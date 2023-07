SEOUL, Südkorea (AP) – Nordkorea schwieg am Mittwoch über den äußerst ungewöhnlichen Einmarsch eines amerikanischen Soldaten über die stark befestigte Grenze Koreas, da einige Beobachter sagen, dass Nordkorea ihn angesichts der zunehmenden Feindseligkeiten zwischen den ehemaligen Kriegsparteien in absehbarer Zeit wahrscheinlich nicht repatriieren wird Feinde.

Einen Tag, nachdem der Soldat am Dienstag während einer Tour im Grenzdorf Panmunjom nach Nordkorea geflohen war, gab es kein Wort über das Schicksal des Soldaten 2. Klasse Travis King, des ersten bekannten Amerikaners, der seit fast fünf Jahren im Norden inhaftiert war. Am frühen Mittwoch feuerte Nordkorea zwei ballistische Raketen testweise ins Meer ab, offenbar aus Protest gegen die Stationierung eines US-Atom-U-Boots in Südkorea am Vortag.

„Es ist wahrscheinlich, dass Nordkorea den Soldaten kurzfristig für Propagandazwecke und dann mittel- bis langfristig als Verhandlungsmasse einsetzen wird“, sagte Yang Moo-jin, Präsident der Universität für Nordkoreanische Studien in Südkorea.

King, 23, war ein Kavallerie-Späher der 1. Panzerdivision, der wegen Körperverletzung fast zwei Monate in einem südkoreanischen Gefängnis verbracht hatte. Er wurde am 10. Juli freigelassen und am Montag nach Fort Bliss, Texas, geschickt, wo ihm zusätzliche militärische Disziplin und die Entlassung aus dem Dienst drohen.

Er wurde bis zum Zoll begleitet, verließ jedoch den Flughafen, bevor er sein Flugzeug bestieg. Es war nicht klar, wie er die Stunden verbrachte, bis er sich der Panmunjom-Tour anschloss und am Dienstagnachmittag über die Grenze rannte. Die Armee veröffentlichte seinen Namen und begrenzte Informationen, nachdem Kings Familie benachrichtigt worden war. Aber eine Reihe von US-Beamten, die wegen der Sensibilität der Angelegenheit unter der Bedingung anonym sprachen, lieferten zusätzliche Einzelheiten.

Kings Mutter sagte gegenüber ABC News, sie sei schockiert gewesen, als sie hörte, dass ihr Sohn nach Nordkorea eingereist sei.

„Ich kann mir nicht vorstellen, dass Travis so etwas tut“, sagte Claudine Gates aus Racine, Wisconsin.

Gates sagte, die Armee habe ihr am Dienstagmorgen von der Einreise ihres Sohnes nach Nordkorea erzählt. Sie sagte, sie habe das letzte Mal „vor ein paar Tagen“ von ihrem Sohn gehört, als er ihr sagte, er würde bald nach Fort Bliss zurückkehren. Sie fügte hinzu, sie wolle nur, dass „er nach Hause kommt“.

King sah sich in Südkorea mit mindestens zwei weiteren Vorwürfen wegen Körperverletzung konfrontiert.

Im Februar verhängte ein Gericht gegen ihn eine Geldstrafe von 5 Millionen Won (3.950 US-Dollar), nachdem er im vergangenen Oktober wegen tätlichen Angriffs auf eine unbekannte Person und Beschädigung eines Polizeifahrzeugs in Seoul verurteilt worden war, wie aus einer Abschrift des Urteils hervorgeht, die The Associated Press erhalten hat.

In dem Urteil hieß es, King sei auch beschuldigt worden, einen 23-jährigen Mann in einem Nachtclub in Seoul geschlagen zu haben. Das Gericht wies diese Anklage jedoch zurück, weil das Opfer nicht wollte, dass King bestraft wird.

Die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Karine Jean-Pierre, sagte, die US-Regierung arbeite mit ihren nordkoreanischen Amtskollegen zusammen, um „diesen Vorfall zu lösen“. Das von den USA geführte UN-Kommando teilte am Dienstag mit, der US-Soldat befinde sich vermutlich in nordkoreanischem Gewahrsam.

„Wir beobachten und untersuchen die Situation genau“, sagte US-Verteidigungsminister Lloyd Austin auf einer Pressekonferenz im Pentagon und wies darauf hin, dass ihm vor allem das Wohlergehen des Soldaten am Herzen liege. „Dies wird sich in den nächsten Tagen und Stunden weiterentwickeln, und wir halten Sie auf dem Laufenden.“

Es war nicht bekannt, ob und wie die USA und Nordkorea, die keine diplomatischen Beziehungen unterhalten, Gespräche führen werden. In der Vergangenheit stellte Schweden, das eine Botschaft in Pjöngjang hat, konsularische Dienste für andere in Nordkorea inhaftierte Amerikaner bereit. Aber schwedisches diplomatisches Personal ist Berichten zufolge nicht nach Nordkorea zurückgekehrt, seit das Land Anfang 2020 einen COVID-19-Lockdown verhängte und allen Ausländern die Ausreise anordnete.

