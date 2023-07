Nordkorea warf den USA am Montag vor, mit Spionageflugzeugen in seinen Luftraum einzudringen, und kritisierte die Pläne der USA, ein Atom-U-Boot in der Nähe der koreanischen Halbinsel zu stationieren.

Unter Berufung auf wiederholte Provokationen durch die USA warnte Nordkorea, dass Pjöngjang zwar Zurückhaltung übt, solche Überwachungsflüge jedoch abschießen werde.

In einer Erklärung sagte ein Sprecher des nordkoreanischen Verteidigungsministeriums, dass „provokative“ Militäraktionen der USA „mehrmals“ die koreanische Halbinsel einem Atomkonflikt näher bringen würden.

„Es gibt keine Garantie dafür, dass ein so schockierender Unfall wie der Abschuss der strategischen Aufklärungsflugzeuge der US-Luftwaffe im Ostmeer Koreas nicht passieren wird“, fügte der Sprecher in der von der offiziellen Nachrichtenagentur KCNA zitierten Erklärung hinzu.

Nordkorea feuert mutmaßliche Langstreckenrakete ab

Es gab keine sofortige Reaktion des US-Militärs, während Südkorea Nords Behauptung einer Luftraumverletzung als falsch zurückwies. Es hieß, die USA führten routinemäßige Aufklärungsflüge rund um die Halbinsel durch.

Eskalation durch „nukleare Erpressung“

Pjöngjang verurteilte die Pläne der USA, strategische Nuklearanlagen rund um die koreanische Halbinsel zu stationieren, und sagte, es handele sich um „die unverhüllteste nukleare Erpressung“ gegen Nordkorea, die eine ernsthafte Bedrohung für Frieden und Sicherheit in der Region darstelle.

Im April kündigten die USA ihren Plan an, zum ersten Mal seit den 1980er Jahren ein nuklear bewaffnetes U-Boot mit ballistischen Raketen der US-Marine in einen südkoreanischen Hafen zu schicken. Der Zeitplan für den Besuch wurde jedoch nicht bekannt gegeben.

„Ob es auf der koreanischen Halbinsel zu einer von niemandem gewollten Extremsituation kommt oder nicht, hängt vom künftigen Vorgehen der USA ab, und wenn eine plötzliche Situation eintritt … werden die USA dafür voll zur Verantwortung gezogen“, sagte KCNA.

Pjöngjang zitierte frühere Vorfälle, als es US-Flugzeuge abschoss, und warnte, die USA würden für ihre „hektisch inszenierte“ Luftspionage bezahlen.

Nordkorea begeht „Tag des Sieges"

mf/jcg (AFP, Reuters)