilfe und Kameradschaft bieten, sagte Park.

Diese Zentren existieren in gewissem Umfang, könnten aber weiter ausgebaut werden, indem einige der Hanawon-Angebote in optionale lokale Kurse umgewandelt würden, sagte er. Das könnte auch ein weiteres großes Problem für Überläufer lindern: die Isolation, nachdem sie in Nordkorea völlig von ihren Lieben abgeschnitten waren.

Nach ihrer beschwerlichen Reise, sagte er, sollten nordkoreanische Überläufer die Chance haben, dieses neue Kapitel zu ihren eigenen Bedingungen zu beginnen – mit der Freiheit, für die sie ihr Leben riskierten.