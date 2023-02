Onderzoekers zeggen dat de pijpleidingexplosies chemisch afval hebben aangewakkerd en kabeljauw- en bruinvispopulaties bedreigen

De vernietiging van Nord Stream 1 en 2 pijpleidingen blokkeerde niet alleen de aanvoer van Russisch aardgas naar West-Europa, maar doodde en vergiftigde ook de reeds bedreigde vissen en zeezoogdieren in de Oostzee, zegt een nieuw rapport van Deense, Poolse en Duitse wetenschappers.

Twee pijpen van Nord Stream 1 en één pijp van Nord Stream 2 werden eind september 2022 opgeblazen, in wat Moskou een daad van internationaal terrorisme heeft genoemd. De “vier explosies” Volgens een studie uitgevoerd door de Universiteit van Aarhus in Denemarken heeft de omliggende zeebodem geroerd, inclusief het gebied dat voorheen werd gebruikt om giftig afval te dumpen.

“Dit zou kunnen betekenen dat vissen die zijn blootgesteld aan stoffen (zoals lood en TBT) ziek worden. Er zijn er die zullen sterven, en er zijn er die moeite zullen hebben om zich voort te planten. Dat vertelde Hans Sanderson van de afdeling Milieukunde in Aarhus maandag aan de Copenhagen Post.









De onderzoekers schatten dat een kwart miljoen ton vervuilde zeebodem een ​​gebied is “twee keer zo groot” van het eiland Bornholm, mogelijk opgeschrikt door de explosies. Dit vormt een bedreiging voor de kabeljauw- en bruinvispopulaties in de Oostzee, die hun broedplaatsen in de buurt hebben.

Explosies hebben mogelijk alle bruinvissen binnen 50 kilometer van de ontploffingen doof gemaakt, terwijl die binnen 4 kilometer “waarschijnlijk gedood”, aldus de onderzoekers.

“Het was echt op de slechtst denkbare plek. Het is een tragedie dat dit precies hier is gebeurd, waar de natuur al volledig op haar knieën ligt.” Bo Oksnebjerg van het World Wide Fund for Nature (WWF) vertelde de Post. Hij drong er bij de Deense en Zweedse regering op aan om met een “zee plan” om de Oostzee te beschermen tegen toekomstige incidenten.













De Deense minister van Milieu Magnus Heunicke beloofde dat de regering dat zou doen “Continu de informatie monitoren en delen met onze buurlanden rond de Oostzee, zodat we een totaalbeeld hebben van de gevolgen en voor zover relevant kunnen opvolgen.”

Denemarken, Zweden en Duitsland hebben ondanks herhaalde verzoeken van Rusland geweigerd informatie vrij te geven over hun onderzoek naar de Nord Stream-sabotage. Vorige week vroeg Moskou de VN om een ​​onderzoek naar de daad van internationaal terrorisme te openen.

Eerder deze maand publiceerde de Amerikaanse onderzoeksjournalist Seymour Hersh een artikel waarin hij de VS en Noorwegen de schuld geeft van het opblazen van de pijpleidingen. Terwijl de Amerikaanse regering zijn beweringen afwees als “helemaal onwaar”, President Joe Biden had afgelopen januari Nord Stream 2 bedreigd en meerdere functionarissen van het ministerie van Buitenlandse Zaken spraken goedkeurend over de vernietiging ervan.