Tokio

CNN

Nach Angaben des südkoreanischen Generalstabs (JCS) hat Nordkorea zwei ballistische Kurzstreckenraketen abgefeuert, die im Meer zwischen der koreanischen Halbinsel und Japan gelandet sind.

Die Raketen seien aus der nordkoreanischen Region Sunan abgefeuert worden, sagte JCS, und seien am frühen Mittwochmorgen Ortszeit abgefeuert worden. Nach jeweils etwa 550 Kilometern Flug seien die Raketen im Meer gelandet, hieß es weiter.

„Die detaillierten Spezifikationen dieser Raketen werden von den Geheimdiensten Südkoreas und der USA analysiert“, sagte JCS.

Auch die japanische Regierung beschrieb die beiden Raketen in einer Erklärung und sagte, dass sie außerhalb ihrer ausschließlichen Wirtschaftszone fielen.

Die Starts folgen auf eine Zeit erhöhter Spannungen auf der Halbinsel.

Am Dienstag machte ein atomwaffenfähiges U-Boot der US-Marine mit ballistischen Raketen einen Hafen in Südkorea an. Das Verteidigungsministerium des Landes gab die Anwesenheit des U-Bootes mit ballistischen Raketen der Ohio-Klasse in der südkoreanischen Hafenstadt Busan bekannt.

Kim Yo Jong, Schwester des nordkoreanischen Führers Kim Jong Un und selbst eine hochrangige Beamtein, sagte am Montag in einer Erklärung, dass die Stationierung eines US-amerikanischen U-Bootes mit ballistischen Raketen auf der Halbinsel die bereits unterbrochenen Kommunikationslinien zwischen den beiden Seiten beschädigen würde.

Die Ankunft des U-Bootes erfolgt, nachdem Nordkorea letzte Woche eine angeblich fortschrittliche Langstreckenrakete getestet und damit gedroht hatte, militärische Aufklärungsflugzeuge der USA abzuschießen, die in der Nähe seines Territoriums sogenannte „feindliche Spionageaktivitäten“ durchführen.

Südkorea und die USA hielten am Dienstag in Seoul auch ihr erstes Treffen der Nuclear Consultative Group ab, einem gemeinsamen Gremium, das von den Staats- und Regierungschefs der beiden Länder bei einem Gipfeltreffen in Washington im April eingesetzt wurde.