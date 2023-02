Nord Stream-Explosion: Was hat es mit Hershs Bericht über US-Sabotage auf sich?

Faktenfinder



Stand: 09.02.2023 17:11 Uhr

Der US-Journalist Hersh schreibt unter Berufung auf eine anonyme Quelle, dass die USA hinter der Explosion an den Gaspipelines Nord Stream 1 und 2 stecken. Die US-Regierung dementiert, der Kreml fühlt sich bestätigt. Aber Hershs Version wirft viele Fragen auf.

Von Pascal Siggelkow, ARD-Factfinder-Redaktion

„How America Took Out The Nord Stream Pipeline“ – „Wie die USA die Nord Stream Pipeline abschalteten“ lautet die Überschrift des Berichts, der ein politisch hochbrisantes Thema wieder auf die Tagesordnung brachte – die Explosion in der Ostsee, die drei der vier durch Nord Stream 1 und Nord Stream 2 beschädigten Pipelinerohre.



NDR-Logo Pascal Sigelkow



Während die offizielle Untersuchung des Vorfalls vom September 2022 noch läuft, will die amerikanische Journalistin Seymour Hersh wissen, wer hinter der Explosion steckt: die Vereinigten Staaten. Hersh hat in seinem Blog einen Artikel veröffentlicht, in dem detailliert beschrieben wird, wie die USA gehandelt haben sollen. Hersh zitiert eine einzige anonyme Quelle „mit direkter Kenntnis der operativen Planung“.

Demnach haben Taucher der US Navy unter dem Deckmantel der Nato-Übung BALTOPS im Juni vergangenen Jahres heimlich einen fernzündbaren Sprengstoff an einem der Pipelinerohre in der Ostsee befestigt und zwei Monate später gezündet. Norwegen war in die Operation eingeweiht, weil die USA die geheime Mission von ihren dortigen Militärbasen aus durchführten.

USA und Norwegen weisen Vorwürfe zurück

Sowohl die USA als auch Norwegen wiesen die Berichte umgehend zurück. „Das ist völlig falsch und eine komplette Erfindung“, sagte die Sprecherin des Nationalen Sicherheitsrates der USA, Adrienne Watson. Ein Sprecher der CIA sagte der Nachrichtenagentur AFP: „Diese Behauptung ist vollkommen falsch.“

Der Kreml seinerseits sieht den Bericht als Bestätigung seines Standpunkts. „Sie wissen, dass es auch von unserer Seite Äußerungen zu Hinweisen gab, die darauf hindeuten, dass die Angelsachsen an der Organisation dieses Sabotageaktes beteiligt waren“, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow nach Angaben der Nachrichtenagentur Interfax. Leider wurde Russland nicht gehört, aber die neuen Informationen sollten als Grundlage für eine internationale Untersuchung dienen. Vor einigen Monaten beschuldigte der Kreml die britische Marine, hinter der Explosion zu stecken. Die russische Führung wiederum wird vom Westen verdächtigt, für die Explosion verantwortlich zu sein.

Angesichts des Berichts forderte die AfD, offene Fragen zu den Explosionen an den Nord-Stream-Gaspipelines in der Ostsee durch einen Untersuchungsausschuss im Bundestag zu klären. Es gehe um die Frage, ob „die Führungsmacht der Nato in europäischen Gewässern einen Angriff auf die lebenswichtige kritische Infrastruktur unseres Landes begangen hat“, sagte AfD-Fraktionschef Tino Chrupalla. Sollte dies der Fall sein, könnten US-Truppen nicht länger in Deutschland bleiben: „Die Folge wäre der Abzug aller US-Truppen.“ Der Bundestag habe „einen Anspruch darauf, zu erfahren, über welche Erkenntnisse die Bundesregierung verfügt“.

