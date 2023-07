Nordkorea reagiert nicht auf die Versuche der USA, weitere Informationen über den amerikanischen Soldaten zu finden, der Anfang dieser Woche über die schwer bewaffnete Grenze zu Südkorea gerannt ist, sagten Beamte in Washington am Donnerstag.

Angesichts hoher Spannungen und inaktiver Kommunikationskanäle sagten US-Beamte, die Aussichten für eine schnelle Freilassung des Soldaten seien derzeit unklar.

„Gestern hat sich das Pentagon an seine Kollegen in der (nord-)koreanischen Volksarmee gewandt. Meines Wissens nach wurden diese Mitteilungen noch nicht beantwortet“, sagte Matthew Miller, ein Sprecher des US-Außenministeriums, gegenüber Reportern.

Das Pentagon erklärte, es könne keine Angaben zum Zustand des Soldaten machen.

Auf die Frage, ob King noch am Leben sei, sagte Pentagon-Sprecherin Sabrina Singh: „Wir kennen seinen Zustand nicht. Wir wissen nicht, wo er festgehalten wird. Wir kennen seinen Gesundheitszustand nicht.“

Am Dienstag hat Pvt. Travis King, der auf dem Weg zurück in die USA war, um sich einem Disziplinarverfahren zu stellen, nachdem er in Südkorea wegen Körperverletzung inhaftiert worden war, konnte vom Flughafen fliehen und an einer Tour durch die Joint Security Area (JSA) teilnehmen, die die beiden Koreas trennt. King rannte dann über die Grenze.

Der Aufenthaltsort von Pvt. Travis King in Nordkorea ist noch unbekannt Bild: Family Photo/AP Photo/Picture Alliance

Pjöngjang antwortete nicht auf das „rosa Telefon“

Auch Nordkoreas Staatsmedien, die üblicherweise über die Inhaftierung von US-Staatsangehörigen berichten, äußerten sich bisher nicht zu dem Vorfall.

In der Vergangenheit stellte Schweden konsularische Dienstleistungen für Amerikaner bereit. Doch Berichten zufolge ist das schwedische Diplomatenpersonal seit der Pandemie nicht mehr nach Nordkorea zurückgekehrt.

Die andere Möglichkeit, wie Washington Pjöngjang erreichen kann, ist die Hotline des von den USA geführten UN-Kommandos im koreanischen Grenzdorf Panmunjom – bekannt als „Pink Phone“.

Berichten zufolge verbindet die Telefonleitung die Verbindungsbeamten beider Seiten, deren Büros nur 40 Meter (130 Fuß) voneinander entfernt sind. Experten gehen davon aus, dass die USA das „rosa Telefon“ benutzten, auf das Nordkorea nicht antwortete.

Obwohl die USA und Nordkorea keine diplomatischen Beziehungen unterhalten, haben sie dennoch Möglichkeiten, miteinander in Kontakt zu treten.

Spannungen zwischen Nordkorea und den USA

Der Vorfall ereignete sich in einer Zeit erhöhter Spannungen zwischen Washington und Pjöngjang. Am Tag von Kings Grenzübertritt stationierten die USA zum ersten Mal seit vier Jahrzehnten ein Atom-U-Boot nach Südkorea.

Einige Stunden später feuerte Nordkorea testweise zwei Raketen ab, deren Reichweite potenziell den südkoreanischen Hafen treffen könnte, in dem das US-U-Boot angedockt ist.

Der nordkoreanische Verteidigungsminister Kang Sun Nam sagte am Donnerstag, dass der aktuelle U-Boot-Hafenbesuch „die unverhohlenste und direkteste nukleare Bedrohung“ für Nordkorea sei.

In einer Erklärung warnte er, dass der Einsatz der USA die von Nordkorea festgelegten Bedingungen für den Einsatz von Atomwaffen erfüllen könnte.

„Die immer größere Sichtbarkeit des Einsatzes strategischer Atom-U-Boote und anderer strategischer Vermögenswerte könnte unter die im Gesetz der DVRK festgelegten Bedingungen für den Einsatz von Atomwaffen fallen“, heißt es in der Erklärung.

Ein US-Soldat überquert die innerkoreanische Grenze nach Nordkorea Um dieses Video anzusehen, aktivieren Sie bitte JavaScript und erwägen Sie ein Upgrade auf einen Webbrowser, der HTML5-Videos unterstützt

ara/wmr (AP, Reuters, AFP)