Nord Stream: Netz unter Wasser (nd-aktuell.de)

Das Leck in der Pipeline Nord Stream 1 lässt Gas an die Meeresoberfläche entweichen. Foto: dpa/Schwedische Küstenwache

Christine Lambrecht macht sich Sorgen. „Der angebliche Sabotageakt an den Ostsee-Pipelines zeigt uns einmal mehr, dass wir auf kritische Infrastruktur angewiesen sind – auch unter Wasser“, twitterte die Bundesverteidigungsministerin kürzlich. Auch EU-Staaten und Nato reagierten mit Entsetzen auf die Löcher in Nord Stream 1 und 2. „Jeder gezielte Angriff auf die kritische Infrastruktur der Bündnispartner würde mit einer gemeinsamen und entschiedenen Reaktion beantwortet“, drohten die 30 Nato-Mitgliedsstaaten. Tatsächlich gibt es unzählige Pipelines und Kabel, die über die Weltmeere verstreut sind. Durch sie fließen nicht nur Gas und Öl, sondern auch Strom und Daten. Die Verlegung solcher Seekabel boomt in den letzten Jahren.

Fast zeitgleich mit den Explosionen, die mehrere Lecks in die russisch-deutschen Pipelines in der Ostsee rissen, weihten Regierungsbeamte aus Polen, Dänemark und Norwegen mit großen Worten die „Baltic Pipe“ ein. Aus Sicht der dänischen Ministerpräsidentin Mette Frederiksen markiert dieser Tag „einen entscheidenden geopolitischen Schritt für uns alle“. Man müsse alles tun, „um Energie als Instrument der russischen Macht zu eliminieren“.

»Baltic Pipe« ist nur ein rund 900 Kilometer langer Abzweig der bestehenden Trasse »Europipe II«, die von Norwegen nach Niedersachsen führt. Die neue Pipeline schließt an die bestehende Leitung westlich von Dänemark an, führt dann zum dänischen Festland und weiter durch die Ostsee nach Polen. Vorerst bleibt die Leitung jedoch leer, so der Informationsdienst Heise. Die Regierung von Mateusz Morawiecki in Warschau hat Lieferverträge nicht rechtzeitig unterzeichnet.

Aber nicht nur Polen oder Deutschland schauen in die Röhre. Ganz Europa ist in einem Netz von Gas- und Ölpipelines gefangen. Beispielsweise führen Pipelines von Norwegen durch die Nordsee nach England, Frankreich, Belgien und in die Niederlande. Exportlinien führen von Algerien nach Spanien und Italien; Aserbaidschan versendet über das Schwarze Meer und die Türkei nach Europa.

Auch unter Wasser wird Strom transportiert. Nach Schweden ist seit gut einem Jahr auch Norwegen über ein Seekabel direkt mit Deutschland verbunden. Um den Strom fließen zu lassen, ist die Leitung mit Kupfer ummantelt und mit Teer, Kunststoff und Stahl verstärkt. Steinschlag unter Wasser oder starke Strömungen können der Stromleitung also nichts anhaben. Anders bei schweren Fischernetzen, autonomen Unterwasserfahrzeugen oder U-Booten.

Überraschenderweise findet sich im Jahresbericht des Marinekommandos in Rostock kein Wort über diese kritische Infrastruktur auf hoher See. Anders als etwa die Briten kümmern sich die Strategen der deutschen Marine nur um Häfen, Schiffe und globale Handelswege. Die Befugnisse und polizeilichen Möglichkeiten des Bundesministeriums des Innern enden in den Küstengewässern. Erstaunlich ist auch das offensichtliche Desinteresse der Marine, denn Windparks auf hoher See gelten in Wirtschaft und Politik zunehmend als Hoffnungsträger der globalen Energiewende. Allerdings benötigen stationäre Plattformen – wie in Zukunft schwimmende Systeme – eine Netzwerkinfrastruktur auf See und sind über große Entfernungen durch Stromleitungen mit dem Land verbunden.

Ein Vulkanausbruch in Tonga offenbarte eine weitere Schwachstelle der globalen maritimen Infrastruktur: Die Südseeinsel war wochenlang vom Internet abgeschnitten, weil ein Seekabel brach. Unterwasser-Glasfaserkabel haben etwa die 200-fache Datenübertragungskapazität von Satelliten und gelten daher als unverzichtbar für die globale Kommunikation.

Für die Reparatur musste das Spezialschiff „Reliance“ aus Australien herbeigeholt werden. Das Schiff gehört der US-Firma Subcom, einem Hersteller von Unterwasserkabeln, der allein im Südpazifik für die Wartung und Reparatur von mehr als 50.000 Kilometern Kabel verantwortlich ist.

Aber nicht nur abgelegene Inseln sind über Kabel mit der Welt verbunden. Das zeigt die öffentlich zugängliche Website »Submarine Cable Map«. Die Verlegung solcher Seekabel boomt in den letzten Jahren, weil Unternehmen nach wie vor die letzten unberührten Winkel der Welt über eigene Leitungen mit dem Internet verbinden wollen. Amazon, Google und Co. haben mittlerweile sowohl die technischen als auch die finanziellen Voraussetzungen, um eigene Kabelnetze aufzubauen.

Ende 2021 verlegte Google beispielsweise sein neues Unterwasserkabel, das die USA mit einigen Teilen Europas verbindet. China baut derzeit auch ein Unterwasser-»Friedenskabel«, das das eigene Festland mit Asien, Europa und Afrika verbinden soll. Eigentümer ist der chinesische Strom- und Glasfaserkabelhersteller Hengtong. Dadurch wächst der Kreis der Akteure mit jeweils eigenen Interessen.

Nach Expertenschätzungen werden bereits mehr als 90 Prozent des weltweiten grenzüberschreitenden Datenverkehrs über ein Netz von über 500 Seekabeln mit einer Länge von mehr als einer Million Kilometern abgewickelt. Das Fachblatt „Marineforum“ schätzt den Anteil sogar auf 99 Prozent. Die Militär- und Sicherheitsexperten von Unternehmen aus Ost und West weisen daher seit langem auf die Bedrohung technischer Infrastrukturen für den Daten- und Energietransport auf dem Meeresboden hin.