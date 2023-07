Nordkorea hat mindestens eine ballistische Rakete ins Meer abgefeuert, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap.

Nordkorea hat mindestens eine ballistische Rakete ins Meer abgefeuert, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap am Mittwoch (Ortszeit), Stunden nachdem ein amerikanisches Atom-U-Boot seinen ersten südkoreanischen Hafen seit Jahrzehnten angelaufen hatte.

Yonhap zufolge wurde der Abschuss von Südkoreas gemeinsamen Stabschefs gemeldet, die sagten, sie würden noch analysieren, welcher Raketentyp abgefeuert worden sei und dass sie im Ostmeer, auch bekannt als Japanisches Meer, gelandet sei.

Laut der Nachrichtenagentur Kyodo sagte die japanische Küstenwache, möglicherweise sei auch eine zweite Rakete abgefeuert worden.

Der Start ist der jüngste in einer Reihe von Waffentests durch Pjöngjang und erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem Seoul und Washington angesichts der zunehmenden Spannungen mit dem Norden ihre Verteidigungszusammenarbeit intensivieren.

Am Dienstag hielten sie das erste Treffen der Nuclear Consultative Group in Seoul ab und kündigten an, dass zum ersten Mal seit 1981 ein amerikanisches Atom-U-Boot Busan einen Hafenbesuch abstatten würde.

Es wurde erwartet, dass dieser Schritt eine heftige Reaktion Nordkoreas auslösen würde, das die Stationierung amerikanischer Atomwaffen auf der koreanischen Halbinsel ablehnt.

Der Start erfolgt auch weniger als eine Woche, nachdem Staatschef Kim Jong Un persönlich den Abschuss der neuesten Interkontinentalrakete des Landes, der Feststoffrakete Hwasong-18, überwacht hat.

Die Diplomatie zwischen Pjöngjang und Seoul ist ins Stocken geraten und Kim hat eine Intensivierung der Waffenentwicklung, einschließlich taktischer Atomwaffen, gefordert.

Als Reaktion darauf haben Seoul und Washington gemeinsame Militärübungen mit fortschrittlichen Tarnkappenflugzeugen und strategischen US-Mitteln durchgeführt.

Der Start erfolgte auch, als Washington am Dienstag bestätigte, dass vermutlich ein US-Soldat von Nordkorea festgenommen wurde, nachdem er die stark befestigte Grenze überquert hatte.