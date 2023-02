Nordkorea probiert eine neue Propagandastrategie aus: YouTube-Influencer

Seoul, Südkorea

CNN

—



Die junge Frau durchwühlt einen Kühlschrank voller Eis am Stiel und holt mehrere hervor, um sie der Kamera zu zeigen.

„Das ist Milchgeschmack – das Bild ist so süß“, sagt sie auf Englisch und zeigt lächelnd auf die Cartoon-Verpackung. „Und das ist Pfirsichgeschmack.“

Nachdem sie sich endlich eine Eiswaffel ausgesucht hat, beißt sie hinein und erklärt: „Der Keks ist sehr lecker.“

Das vierminütige Video hat mehr als 41.000 Aufrufe auf YouTube erzielt, aber dies ist kein gewöhnlicher Vlog. Die Frau, die sich YuMi nennt, lebt in Nordkorea, dem vielleicht isoliertesten und geheimnisvollsten Land der Welt.

Ihr im vergangenen Juni erstellter YouTube-Kanal ist einer von mehreren Social-Media-Konten, die in den letzten ein oder zwei Jahren im Internet aufgetaucht sind und in denen Nordkoreaner behaupten, ihren Alltag zu teilen.

Aber Experten sagen, dass nicht alles so ist, wie es in diesen Videos scheint, und dass die Bilder verräterische Anzeichen dafür enthalten, dass das gezeigte Leben für die verarmten Millionen unter der Diktatur des Führers Kim Jong Un weit von der Norm entfernt ist.

Stattdessen schlagen sie vor, dass YuMi und andere wahrscheinlich sind mit hochrangigen Beamten in Verbindung stehen und möglicherweise Teil einer Propagandakampagne sein, die darauf abzielt, das internationale Image des Landes als einen identifizierbareren – sogar touristenfreundlicheren – Ort umzubenennen, als das ständige Gerede über Atomwaffen vermuten lässt.

YuMis Videos „sehen aus wie ein gut vorbereitetes Theaterstück“, das von der nordkoreanischen Regierung geschrieben wurde, sagte Park Seong-cheol, ein Forscher am Datenbankzentrum für nordkoreanische Menschenrechte.

Seit Jahrzehnten ist Nordkorea vergleichsweise vom Rest der Welt abgeschottet, mit strengen Beschränkungen der freien Meinungsäußerung, der Freizügigkeit und des Zugangs zu Informationen.

Seine düstere Menschenrechtsbilanz wurde von den Vereinten Nationen kritisiert. Die Internetnutzung ist stark eingeschränkt; Selbst die wenigen Privilegierten, denen Smartphones erlaubt sind, können nur auf ein von der Regierung betriebenes, stark zensiertes Intranet zugreifen. Ausländische Materialien wie Bücher und Filme sind verboten, oft mit schweren Strafen für diejenigen, die mit Schmuggelware vom Schwarzmarkt erwischt werden.

Aus diesem Grund ist YuMi – der nicht nur Zugang zu einem Filmgerät, sondern auch zu YouTube hat – kein gewöhnlicher Nordkoreaner, sagen Experten.

„Für einen Einwohner ist es unmöglich, sich mit der Außenwelt zu verbinden“, sagte Ha Seung-hee, Forschungsprofessor für Nordkorea-Studien an der Dongguk-Universität.

YuMi ist nicht die einzige nordkoreanische YouTuberin, die Aufsehen erregt: Eine 11-Jährige, die sich Song A nennt, gab im April 2022 ihr YouTube-Debüt und hat bereits mehr als 20.000 Abonnenten gewonnen.

„Mein Lieblingsbuch ist ‚Harry Potter‘, geschrieben von JK Rowling“, behauptet Song A in einem Video und hält das erste Buch der Reihe hoch – besonders bemerkenswert angesichts der für Nordkorea typischen strengen Regeln, die fremde Kultur, insbesondere aus westlichen Ländern, verbieten.

Das Video zeigt Song A, der mit britischem Akzent spricht und in einem scheinbar idyllischen Kinderzimmer sitzt, komplett mit einem Globus, einem Bücherregal, einem Stofftier, einem gerahmten Foto und rosa Vorhängen.

