SEOUL, Südkorea (AP) – Nordkorea feuerte am Mittwoch zwei ballistische Kurzstreckenraketen ins Meer ab, was wie eine Trotzerklärung schien, als die Vereinigten Staaten zum ersten Mal seit Jahrzehnten ein Atom-U-Boot nach Südkorea entsandten.

Die Starts erfolgten, als die USA und das von den USA geführte Kommando der Vereinten Nationen daran arbeiteten, die höchst ungewöhnliche Situation zu lösen, in der es um einen US-Soldaten ging, der am Dienstagnachmittag während einer Tour durch ein Grenzdorf Nordkorea überquerte.

Südkoreas Generalstabschefs sagten, dass Nordkorea von 3:30 bis 3:46 Uhr morgens zwei Raketen aus einem Gebiet in der Nähe der Hauptstadt Pjöngjang abgefeuert habe, die etwa 550 Kilometer (341 Meilen) weit geflogen seien, bevor sie in Gewässern östlich der koreanischen Halbinsel gelandet seien.

Das japanische Militär sagte, die Raketen seien außerhalb der ausschließlichen Wirtschaftszone Japans gelandet und es seien keine Schäden an Schiffen oder Flugzeugen gemeldet worden.

Die Flugdistanz der beiden Raketen entsprach in etwa der Entfernung zwischen Pjöngjang und der südkoreanischen Hafenstadt Busan, wo die USS Kentucky am Dienstagnachmittag beim ersten Besuch eines US-Atom-U-Boots in Südkorea seit den 1980er Jahren eintraf.

Der japanische Verteidigungsminister Yasukazu Hamada sagte Reportern, die Raketen seien auf einer niedrigen Flugbahn geflogen, hätten eine Höhe von etwa 50 Kilometern (31 Meilen) erreicht und könnten im Flug unregelmäßige Manöver gemacht haben. Diese Sprache wurde in der Vergangenheit verwendet, um eine nordkoreanische Waffe zu beschreiben, die der russischen Iskander-Rakete nachempfunden ist und im Flug manövrierfähig sein soll, um ihre Chancen zu verbessern, der Raketenabwehr zu entgehen.

Der südkoreanische Generalstab verurteilte die nordkoreanischen Abschüsse als „große Provokation“, die den Frieden und die Stabilität in der Region gefährdet, und sagte, das südkoreanische und das US-Militär würden den Norden im Hinblick auf weitere Waffenaktivitäten genau beobachten.

Die Starts am Mittwoch markierten die erste ballistische Aktivität des Nordens seit dem 12. Juli, als es eine neue Festbrennstoff-Interkontinentalrakete im Flug testete, die eine potenzielle Reichweite bis tief in das US-Festland zeigte. Dieser Start wurde vom Führer des Landes, Kim Jong Un, überwacht, der versprach, die nuklearen Kampffähigkeiten seines Landes angesichts der zunehmenden militärischen Aktivitäten zwischen den USA und Südkorea, die seiner Meinung nach für die Verschlechterung des Sicherheitsumfelds auf der koreanischen Halbinsel verantwortlich waren, weiter zu stärken.

Die Spannungen in der Region haben in den letzten Monaten zugenommen, da das Tempo sowohl der nordkoreanischen Waffentests als auch der gemeinsamen Militärübungen zwischen den USA und Südkorea in einem Wettstreit zugenommen hat.

Seit Anfang 2022 hat Nordkorea etwa 100 Raketen testweise abgefeuert und gleichzeitig versucht, seine doppelte Fähigkeit zu demonstrieren, Atomangriffe sowohl auf Südkorea als auch auf die kontinentalen Vereinigten Staaten durchzuführen. Als Reaktion darauf haben die Verbündeten ihre gemeinsame militärische Ausbildung intensiviert und vereinbart, die Stationierung strategischer US-Mittel wie Langstreckenbomber, Flugzeugträger und U-Boote in der Region zu verstärken.

Regelmäßige Besuche amerikanischer U-Boote mit nuklearen ballistischen Raketen in Südkorea waren eine von mehreren Vereinbarungen, die Präsident Joe Biden und der südkoreanische Präsident Yoon Suk Yeol im April als Reaktion auf die zunehmende nukleare Bedrohung Nordkoreas getroffen hatten. Sie einigten sich außerdem darauf, die gemeinsamen Militärübungen weiter auszubauen, die gemeinsame Planung für nukleare Notfälle zu stärken und eine bilaterale nukleare Beratungsgruppe einzurichten, die am Dienstag in Seoul ihre Eröffnungssitzung abhielt.

Die Schritte sollten dazu dienen, die Sorgen Südkoreas über das wachsende Atomwaffenarsenal Nordkoreas zu zerstreuen und Stimmen innerhalb des Südens zu unterdrücken, die das Land aufforderten, ein eigenes Atomwaffenprogramm fortzusetzen.

Die US-Streitkräfte Korea sagten in einer Erklärung, dass die Ankunft der Kentucky in Busan das „eiserne“ Bekenntnis der Vereinigten Staaten zu „erweiterter Abschreckung“ widerspiegele, und bezog sich dabei auf die Zusicherung, ihren Verbündeten mit allen militärischen Fähigkeiten, einschließlich nuklearer Fähigkeiten, zu verteidigen.

Nach Angaben des südkoreanischen Militärs kann das U-Boot der Ohio-Klasse mit etwa 20 ballistischen Trident-II-Raketen mit einer Reichweite von 12.000 Kilometern (7.456 Meilen) ausgerüstet werden.

„Von diesem U-Boot aus können die USA von überall auf der Welt Angriffe (auf Nordkorea) starten“, sagte Moon Keun-sik, ein U-Boot-Experte, der an der Kyonggi-Universität in Südkorea lehrt. „Aber es wird wahrscheinlich Gegenreaktionen aus Nordkorea und China geben, weil es so ist, als würden die verdecktesten und bedrohlichsten Atomwaffenstreitkräfte der Welt direkt vor ihrer Haustür stationiert.“

Während einige südkoreanische Konservative ihre Enttäuschung darüber zum Ausdruck gebracht haben, dass es beim Biden-Yoon-Treffen im April nicht zu einer Einigung über die Stationierung von US-Atomwaffen oder strategischen Vermögenswerten im Süden gekommen ist, stellt die Platzierung von Atomwaffen vor der Küste und auf U-Booten „tatsächlich in vielerlei Hinsicht eine stärkere Abschreckung“ dar. sagte Duyeon Kim, ein leitender Analyst am Washingtoner Center for a New American Security.

„Die Abschreckung wird verstärkt, wenn der Standort amerikanischer strategischer Vermögenswerte dem Gegner unbekannt ist, solange der Gegner weiß, dass diese Waffen existieren“, sagte Kim.

Dennoch müssen Seoul und Washington den „Sweet Spot“ finden, wenn es um die Sichtbarkeit der erweiterten Abschreckung Amerikas geht.

„Zu viel Sichtbarkeit strategischer Vermögenswerte könnte die Abschreckungswirkung tatsächlich untergraben, während zu wenig in Seoul Fragen zum Engagement aufwerfen könnte“, sagte Kim.

Zu diesem Bericht haben die AP-Journalisten Mari Yamaguchi und Haruka Nuga in Tokio beigetragen.

Kim Tong-hyung und Hyung-jin Kim, The Associated Press











