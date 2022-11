Nordkorea: Kims nukleares Säbelrasseln | Aktuelles Asien | DW

„Stark“, „stärker“, „am stärksten“ – das sind offenbar die Lieblingswörter von Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un. Sein Land habe „die mächtigste strategische Waffe der Welt“, behauptete er bei einer Zeremonie am Samstag, berichtet die staatliche Nachrichtenagentur KCNA. Anlass des Treffens waren die jüngsten Raketentests in dem ostasiatischen Land. Kim kündigte an, sein Land zur stärksten Atommacht der Welt ausbauen zu wollen.

KCNA zitiert Kim mit den Worten, dass nordkoreanische Wissenschaftler einen „wunderbaren Sprung nach vorne in der Entwicklung von Technologien zur Platzierung von Atomsprengköpfen auf ballistischen Raketen gemacht haben“. Dem Bericht zufolge ehrte Kim bei der Zeremonie mehr als 100 Beamte und Wissenschaftler für ihre Arbeit an der Interkontinentalrakete Hwasong-17.

Neue Langstreckenrakete

Bei einem der bisher stärksten Raketentests des Landes feuerte Nordkorea letzte Woche eine Interkontinentalrakete ab, die nach Angaben japanischer Quellen im Meer westlich der Insel Hokkaido gelandet ist. Die Rakete schien Nordkoreas neueste Interkontinentalrakete mit einer potenziellen Reichweite zu sein, die das US-Festland treffen könnte. Mit der neuen „Hwasong-17“, die mit mehreren Sprengköpfen bestückt werden kann, verfügt Nordkorea laut Pjöngjang nun über die stärkste strategische Waffe.

Hwasong-17-Raketentest (am 18. November): „Wunderbarer Entwicklungssprung“

Der Aufstieg zur Atomkraft sei „das größte und wichtigste revolutionäre Ziel“, wurde Kim von der KCNA zitiert. Die Spitzenbeamten und Wissenschaftler haben der Welt „Pjöngjangs Ziel gezeigt, die stärkste Armee der Welt aufzubauen“, fügte er hinzu.

Bei dem Fototermin am Samstag forderte Kim laut einem anderen KCNA-Bericht eine „grenzenlose Verstärkung der Verteidigungsfähigkeiten“ und forderte Wissenschaftler und Arbeiter auf, „die nukleare Abschreckung des Landes in einem außergewöhnlich schnellen Tempo auszubauen und zu stärken“.

Die staatliche Zeitung Rodong Sinmun veröffentlichte mehr als ein Dutzend Bilder von Kim beim Fototermin mit seiner „geliebten Tochter“ Ju Ae. Nordkoreas Machthaber stellten sie beim Start der Interkontinentalrakete erstmals der Öffentlichkeit vor. Der Zehnjährige soll Kims zweites Kind sein. Das gemeinsame Erscheinen mit ihrem Vater innerhalb kurzer Zeit hat die Debatte darüber angeheizt, ob Ju Ae als potenzielle Nachfolgerin von Kim aufgestellt werden soll.

Viele Tests, noch mehr Power

Die Führung in Pjöngjang hat in diesem Jahr bereits mehr Raketen abgefeuert als in jedem Jahr zuvor. Allein im November waren es vermutlich 30 Kurz-, Mittel- und Langstreckenraketen. Das nordkoreanische Parlament hat im September ein Gesetz zum präventiven Einsatz von Atomwaffen verabschiedet. Das Gesetz gibt Kim auch das Oberkommando über die Atomwaffen des Landes.

Das international isolierte Land baut sein Waffenprogramm seit Jahren aus und unterliegt daher internationalen Sanktionen. Der UN-Sicherheitsrat hat seit 2006 fast ein Dutzend Resolutionen verabschiedet, in denen Sanktionen gegen Nordkorea wegen seiner Nuklear- und Raketenaktivitäten verhängt wurden.

AR/se (afp, dpa, rtr, ap)