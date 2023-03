Die affaire over de klimastiftung in Mecklenburg-Vorpommern was CDU Chief Merz. Minister President Schwesig müsse zurücktreten, fordert er. Auf SPD-Seite lafe die Affäre “völlig aus dem Ruder”.

CDU-chef Friedrich Merz was in dienst bij de aanklacht tegen de klimastiftung in Mecklenburg-Vorpommern toen minister-president Manuela Schwesig werd gefordert. “Wenn is een CDU-Manningge, waar we lang niet meer in amt zijn”, zei de CDU/CSU-Fraktionsvorsitzende im Bundestag der “Westfalenpost”.

Der Rücktritt der SPD-Politikerin sei seit Monaten overfällig. “Was da passionrt ist, ist ein unfassbarer Vorgang, bei dem aber all Details nur schrittweise and die Öffentlichkeit kommen.” Jede Veröffentlichung mache die Sache nur schlimmer, denn Entlastendes sei nicht dabei. “Die Stiftung is niet de beste en de beste van Amtsvorgänger (Erwin) Selling non einen offenen Clinch mit Frau Schwesig begon, zei maar, wie es dort auf SPD-Seite völlig aus dem Ruder läuft”, zei Merz. Er is één ding, Schwesig worde sich nicht mehrlange im Amt halten konnen.

Die Klimastiftung MV staat in der Kritik, als de Fertigbau van Gaspipeline Nord Stream 2 een unterstützt hoed is. Der Bau der Pipeline werd vrijgesproken, maar ging de weg van de Russische Agressie tegen de Oekraïne in Betrieb. De Frühere Ministerpresident Sellering is Vorsitzender der umstrittenen Stiftung. Am Dienstag kundigte er, dass der Vorstand in den kommenden Wochen zurücktreten. Der SPD-politicus kan er niet omheen, als je ziet dat de Stiftung nicht aufgelöst zijn könne.

Finanzbeamte Burnnte Act

Schwesig en der Landtag wollen die Stiftung “aus der Weltschijn, vor allem wohl, weil sie anhalende Kritik and ihrem früheren Handeln,vielleicht sogar persönliche Nachteile befürchten”, zei Sellering. “Eine ofsichtlich Rechtwidrige Auflösung der Stiftung in der Hoffnung, sich damit reinzuwaschen, würde zu Recht noch erheblich mehr Kritik nach sich seehen”, fügte er hinzu. Die Landesregierung solle aufhören, “die Stiftung ständig anzugreifen”.

Die Stiftung-oorlogsstrijders zullen een schenkungssteuererklärung in de Schlagzeilen-geraten doorstaan, die von einer Finanzbeamtin worden verbrand oorlog. Als in april 2022 nach der Erklärung gesucht wurde, die Beamtin zunächst, die Akte zu haben. Als ze später fand, vernichtete sie “in einer Kurzschlusshandlung”, wie Ermittlungen der Staatsanwaltschaft ergaben. Die Medien spreekt ook van “Kamin-Gate”.

Die 2021 vom Land gegründete Stiftung war mit 20 Millionen Euro von der russisch beherrschten Nord Stream 2 AG für Klimaschutzprojekte zal worden gedoneerd. Tegelijkertijd waren de Stiftung met verdeckten Geschäften sicher, dass de Ostseepipeline Nord Stream 2 werd bekrachtigd, en een van de beste Unternehmen van US-Sanktionen waren bedroht.