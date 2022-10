Nordkorea feuert mutmaßliche ballistische Rakete ab, sagt japanischer Premierminister

CNN

Nordkorea habe eine mutmaßliche ballistische Rakete abgeschossen, teilte die japanische Regierung am Sonntag mit.

Die japanische Küstenwache berichtete, dass die mögliche ballistische Rakete aus Nordkorea bereits gefallen zu sein scheint.

Die Küstenwache wies die Schiffe an, auf Informationen zu achten und sich keinen ins Meer gefallenen Gegenständen zu nähern. Außerdem forderte sie die Schiffe auf, alle relevanten Informationen zu melden.

Am Dienstag feuerte Nordkorea ohne Vorwarnung eine weitere Rakete ab, die über und an Japan vorbei flog, was Japan dazu veranlasste, seine Bürger zu warnen, Schutz zu suchen.

Die Rakete flog am frühen Morgen über Nordjapan und soll im Pazifischen Ozean gelandet sein. Das letzte Mal, dass Nordkorea eine ballistische Rakete über Japan abfeuerte, war 2017.

US-Außenminister Antony Blinken warnte, wenn Nordkorea nach dem Start ballistischer Raketen am Dienstag „diesen Weg“ der Provokation fortsetzt, „wird dies nur die Verurteilung verstärken, die Isolation verstärken und die Schritte verstärken, die als Reaktion auf ihre Aktionen unternommen werden.“

Die USA haben am Freitag neue Sanktionen verhängt, nachdem Nordkorea kürzlich ballistische Raketen getestet hatte, teilte das US-Finanz- und Außenministerium mit.

Nordkorea feuert seine Raketen normalerweise in Gewässer vor der Küste der koreanischen Halbinsel ab, was den Flug am Dienstag über Japan erheblich provokanter macht.

Ohne den mutmaßlichen Start am Sonntag hat Nordkorea in den letzten zwei Wochen sechs Raketen abgefeuert, was eine Steigerung darstellt, selbst in einem Jahr mit der höchsten Anzahl von Starts seit der Machtübernahme von Führer Kim Jong Un im Jahr 2011.

Die aggressive Beschleunigung der Waffentests hat in der Region Alarm ausgelöst, woraufhin die USA, Südkorea und Japan mit Raketenstarts und gemeinsamen Militärübungen reagierten. Die USA haben auch einen Flugzeugträger in Gewässern in der Nähe der Halbinsel verlegt, ein Schritt, den die südkoreanischen Behörden als „sehr ungewöhnlich“ bezeichneten.