Die rosigen Darstellungen des Alltags in Pjöngjang können auch einen Hinweis auf die soziale Stellung und Identität ihrer Schöpfer geben.

YuMis Videos zeigen, wie sie einen Vergnügungspark und eine interaktive Kinoshow besucht, in einem Fluss angelt, in einem gut ausgestatteten Indoor-Fitnessstudio trainiert und eine Kalksteinhöhle besucht, in der junge Studenten im Hintergrund die nordkoreanische Flagge schwenken.

Song A besucht einen überfüllten Wasserpark, besichtigt ein Ausstellungszentrum für Wissenschaft und Technologie und filmt ihren ersten Schultag.

Park, der Experte, sagt, dass diese Darstellungen nicht 100% falsch sind – aber sie sind extrem irreführend und repräsentieren nicht das normale Leben.

Es gibt Berichte darüber, dass die wohlhabende Elite Nordkoreas, wie hochrangige Regierungsbeamte und ihre Familien, Zugang zu Luxusgütern wie Klimaanlagen, Motorrollern und Kaffee haben. Und die in den YouTube-Videos gezeigten Einrichtungen existieren – aber sie sind für die meisten Menschen nicht zugänglich und werden nur „besonderen Menschen in einer besonderen Klasse“ gewährt, sagte Park.

Diese Einrichtungen sind wahrscheinlich auch nicht geöffnet oder in Betrieb, wie die Videos andeuten, sagte er. „Zum Beispiel ist die Stromversorgung in Nordkorea nicht reibungslos genug, um einen Vergnügungspark zu betreiben, also habe ich gehört, dass sie es nur an Wochenenden oder an besonderen Tagen betreiben würden, wie wenn sie ein Video drehen“, fügte Park hinzu.

Nordkorea ist berüchtigt für häufige Stromausfälle und Stromknappheit; Laut Schätzungen des CIA World Factbook aus dem Jahr 2019 haben nur etwa 26 % der Bevölkerung Zugang zu Strom. Diese Stromausfälle wurden 2011 und 2014 in nächtlichen Satellitenbildern festgehalten, die Nordkorea in Dunkelheit gehüllt zeigten und fast mit dem dunklen Meer um es herum verschmolzen – in scharfem Kontrast zu den blendenden Lichtern der Nachbarländer China und Südkorea.

Die Englischkenntnisse der YouTuber und der Zugang zu seltenen Luxusartikeln deuten darauf hin, dass sie beide hochgebildet und wahrscheinlich mit hochrangigen Beamten verwandt sind, sagte Park.

Überläufer haben CNN zuvor mitgeteilt, dass einige Nordkoreaner im Englischunterricht britisches Englisch lernen. Der British Council, eine in Großbritannien ansässige Organisation, führte auch ein Ausbildungsprogramm für Englischlehrer in Nordkorea durch und entsandte Lehrer dort für mehr als ein Dutzend Jahre, bevor es 2017 eingestellt wurde.

Nordkoreanische Propaganda ist nicht neu; Frühere Kampagnen enthielten Plakate im sowjetischen Stil, Videos von marschierenden Truppen und Raketentests sowie Bilder von Kim Jong Un auf einem weißen Pferd.

Experten sagen jedoch, dass die YouTube-Videos und ähnliche nordkoreanische Social-Media-Konten auf chinesischen Plattformen wie Weibo und Bilibili eine neue Strategie veranschaulichen: Relatability.

„Nordkorea ist bestrebt zu betonen, dass Pjöngjang eine ‚gewöhnliche Stadt‘ ist“, sagte Park und fügte hinzu, dass die Führung „sehr daran interessiert ist, wie die Außenwelt sie sieht“.

Ha, der Forschungsprofessor, sagte, Nordkorea könnte versuchen, sich als „sicheres Land“ darzustellen, um mehr Tourismus für seine angeschlagene Wirtschaft zu fördern – insbesondere nach dem Tribut der Covid-19-Pandemie.

