Nordkorea feuert eine weitere mutmaßliche Interkontinentalrakete ab — RT World News

Der Start erfolgt, nachdem Pjöngjang „schärfere“ Reaktionen auf die militärischen Aktivitäten der USA und ihrer Verbündeten in der Region versprochen hatte

Nordkorea hat laut südkoreanischen und japanischen Beamten eine offensichtliche interkontinentale ballistische Rakete (ICBM) auf sein Ostmeer abgefeuert, wobei Tokio angab, das Projektil sei in Gewässern innerhalb seiner ausschließlichen Wirtschaftszone gelandet.

Die Joint Chiefs of Staff (JCS) des südkoreanischen Militärs meldeten am frühen Freitagmorgen einen Start einer ballistischen Langstreckenrakete und sagten, dass sie gegen 10:15 Uhr Ortszeit aus dem Sunan-Gebiet in der Nähe der nordkoreanischen Hauptstadt stammte.

„Während wir unsere Überwachung und Wachsamkeit verstärken, behält unser Militär in enger Zusammenarbeit mit den USA eine vollständige Bereitschaftshaltung bei.“ sagte die JCS in einer Nachricht an Reporter und teilte keine weiteren Details über den Start mit, einschließlich der genauen beteiligten Munition und der Entfernung, die sie zurückgelegt hatte.

Der japanische Premierminister Fumio Kishida verurteilte die offensichtliche Machtdemonstration schnell und sagte, sein Land habe dies getan „natürlich einen starken Protest gegen Nordkorea eingelegt, das seine Provokationen mit beispielloser Häufigkeit wiederholt hat."









„Wir haben es gesagt [North Korea] dass wir solche Aktionen absolut nicht tolerieren können“, sagte er Reportern in Thailand, wo er am Asien-Pazifik-Gipfel für wirtschaftliche Zusammenarbeit teilnimmt. Kishida fügte hinzu, dass die Rakete wahrscheinlich in Gewässern westlich der nördlichsten Insel Hokkaido innerhalb der ausschließlichen Wirtschaftszone Japans gelandet sei.

Auch das japanische Militär gab eine Erklärung ab, in der es den Vorfall bestätigte „Nordkorea hat eine ballistische Rakete der ICBM-Klasse nahe der Westküste der koreanischen Halbinsel abgefeuert“ kurz nach 10 Uhr am Freitag.

Der jüngste Waffentest erfolgt inmitten einer Rekordzahl von Raketenstarts durch die DVRK in diesem Jahr und weniger als 24 Stunden, nachdem Pjöngjang eine ballistische Kurzstreckenrakete in das Japanische Meer abgefeuert hat. Vor diesem Start warnte Außenministerin Choe Son-hui, ihr Land würde es nehmen „heftiger“ Militäraktion als Reaktion auf ein kürzlich stattgefundenes trilaterales Gipfeltreffen zwischen Washington, Seoul und Tokio, bei dem die drei Verbündeten vereinbarten, die Sicherheitsbeziehungen zu stärken und ihre regelmäßigen gemeinsamen Kriegsspiele fortzusetzen.

Pjöngjang hat solche Militärübungen wiederholt als Vorbereitung auf eine Invasion verurteilt und besteht darauf, dass seine Raketenstarts eine legitime Reaktion darauf sind „Provokationen“ von den Vereinigten Staaten und ihren Verbündeten in der Region. Washington hat das Vorgehen Nordkoreas ebenfalls als provokativ empfunden und verlangt, dass es alle Waffentests einstellt.