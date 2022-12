Nordkorea befiehlt neue Artillerieschüsse über den Bohrern des Südens

SEOUL, Südkorea (AP) – Nordkoreas Militär sagt, es habe Fronteinheiten befohlen, den zweiten Tag in Folge Artilleriefeuer ins Meer zu führen, als Reaktion auf südkoreanische Live-Feuerübungen in einer Grenzregion im Landesinneren.

Die Erklärung des Generalstabs der nordkoreanischen Volksarmee kam einen Tag, nachdem der Norden bei der jüngsten Militäraktion, die die Spannungen zwischen den Rivalen erhöhte, etwa 130 Artilleriegeschosse in Gewässer nahe seiner westlichen und östlichen Meeresgrenzen mit Südkorea abgefeuert hatte. Ein nicht identifizierter Sprecher des nordkoreanischen Militärs sagte, die geplanten Artillerieschüsse am Dienstag seien als Warnung an den Süden gedacht, nachdem der Norden Anzeichen für südkoreanische Artillerieübungen in der Grenzregion entdeckt habe.

Die südkoreanische Armee führt Live-Feuerübungen mit mehreren Raketenstartsystemen und Haubitzen auf zwei separaten Testgeländen in der Region Cheorwon durch, die am Montag begannen und bis Mittwoch andauern.

Das nordkoreanische Militär sagte am Montag, es habe seine westlichen und östlichen Küsteneinheiten angewiesen, Artillerie als Warnung abzufeuern, nachdem es Dutzende südkoreanischer Projektile entdeckt hatte, die von der Region Cheorwon nach Südosten flogen.

Südkoreas Joint Chiefs of Staff sagten, dass die abgefeuerten nordkoreanischen Granaten in die nördliche Seite der Pufferzonen fielen, die im Rahmen eines innerkoreanischen Abkommens von 2018 zum Abbau militärischer Spannungen geschaffen wurden, und forderten den Norden auf, sich an das Abkommen zu halten.

Es war das erste Mal seit dem 3. November, dass Nordkorea Waffen in die maritimen Pufferzonen abgefeuert hat, als rund 80 Artilleriegeschosse auf der nordkoreanischen Seite der Zone vor seiner Ostküste landeten.

Nordkorea hat Dutzende von Raketen abgefeuert, als es seine Waffendemonstrationen in diesem Jahr auf ein Rekordtempo steigerte, darunter mehrere Tests eines interkontinentalen ballistischen Raketensystems, das möglicherweise tief in das US-Festland eindringen kann, und eine über Japan abgefeuerte Mittelstreckenrakete.

Nordkorea hat auch eine Reihe von Kurzstreckenstarts durchgeführt, die es als simulierte Atomangriffe auf südkoreanische und US-amerikanische Ziele bezeichnete, in einer wütenden Reaktion auf eine Ausweitung gemeinsamer Militärübungen zwischen den USA und Südkorea, die Nordkorea als Proben für eine mögliche Invasion betrachtet.

Experten zufolge hofft Nordkorea, aus einer Position der Stärke heraus wirtschaftliche und sicherheitspolitische Zugeständnisse auszuhandeln und die Vereinigten Staaten zu zwingen, es als Atommacht zu akzeptieren. Südkoreanische Beamte haben gesagt, Nordkorea könnte bald den Einsatz erhöhen, indem es seinen ersten Atomtest seit 2017 durchführt.

Kim Tong-hyung, The Associated Press