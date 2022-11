Nordkorea gelobt, die stärkste Atomstreitmacht der Welt zu schaffen — RT World News

Kim Jong-un lobte Pjöngjangs neue Interkontinentalrakete als die stärkste strategische Waffe der Welt

Nordkorea strebe die stärkste Nuklearkapazität der Welt an, sagte der Staatschef der Nation, Kim Jong-un, am Sonntag. Er ordnete auch die Beförderung von Militärbeamten und Wissenschaftlern an, die an dem jüngsten erfolgreichen Test einer neuen Interkontinentalrakete (ICBM) beteiligt waren, von der angenommen wird, dass sie das US-Festland erreichen kann.

In seiner Bestellung, die von der staatlichen Korean Central News Agency (KCNA) zitiert wird, sagte Kim, dass es sich um Nordkorea handele „Das ultimative Ziel ist es, die stärkste strategische Kraft der Welt zu besitzen, die absolute Macht, die es in diesem Jahrhundert noch nie gegeben hat.“

Er beschrieb auch die Interkontinentalrakete Hwasong-17 als „die stärkste strategische Waffe der Welt“ behauptet, dass nordkoreanische Beamte und die Wissenschaftler hinter dem Start stehen „machte einen wunderbaren Sprung nach vorne in der Entwicklung der Technologie zur Montage von Atomsprengköpfen auf ballistischen Raketen“ – zeigt Pjöngjangs Entschlossenheit zu bauen „Die stärkste Armee der Welt.“

Laut KCNA hat die Rakete „eindeutig bewiesen“ dass Nordkorea ist „eine vollwertige Atommacht, die in der Lage ist, sich gegen die nukleare Vorherrschaft der US-Imperialisten zu behaupten.“









Kim nahm auch an einem Fototermin mit den am ICBM-Start Beteiligten teil, während er von ihm begleitet wurde „Geliebte“ Tochter, deren Existenz nie öffentlich bestätigt worden war, bis sie sich ihm letzte Woche beim Start der Interkontinentalrakete anschloss.

Nordkorea feuerte am 18. November eine Hwasong-17 ab, um die von Pjöngjang zu stützen „überwältigende nukleare Abschreckung“ inmitten der „Militärische Bedrohung durch die USA“ und seine Verbündeten in der Region, so Kim.

Damals sagten nordkoreanische Beamte, die Interkontinentalrakete habe fast 1.000 km (620 Meilen) zurückgelegt und vor der Landung eine Höhe von 6.040 km (3.750 Meilen) erreicht „genau in den geplanten Gewässern des Ostkoreanischen Meers.“

Der Test wurde von Mitgliedern des UN-Sicherheitsrates verurteilt, darunter die USA, Großbritannien, Frankreich und Indien, die ihn als a bezeichneten „Schwere Eskalation“ die „stellt eine eindeutige Bedrohung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit dar.“ Aufgrund des Widerstands der ständigen Mitglieder China und Russland hielt der Sicherheitsrat jedoch davon ab, eine formelle Resolution herauszugeben.