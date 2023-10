Die Vereinigten Staaten behaupteten am Freitag, Nordkorea habe mehr als 1.000 Container mit militärischer Ausrüstung und Munition an Russland für seinen anhaltenden Krieg in der Ukraine geliefert, darunter Munition, Artilleriegranaten und Raketen.

Das Weiße Haus veröffentlichte Bilder, die zeigen sollen, dass die Container auf ein unter russischer Flagge fahrendes Schiff verladen wurden, bevor sie per Zug in den Südwesten Russlands transportiert wurden.

Nach Angaben des Weißen Hauses wurden die Container vom 7. September bis 1. Oktober zwischen Najin im Nordosten Nordkoreas und dem russischen Hafen Dunay in der Nähe von Wladiwostok verschifft.

„Wir verurteilen (Nordkorea), dass es Russland diese militärische Ausrüstung zur Verfügung gestellt hat, die zum Angriff auf ukrainische Städte, zur Tötung ukrainischer Zivilisten und zur Förderung des illegitimen Krieges Russlands eingesetzt werden wird“, sagte John Kirby, Sprecher für nationale Sicherheit des Weißen Hauses.

„Diese wachsende militärische Partnerschaft zwischen (Nordkorea) und Russland, einschließlich aller Technologietransfers von Russland nach (Nordkorea), untergräbt die regionale Stabilität und das globale Nichtverbreitungsregime“, fuhr er fort.

Was haben wir aus Nordkorea gehört?

Spekulationen über mögliche Pläne Nordkoreas, die russischen Munitionsvorräte aufzufüllen, flammten letzten Monat auf, als der nordkoreanische Führer Kim Jong Un nach Ostrussland reiste, um Präsident Wladimir Putin zu treffen und wichtige Militärstandorte zu besuchen.

Während Kims sechstägiger Reise nach Russland, seiner längsten Auslandsreise als Staatschef, sagten die beiden Länder, sie hätten über eine Stärkung ihrer Verteidigungsbeziehungen gesprochen, aber keine konkreten Schritte bekannt gegeben.

Nordkoreanische Staatsmedien berichteten, Kim habe während seines Aufenthalts in Russland die „kameradschaftliche Kameradschaft und die freundschaftlichen Beziehungen“ zu Putin vertieft.

Nach dem Treffen mit Putin im vergangenen Monat forderte Kim eine exponentielle Steigerung der Produktion von Atomwaffen und forderte, dass sein Land eine größere Rolle in einer Koalition von Nationen spielen sollte, die den Vereinigten Staaten in einem „neuen Kalten Krieg“ gegenüberstehen, so der nordkoreanische Staat Medien.

Die Koreanische Zentrale Nachrichtenagentur sagte, Kim habe diese Bemerkungen während einer zweitägigen Sitzung des abgesegneten Parlaments des Landes gemacht, das die Verfassung änderte, um seine Politik der Ausweitung des Atomwaffenprogramms des Landes aufzunehmen.

Der Sprecher des Weißen Hauses, Kirby, sagte, die USA seien auch davon überzeugt, dass Kim nach hochentwickelten russischen Waffentechnologien suche, um Nordkoreas Atomprogramm anzukurbeln – als Gegenleistung für Munition, um die durch den Krieg in der Ukraine erschöpften russischen Vorräte wieder aufzufüllen.

Die USA sagen, sie würden weiterhin Sanktionen durchsetzen, die mutmaßlichen Waffengeschäfte aufdecken und bei den Vereinten Nationen argumentieren, dass die Aktionen gegen Resolutionen des Sicherheitsrats verstoßen.

„Wir werden weiterhin alle weiteren (nordkoreanischen) Waffenlieferungen nach Russland im Auge behalten“, sagte Kirby.

„Wir werden nicht zulassen, dass (Nordkorea) Russlands Kriegsmaschinerie heimlich unterstützt. Und die Welt sollte wissen, welche Unterstützung Russland möglicherweise erneut (Nordkorea) im Gegenzug gewähren wird.“

