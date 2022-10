Nordkorea – Erneut Raketen abgefeuert – Japan evakuiert zwei nördliche Regionen

Nordkorea testete wahrscheinlich eine Interkontinentalrakete – hier auf einem Fernsehbildschirm in Seoul, Südkorea. (AFP / JUNG YEON-JE)

Erstmals seit fünf Jahren überquerte nach ersten Angaben eine Mittelstreckenrakete japanisches Staatsgebiet, bevor sie in den Pazifischen Ozean stürzte. Ein japanischer Regierungssprecher sagte, die Raketentests bedrohen den Frieden und die Sicherheit Japans, der Region und der internationalen Gemeinschaft. Sie stellten eine ernsthafte Herausforderung dar. Die japanische Regierung hatte die Bürger zuvor aufgefordert, Schutz zu suchen. Der Zugverkehr in den nördlichen Regionen Japans wurde eingestellt. Ministerpräsident Kishida bezeichnete das Vorgehen Nordkoreas wörtlich als „barbarisch“ und kündigte eine eingehende Untersuchung des Vorfalls an.

Die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap berichtete, dass ballistische Raketen auf das Japanische Meer abgefeuert wurden. Nordkorea hatte bereits am Samstag zwei solcher Sprengsätze getestet. Es war der vierte Raketenstart innerhalb einer Woche.

Resolutionen der Vereinten Nationen verbieten Nordkorea, solche Waffen zu testen, die je nach Ausführung auch Atomsprengköpfe tragen könnten. Die jüngsten Raketentests Nordkoreas werden auch als Reaktion auf die Marinemanöver gesehen, die südkoreanische, US-amerikanische und japanische Streitkräfte kürzlich gemeinsam abgehalten haben.

Diese Botschaft wurde am 04.10.2022 im Deutschlandfunk ausgestrahlt.