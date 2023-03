Volgens persbureau Yonhap heeft Noord-Korea zondag een ballistische raket afgevuurd richting de Japanse Zee.

De lancering is de laatste in een golf van rakettesten die deze week is gezien. “Noord-Korea vuurt een ballistische raket af richting de Oostzee”, meldde de nieuwsdienst, verwijzend naar de Joint Chiefs of Staff van Seoul.

Ondertussen zei de Japanse kustwacht dat het projectiel, dat een ballistische raket had kunnen zijn, al was gevallen.

Meer details over de raketlancering waren niet onmiddellijk beschikbaar. De lancering, indien bevestigd, zou de derde ronde van wapentests in het Noorden zijn sinds de Amerikaanse en Zuid-Koreaanse legers vorige week begonnen met gezamenlijke militaire oefeningen.

Pyongyang heeft donderdag een vermoedelijke intercontinentale ballistische raket afgevuurd in de zee tussen het Koreaanse schiereiland en Japan, uren voordat de Zuid-Koreaanse president Yoon Suk Yeol naar Tokio vloog voor een top over manieren om de nucleair bewapende natie tegen te gaan. Daarvoor, op dinsdag, heeft Noord-Korea twee strategische kruisraketten afgevuurd vanaf een onderzeeër.

Zuid-Koreaanse en Amerikaanse troepen voeren een 11-daagse gezamenlijke militaire oefening uit genaamd “Freedom Shield 23”. Pyongyang beschouwt dergelijke oefeningen vaak als repetities van een invasie.

mk/sms (AFP, Reuters, AP)