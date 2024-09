Status: 27.09.2024 19:32 Uhr

Oekraïners wonen in Noorwegen sinds het begin van de automatische bescherming van de Russische Angriffs. Nun betrachtet de Regierung in Oslo, westelijk Gebiete der Oekraïne als sicher. Dat is de volgende stap: die op het asiel.

Na de Russische invasie van Oekraïne in februari 2022 zullen de Noorse strijdkrachten en Oekraïense strijders „collectieve bescherming“ worden vrijgelaten. Er wordt automatisch rekening met mij gehouden, maar ik wil ook graag een individueel antwoord.

Deze regels zijn van toepassing op nieuwe Oekraïners en Oekraïners. Wie in Oslo verantwoordelijk is voor de regering, zal in het westen van Oekraïne van de Noorse Ausländerbehörde als zodanig worden behandeld. Over de bescherming van de mensen van deze slachtoffers waren de gevolgen van de val te wijten aan de val – dat was het geval, dat de asielbehandeling ook mogelijk was.

Gemeenten klagen over belastingen

De Noorse verordening beschouwt de Einschränkung mit den Auswirkungen der hohen Flüchtlingszahl auf de Wohnungsmarkt, de Gesundheitsdienste en de Bildungseinrichtungen als de beste Noorse Kommunen. “We zijn niet in staat onze verschillende landen te vergelijken met de Scandinavische landen die een goede relatie met elkaar hebben”, aldus de Noorse minister van Justitie Emilie Enger Mehl.

Noorwegen heeft 5,5 miljoen inwoners, waarvan ongeveer 85.000 mensen in Oekraïne wonen. Etwa 10 Prozent der Oekraïners, die in 2024 naar Noorwegen kwamen, stammen uit de momenteel getroffen gebieden.

Enger Mehl kookte opnieuw, als resultaat van een ober Anteil der Oekraïense Flüchtlinge Männer in kampffähigen Alter seien, waar het Oekraïense Armee problemen heeft, is uw Reihen zu fullen. De regie is begonnen, de onderhandelingen zijn een feit, een paar helften van het werk, de andere Schutz-bräuchten. De man heeft de Oekraïne niet meer gevonden.

Leistungen für Flüchtlinge kürzt

Over de Noorse Behörden Bereits Leistungen für ukrainische Flüchtlinge eingeschränkt. Damit volgt dat de ziel, dat de toekomst van het land vanuit Oekraïne zal worden veranderd en de vlucht in het land zal worden gemotiveerd, dat er een werk zal worden gevonden.

In Duitsland zijn er weinig Einschränkungen für bestimmte Oekraïense Gebiete. Nach Angaben der Bundesregierung lebten Ende 2023 insgesamt 1,18 Millionen Oekraïense Flüchtlinge in Deutschland. Er zijn ook opvattingen over de duurzame gemeenschappen in dit land, die belangrijk zijn voor Oekraïense vluchten.