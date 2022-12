Nordkorea bereitet Atomwaffentest vor – Seoul — RT World News

Wenn dies zutrifft, wäre der Start der erste von Pjöngjang durchgeführte Atomtest seit 2017

Nordkorea ist „bereit“ und wahrscheinlich eine Atomwaffe testen, sagte der südkoreanische Premierminister Han Duck-soo am Montag gegenüber Sky News, während er einräumte, dass es „schwer zu wissen wann genau” Der Test kann auftreten. Trotzdem sagte er: „Wir nehmen an, dass sie vorbereitet sind.”

Während Pjöngjang seit Jahren keine Atomtests mehr durchgeführt hat – der letzte fand 2017 statt, und jetzt einen durchzuführen, würde dies als eine große Eskalation der Spannungen angesehen werden – hat es im letzten Jahr mehr Raketen abgefeuert als in jedem anderen Zeitraum seit Führer Kim Jong -un übernahm 2011 von seinem Vater.

Han erklärte, dass Seoul immer „Vorbereitungen„an Ort und Stelle für jedes nukleare Säbelrasseln durch seinen Nachbarn im Norden, obwohl „Wir können im Moment nicht sagen, welche Art von Reaktion erfolgen wird.”

„Aber natürlich möchten wir eine Art erweiterte Abschreckungsfähigkeiten haben, einschließlich aller Arten von Optionen," er sagte.









Kim erklärte letzten Monat, Nordkoreas Ziel sei es, die stärkste Atomkraft der Welt zu haben. In einer öffentlichen Anordnung beschrieb er die Interkontinentalrakete Hwasong-17 als „die stärkste strategische Waffe der Welt.“ Pjöngjang feuerte die Rakete Anfang November als Geste der „überwältigende nukleare Abschreckung“ gegen die „militärische Bedrohung durch die USA“ und seine Verbündeten in der Region.

Im Gespräch mit Sky News wies Han jede Kritik an der harten Herangehensweise seiner Regierung an die Verhandlungen mit dem Norden zurück und argumentierte, Seouls Verschiebung sei lediglich „ein natürlicher Weg für jedes Land, um das Maß an Eigenständigkeit in Bezug auf die Sicherheit zu erhöhen.“

„Wir werden den Frieden zu unseren Bedingungen sichern, nicht zu Bedingungen, die von Nordkorea diktiert werden,“ er sagte.

Letzten Monat forderte der südkoreanische Präsident Yoon Suk-yeol China auf, Nordkorea zur Denuklearisierung unter Druck zu setzen, und argumentierte, dies sei im eigenen Interesse Pekings, da die Spannungen mit Nordkorea mehr amerikanische Militärgüter in die Region bringen würden.

Han ging noch einen Schritt weiter und kritisierte China direkt und erklärte, er würde gerne sehen, dass das regionale Kraftzentrum ein „stärker regelbasierte und universellere Wert respektierende Länder“ und sich über die Auswirkungen der Null-Covid-Politik des Landes auf die südkoreanische Wirtschaft beschweren.

Seoul deutete letzten Monat an, dass es die Möglichkeit erwäge, Atomwaffen zu erwerben oder amerikanische Atomwaffen auf seinem Territorium zu stationieren, falls sich die Beziehung zu Pjöngjang weiter verschlechtern sollte.