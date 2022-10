Nordkorea feuert zwei ballistische Kurzstreckenraketen ab, sagt Südkorea

Seoul, Südkorea

Nordkorea hat am Freitag zwei ballistische Kurzstreckenraketen in Gewässer vor der Ostküste der koreanischen Halbinsel abgefeuert, so südkoreanische Militärbeamte, was die Spannungen in der Region noch verstärkte.

Die Raketen wurden am Freitag zwischen 11:59 Uhr und 12:18 Uhr Ortszeit aus dem Kreis Tongchon in Nordkoreas östlicher Provinz Kangwon abgefeuert, wie aus einer Erklärung des Joint Chiefs of Staff (JCS) Südkoreas hervorgeht.

„Unser Militär hat seine Überwachung und Wachsamkeit verstärkt und behält eine vollständig vorbereitete Haltung bei, während es eng mit den USA zusammenarbeitet“, fügte der JCS hinzu.

Das US-Militär sagte, es sei sich des nordkoreanischen Starts bewusst, der „keine unmittelbare Bedrohung für US-Personal oder Territorium oder unsere Verbündeten darstellt“, so eine Erklärung des US Indo-Pacific Command.

Der Start am Freitag ist laut einer CNN-Zählung Nordkoreas 28. in diesem Jahr und erfolgt, während Südkorea seine Hoguk-Militärübungen abschließt – eine gemeinsame amphibische Operation der südkoreanischen Marine, des Marine Corps und der Luftwaffe. Vor dem Start am Freitag fand der letzte Test in Pjöngjang am 13. Oktober statt.

Anfang dieses Monats brachen die nordkoreanischen Staatsmedien ein sechsmonatiges Schweigen über die diesjährige Flut von Raketentests und behaupteten, sie sollten Pjöngjangs Bereitschaft demonstrieren, taktische Atomsprengköpfe auf potenzielle Ziele im Süden abzufeuern.

Die aggressive Beschleunigung der Waffentests hat in der Region Alarm ausgelöst, und die Vereinigten Staaten, Südkorea und Japan reagierten mit Raketenstarts und gemeinsamen Militärübungen.

Laut der südkoreanischen Luftwaffe wird Südkorea nächste Woche ein groß angelegtes gemeinsames Luftwaffentraining mit den USA durchführen, an dem der US-Stealth-Jet F-35B beteiligt ist.

Experten haben CNN zuvor mitgeteilt, dass der nordkoreanische Führer Kim Jong Un eine Botschaft senden könnte, indem er das Arsenal der Nation in einer Zeit verschärfter globaler Konflikte absichtlich zur Schau stellt.

Südkoreanische und US-Beamte warnen seit Mai davor, dass sich Nordkorea möglicherweise auf seinen ersten Atomtest seit 2017 vorbereitet, wobei Satellitenbilder Aktivitäten auf seinem unterirdischen Atomtestgelände zeigen.