Einige Beobachter sagen, Nordkorea und die USA könnten weiterhin über Panmunjom oder die nordkoreanische Mission bei den Vereinten Nationen in New York kommunizieren.

Fälle, in denen Amerikaner oder Südkoreaner nach Nordkorea überlaufen, sind selten, obwohl seit dem Ende des Koreakrieges 1950–53 mehr als 30.000 Nordkoreaner nach Südkorea geflohen sind, um politischer Unterdrückung und wirtschaftlichen Schwierigkeiten zu entgehen.

Tae Yongho, ein ehemaliger Minister der nordkoreanischen Botschaft in London, sagte, Nordkorea freue sich wahrscheinlich über die „Gelegenheit, die USA dazu zu bringen, ihr Gesicht zu verlieren“, da Kings Überfahrt am selben Tag erfolgte, an dem das US-U-Boot in Südkorea ankam. Tae, jetzt ein südkoreanischer Abgeordneter, sagte, Nordkorea werde King wahrscheinlich nicht zurückgeben, weil er ein Soldat aus einer Nation sei, die sich praktisch im Krieg mit Nordkorea befinde und sich freiwillig dem Norden ergeben habe.

Die Vereinigten Staaten und Nordkorea befinden sich offiziell immer noch im Krieg, da der Koreakrieg mit einem Waffenstillstand und nicht mit einem Friedensvertrag endete. Die USA stationieren immer noch rund 28.000 Soldaten in Südkorea. Die Spannungen auf der koreanischen Halbinsel nehmen zu, da Nordkorea eine Flut von Raketentests durchgeführt hat, während die USA mit der Ausweitung ihrer Militärübungen mit Südkorea reagiert haben.

Panmunjom liegt innerhalb der 248 Kilometer langen entmilitarisierten Zone und wird seit seiner Gründung am Ende des Koreakrieges gemeinsam vom UN-Kommando und Nordkorea überwacht. Gelegentlich kam es dort zu Blutvergießen, aber es war auch ein Schauplatz für Diplomatie und Tourismus.

Panmunjom ist bekannt für seine blauen Hütten auf Betonplatten, die die Demarkationslinie bilden. Panmunjom zieht Besucher von beiden Seiten an, die die letzte Grenze des Kalten Krieges sehen möchten. In Panmunjom leben keine Zivilisten. Nord- und südkoreanische Soldaten stehen sich gegenüber, während Touristen auf beiden Seiten Fotos machen.

Eine kleine Anzahl US-Soldaten ging während des Kalten Krieges nach Nordkorea, darunter Charles Jenkins, der 1965 seinen Armeeposten in Südkorea aufgab und über die DMZ floh. Er trat in nordkoreanischen Propagandafilmen auf und heiratete eine japanische Krankenpflegestudentin, die von nordkoreanischen Agenten aus Japan entführt worden war. Jenkins starb 2017 in Japan.

In den letzten Jahren wurden einige amerikanische Zivilisten in Nordkorea wegen angeblicher Spionage, Subversion und anderer staatsfeindlicher Handlungen verhaftet, aber wieder freigelassen, nachdem die USA hochrangige Missionen entsandt hatten, um ihre Freiheit zu sichern.

Im Mai 2018 ließ Nordkorea drei amerikanische Häftlinge frei, die während einer kurzen Zeit freundschaftlicher Beziehungen mit dem damaligen Außenminister Mike Pompeo in einem Flugzeug in die Vereinigten Staaten zurückgekehrt waren. Später im Jahr 2018 erklärte Nordkorea, es habe den Amerikaner Bruce Byron Lowrance ausgewiesen. Seit seiner Abschiebung gab es keine Berichte über weitere in Nordkorea inhaftierte Amerikaner vor dem Vorfall am Dienstag.

Ihre Freiheiten standen in auffallendem Kontrast zum Schicksal von Otto Warmbier, einem amerikanischen Universitätsstudenten, der 2017 wenige Tage nach seiner Freilassung durch Nordkorea nach 17 Monaten Gefangenschaft im Koma starb.

Die Vereinigten Staaten, Südkorea und andere haben Nordkorea beschuldigt, ausländische Häftlinge zu nutzen, um diplomatische Zugeständnisse zu erpressen. Einige Ausländer sagten nach ihrer Freilassung, dass ihre Schulderklärungen während ihrer Haft in Nordkorea unter Zwang erfolgt seien.

Sean Timmons, geschäftsführender Gesellschafter der auf Militärrechtsfälle spezialisierten Anwaltskanzlei Tully Rinckey, sagte, wenn King versuche, sich als legitimer Überläufer darzustellen, der vor politischer Unterdrückung oder Verfolgung fliehe, sei er auf die Entscheidung der nordkoreanischen Führung angewiesen er kann bleiben.

Er sagte, dass es wahrscheinlich an Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un liegen werde, über Kings Schicksal zu entscheiden.

„Es hängt von den Launen ihrer Führung ab, was sie tun wollen“, sagte Timmons.

Copp berichtete aus Washington. Die Associated Press-Autoren Matthew Lee und Zeke Miller aus Washington haben zu diesem Bericht beigetragen.

Hyung-jin Kim, Kim Tong-hyung, Tara Copp und Lolita C. Baldor, The Associated Press