Obwohl es seine Grenzen für Touristen noch nicht wieder geöffnet hat, „wird die Pandemie irgendwann enden, und Nordkorea hat sich aus wirtschaftlichen Gründen auf den Tourismus konzentriert“, sagte Ha.

Vor der Pandemie gab es nur begrenzte Möglichkeiten für Touren, bei denen Besucher von Führern des Tourismusministeriums durch das Land geführt wurden. Die Touren wurden sorgfältig choreografiert, um das Land in seinem besten Licht zu zeigen. Trotzdem warnen viele Länder, einschließlich der Vereinigten Staaten, ihre Bürger vor einem Besuch.

Nach Beginn der Pandemie „wurde (in Nordkorea) darüber gesprochen, frühere Formen der Propaganda aufzugeben und neue Formen einzuführen“, sagte Ha. „Nachdem Kim Jong Un (den Behörden) befohlen hatte, in ihrer Propaganda kreativer zu sein, begannen Vlog-Videos auf YouTube zu erscheinen.“

Ein Artikel in der staatlichen nordkoreanischen Zeitung Rodong Sinmun aus dem Jahr 2019 erklärte unter Berufung auf Kim, dass die Propaganda- und Nachrichtensender des Landes „den alten Rahmen des Schreibens und Redigierens mit etablierten Konventionen und konventionellen Methoden mutig aufgeben müssen“.

Die Verwendung von Englisch durch die YouTuber spiegelt möglicherweise diese Bemühungen wider, Zuschauer weltweit zu erreichen. Sowohl YuMi als auch Song A enthalten hilfreicherweise auch englische Namen für ihre Kanäle: YuMi heißt auch „Olivia Natasha“ und Song A von „Sally Parks“.

Nordkorea hat in den letzten zehn Jahren andere Arten von Propaganda auf YouTube gepostet – obwohl seine offiziellen Videos oft von Moderatoren entfernt werden.

Im Jahr 2017 schaltete YouTube den staatlichen nordkoreanischen Nachrichtensender Uriminzokkiri und den Tonpomail-Kanal ab, der von ethnischen Koreanern in Japan kontrolliert wird, die Pjöngjang treu ergeben sind, weil sie gegen die Nutzungsbedingungen und Community-Richtlinien der Plattform verstoßen hätten.

Ein weiterer YouTube-Kanal namens Echo of Truth, der angeblich von einer nordkoreanischen Einwohnerin namens Un A betrieben wird, die sich selbst bei ihren täglichen Aktivitäten in Pjöngjang filmte, wurde Ende 2020 abgeschaltet.

Aber die Schließungen lösten bei einigen Forschern einen Aufschrei aus, die sagten, die Videos gaben einen wertvollen Einblick in Nordkorea und seine Führung, auch wenn es sich um Propaganda handelte.

Als CNN YouTube um einen Kommentar zu diesen gelöschten Kanälen und denen von Song A und YuMi bat, sagte ein Sprecher, dass die Plattform „alle geltenden Sanktions- und Handelsgesetze einhält – einschließlich in Bezug auf Inhalte, die von eingeschränkten Einheiten erstellt und hochgeladen wurden“.

„Wenn wir feststellen, dass ein Konto gegen unsere Nutzungsbedingungen oder Community-Richtlinien verstößt, deaktivieren wir es“, heißt es in der Erklärung.

Experten sagten, die Videos von YuMi und Song A könnten ein Versuch von Pjöngjang sein, ein Publikum zu erreichen, ohne die Aufmerksamkeit der Moderatoren auf sich zu ziehen.

Und wie geskriptet sie auch sein mögen, auch sie boten einen wertvollen Einblick in das Land, sagten Experten.

„Die Leute wissen bereits, dass (die Videos) zu Propagandazwecken erstellt wurden … die Öffentlichkeit ist sich bereits bewusst“, sagte Ha. Aber sie fügte hinzu: „Ich denke, es sollte eine angemessene Aufklärung und Diskussion darüber geben, wie wir (solche) Inhalte wahrnehmen sollten, anstatt einfach die Türen zu schließen.“