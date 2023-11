Nordkoreanische Medien fordern stärkere Atomstreitkräfte nach US-Raketentest

Eine unbewaffnete interkontinentale ballistische Rakete vom Typ Minuteman III startet während eines Betriebstests um 2:10 Uhr pazifischer Sommerzeit auf der Vandenberg Air Force Base, Kalifornien, USA, 2. August 2017. Bild aufgenommen am 2. August 2017 / Handout über REUTERS Lizenzrechte erwerben

SEOUL, 3. November (Reuters) – Nordkorea wird seine militärische Abschreckung erhöhen, um seine Sicherheit gegen ein auf es gerichtetes US-Atomwaffenarsenal zu gewährleisten, berichteten seine staatlichen Medien am Freitag, als es die Vereinigten Staaten für den kürzlichen Raketenabschuss einer Interkontinentalrakete (ICBM) kritisierte. prüfen.

Die US-Luftwaffe startete am Mittwoch eine nuklearfähige Minuteman-III-Rakete von einem Stützpunkt in Kalifornien aus, doch die Rakete wurde gesprengt, nachdem eine Anomalie festgestellt wurde. An dem Test nahmen zum ersten Mal seit 2016 südkoreanische Verteidigungsbeamte teil.

Ein nordkoreanischer Militärkommentator sagte, trotz des Scheiterns des Tests zeige die Anwesenheit südkoreanischer „Marionetten-Militärgangster“, dass US-Atomwaffen auf Nordkorea gerichtet seien.

„Die Demokratische Volksrepublik Korea wird wie immer ihre Militäraktionen fortsetzen, um die Abschreckung zu verstärken und die strategische Sicherheit auf der koreanischen Halbinsel und in der Region zu gewährleisten“, sagte der nicht identifizierte Kommentator in einem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA und bezog sich dabei auf das Land Initialen seines offiziellen Namens, der Demokratischen Volksrepublik Korea.

Der Kommentar kritisierte auch die USA und Südkorea für verschiedene jüngste militärische Schritte, darunter die Stationierung nuklearer strategischer Bomber der USA in Südkorea.

„Die nukleare Bedrohung der Demokratischen Volksrepublik Korea durch die USA und ihre Vasallenkräfte nähert sich einer neuen roten Linie“, sagte der nordkoreanische Kommentator und forderte die Stärkung der „Selbstverteidigungsstreitkräfte mit Atomwaffen“.

Das südkoreanische Vereinigungsministerium, das für innerkoreanische Angelegenheiten zuständig ist, sagte, der Kommentar wirft die Frage auf, ob Nordkorea sich darauf vorbereite, eine weitere militärische „Provokation“ zu rechtfertigen.

„Es ist klar, dass die derzeit erhöhten Spannungen auf der koreanischen Halbinsel auf Nordkoreas vergebliche nukleare Entwicklung und rücksichtslose militärische Provokationen zurückzuführen sind“, sagte der stellvertretende Sprecher des Ministeriums, Kim In-ae, bei einem Briefing.

Südkorea hielt letzten Monat eine gemeinsame Übung mit den USA und Japan in der Nähe der koreanischen Halbinsel ab, an der ein strategischer US-Bomber vom Typ B-52 sowie Kampfflugzeuge der drei Nationen beteiligt waren.

Die USA und Südkorea veranstalteten im vergangenen Monat außerdem Luftübungen mit 130 Kampfflugzeugen beider Länder, um 24-Stunden-Kriegseinsätze zu simulieren.

Südkorea und die Vereinigten Staaten sagen, dass ihre Übungen darauf abzielen, die Kampfbereitschaft für eine Reaktion auf Nordkorea aufrechtzuerhalten.

Nordkorea bezeichnet die Übungen als Vorbereitungen der USA und ihres südkoreanischen Verbündeten für eine Invasion.

Berichterstattung von Hyunsu Yim; Zusätzliche Berichterstattung von Hyonhee Shin; Bearbeitung durch Robert Birsel

