Nordirlands Brexit-Handelsregeln sind legal – POLITICO

Der Oberste Gerichtshof hat eine Berufung nordirischer gewerkschaftlicher Gesetzgeber, die Handelsregeln der britischen Region nach dem Brexit für verfassungswidrig erklären zu lassen, umfassend abgewiesen.

In einem achtminütigen mündlichen Urteil befanden die fünf Richter des obersten Verfassungsschiedsgerichts des Vereinigten Königreichs den Fall für unbegründet und unterstützten uneingeschränkt frühere Abweisungen durch das Belfast High Court und das Court of Appeal in Nordirland.

Das Urteil vom Mittwoch stellte fest, dass das nordirische Handelsprotokoll – ein wesentlicher Bestandteil des Austrittsabkommens des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union, das Nordirland im Gegensatz zum Rest des Vereinigten Königreichs den EU-Warenvorschriften unterliegt – rechtmäßig war.

Die Gewerkschafter, die den Fall unterstützten, darunter die frühere erste nordirische Ministerin Arlene Foster und der verstorbene Unionistenführer von Ulster, David Trimble, hatten argumentiert, dass das Protokoll aus drei Gründen illegal sei: Es verstoße gegen den ursprünglichen Act of Union, der ganz Irland in das Vereinigte Königreich brachte 1801; es bedurfte der demokratischen Unterstützung durch die nordirische Versammlung, um fortzufahren; und eine solche Abstimmung muss die Unterstützung der Gewerkschaftsmehrheit erfordern.

Aber die Richter stellten sich voll und ganz auf die Seite der beiden früheren Belfast-Urteile.

Sie stellten fest, dass der Act of Union in den letzten zwei Jahrhunderten viele Male geändert worden war, einschließlich der Gründung Nordirlands im Jahr 1921. Sie schlossen daraus, dass es rechtmäßig war, dass das Protokollabkommen diesen Act erneut änderte, vorausgesetzt, die parlamentarische Zustimmung dazu der Wechsel.

Sie stimmten früheren Urteilen zu, dass der Vertrag zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU, der das Protokoll des Handelsabkommens enthält, keine Abstimmung von einem regionalen Gremium des Vereinigten Königreichs, einschließlich der nordirischen Versammlung in Stormont, erforderte, um fortzufahren.

Und sie wiesen die letzte Behauptung der Gewerkschafter zurück, dass jede Abstimmung in Stormont über die Beibehaltung protokollarischer Handelsvereinbarungen die Unterstützung einer Mehrheit ihrer Gewerkschaftsmitglieder erfordern müsse. Während die britischen Vorschriften für die Einführung des Protokolls vorsehen, dass Stormont Ende 2024 darüber abstimmen kann, ob das System beibehalten werden soll, erfordert dieser demokratische Test nur die Unterstützung einer einfachen Mehrheit der Mitglieder.

Gewerkschafter sind in der Stormont-Kammer zahlenmäßig unterlegen gegenüber irischen Nationalisten und Politikern des Mittelfeldes, die das Protokoll allgemein unterstützen, hauptsächlich mit der Begründung, dass es die Schaffung von Hindernissen für den grenzüberschreitenden Handel mit der Republik Irland, einem EU-Mitglied, vermeidet. Das bedeutet, dass die diskutierte Abstimmung im Jahr 2024 – die eine funktionierende Versammlung erfordern würde – mit ziemlicher Sicherheit zu einem Pro-Protokoll-Ergebnis führen würde.

Die Democratic Unionist Party weigert sich, in Stormont eine neue gemeinschaftsübergreifende Regierung zu bilden, es sei denn, das Vereinigte Königreich „ersetzt“ das Protokoll. Die Verhandlungen zwischen London und Brüssel stehen Berichten zufolge kurz davor, einen Kompromissdurchbruch zu erzielen, der die Notwendigkeit von Warenkontrollen, die aus Großbritannien in die nordirischen Häfen gelangen, minimieren, aber beibehalten würde.