Viele Fragen bleiben unbeantwortet

Laut Julian Pawlak von der Universität der Bundeswehr in Hamburg sind die Fakten in Hershs Bericht selektiv, damit die Geschichte keine Widersprüche enthält. „Minenkrieg wird seit mehreren Jahren als Teil des Manövers durchgeführt, insbesondere nach Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine im Jahr 2014.“ Die im Artikel enthaltene Implikation, die USA hätten sich gezielt dafür eingesetzt, dass Minentaucher auf ihre Initiative hin in die Übung einbezogen wurden, ist daher irreführend. „Das Legen und Räumen von Minen gehört seit Jahren zum Programm.“

Darüber hinaus ist es zumindest schwierig, während einer gemeinsamen Militärübung eine verdeckte Operation durchzuführen. „Es gibt unterschiedliche Abläufe, bei denen Schiffe unterschiedliche Übungen durchführen“, sagt Pawlak. „Es sind Kommandoschiffe unterwegs, die das Ganze auch strukturieren. Es ist schwer vorstellbar, dass ein Schiff einfach wegfährt, den Empfänger ausschaltet und dann versucht, eine verdeckte Operation zwischen einer Vielzahl anderer Nato-Einheiten durchzuführen.“

Absurd ist auch, dass die US-Marine – wie im Bericht behauptet – überhaupt erwogen hat, die Pipeline mit ihren U-Booten zu zerstören. „Die US-Marine hat nur große U-Boote mit Atomantrieb. Es macht überhaupt keinen Sinn, solche U-Boote unbemerkt in diese enge Ecke der Ostsee treiben zu wollen.“ Es ist daher unwahrscheinlich, dass hochrangige Militärs dies überhaupt für möglich gehalten haben.

„NATO-Zusammenhalt enger denn je“

Auch der Zeitpunkt der Explosion spricht aus Pawlaks Sicht gegen Hershs These. Schließlich floss im September 2022 kaum noch Gas durch die Pipelines, und selten stand die Nato so eng zusammen wie zuvor. „Und dann frage ich mich, wie zwei Bündnispartner in Form der USA und Norwegens mit einem solchen Vorgehen das Bündnis gefährden würden. Ein Angriff auf Deutschland, einen weiteren Bündnispartner, würde den ganzen Zusammenhalt torpedieren.“

Dass ein Pipelinerohr nach der Aktion unbeschädigt blieb und Gas zumindest theoretisch noch nach Deutschland geliefert werden konnte, spricht eher gegen die USA als Täterschaft. „Das Ganze hat mehrere Ungereimtheiten“, sagt Pawlak.

Experten kritisieren zudem, dass es nur eine einzige anonyme Quelle gibt, auf der der Bericht basiert.

Hersh nicht unumstritten

Der bekannte investigative Journalist Hersh wurde vor Jahrzehnten bekannt, als US-Truppen das Massaker von My Lai in Vietnam aufdeckten. Zuletzt machte der 85-Jährige jedoch mit fragwürdigen Recherchen auf sich aufmerksam. Unter anderem behauptete er wiederholt, die Giftgasangriffe in Syrien seien inszeniert worden. Kritiker werfen ihm vor, Verschwörungsgeschichten zu verbreiten. Auch in seinem jüngsten Bericht verbreitet er das pro-russische Narrativ, die Osterweiterung der Nato sei schuld an der Eskalation zwischen Russland und dem Westen.

Auch die Staatsanwaltschaft ermittelt

Ende September 2022 rissen Explosionen vier Lecks in die beiden Pipelines Nord Stream 1 und 2 nahe der dänischen Ostseeinsel Bornholm, die von Russland nach Deutschland führen. Die Gaslecks waren in internationalen Gewässern aufgetreten, jeweils zwei in den ausschließlichen Wirtschaftszonen von Dänemark und Schweden. Russland hatte Nord Stream 1 zum Zeitpunkt der Explosionen wegen angeblicher technischer Probleme abgeschaltet. Die trotz der Schäden weiter nutzbare Pipeline Nord Stream 2 hat nach Kreml-Angaben noch keine Genehmigung der deutschen Behörden erhalten. Die Bundesregierung hat das Zertifizierungsverfahren im Februar 2022 ausgesetzt.

Die schwedische Staatsanwaltschaft kam im November zu dem Schluss, dass die Lecks in den Pipelines auf schwere Sabotage zurückzuführen waren. Damit bestätigte sich der langjährige Verdacht, dass die Explosionen vorsätzlich durch Sprengladungen verursacht wurden. Verdächtige wurden noch nicht genannt.

Auch deutsche Ermittler ermitteln zu den Hintergründen. Mit Hilfe zweier Forschungsschiffe seien Wasser- und Bodenproben sowie Reste der Pipelines entnommen und auch der Tatort umfassend dokumentiert worden, sagte Bundesstaatsanwalt Peter Frank vor wenigen Tagen in der „Welt am Sonntag“. „Das alles werten wir derzeit forensisch aus.“ Die Ermittlungen gingen weiter.