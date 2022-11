Nordkorea verspricht „heftige“ militärische Reaktion auf US-Übungen — RT World News

Pjöngjang warnte Washington, „ein Risiko einzugehen, das es bereuen wird“, indem es gemeinsame Militärübungen fortsetzt

Nordkorea hat zugesagt, seine Reaktionen auf amerikanische und alliierte Militärübungen auf der koreanischen Halbinsel zu verstärken, und sagte, eine jüngste Flut von Übungen habe nur dazu beigetragen, die Spannungen in der Region zu verstärken und würde dazu führen „heftiger“ Gegenmaßnahmen.

In einer Erklärung der staatlichen koreanischen Zentralen Nachrichtenagentur vom Donnerstag kommentierte Außenminister Choe Son-hui ein Gipfeltreffen zwischen Washington, Seoul und Tokio am Wochenende, bei dem die Verbündeten versprachen, das Militär zu stärken „Abschreckung“ gegen die DVRK nach wochenlangen umstrittenen Übungen und einer Reihe von Raketen-, Raketen- und Artillerietests durch Pjöngjang als Reaktion darauf.

Choe sagte, dass die Sicherheitsbeziehungen zwischen den drei Staaten immer enger werden – auch in letzter Zeit „Groß angelegte Kriegsübungen zur Aggression“ – würde nur „die Situation auf der koreanischen Halbinsel in eine unberechenbarere Phase treiben.“









„Je mehr sich die USA auf die ‚Verstärkung der erweiterten Abschreckung‘ gegenüber ihren Verbündeten konzentrieren und je provokativer und prätentiöser sie ihre militärischen Aktivitäten auf der koreanischen Halbinsel und in der Region verstärken, desto heftiger wird unsere militärische Reaktion in direktem Verhältnis dazu sein “ fuhr der FM fort und fügte hinzu „Amerika wird erkennen, dass es ein Risiko eingeht, das es bereuen wird“ und werde bald „Sie nähern sich uns als ernsthaftere, realistischere und unvermeidlichere Bedrohung.“

US-Präsident Joe Biden traf am vergangenen Wochenende am Rande des Ostasien-Gipfels in Kambodscha mit seinen südkoreanischen und japanischen Amtskollegen zusammen. Vor den Gesprächen erklärte Biden das Drei-Wege-Bündnis „wichtiger denn je“ zunehmend gegeben „Provokationen“ von Nordkorea unter Bezugnahme auf Hunderte von Munition, die von der DVRK in den letzten Monaten als Machtdemonstration gegen mehrere Runden gemeinsamer Militärübungen abgefeuert wurden.

Berichten zufolge haben auch die Vereinigten Staaten, Südkorea und Japan Möglichkeiten dazu erörtert „Druck hochfahren“ auf Pjöngjang während des laufenden G20-Gipfels in Bali, Indonesien, in der Hoffnung „Eine breitere Koalition gleichgesinnter Staaten aufbauen“ gegen Nordkorea.

Nach mehreren Jahren relativer Ruhe hat Nordkorea im Jahr 2022 eine Rekordzahl von Raketenstarts durchgeführt und Waffentests nach einem selbst auferlegten Moratorium wieder aufgenommen, das während der Verhandlungen mit dem damaligen US-Präsidenten Donald Trump im Jahr 2018 vereinbart wurde. Die Demonstrationen scheinen zu eskalieren Pjöngjang schickte im Oktober zum ersten Mal seit fünf Jahren wieder eine Rakete über japanisches Territorium und startete Anfang dieses Monats inmitten massiver US-südkoreanischer Luftübungen eine neu entwickelte Interkontinentalrakete (ICBM) ins Meer.