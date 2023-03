Pyongyang wil dat het mondiale orgaan stopt met de gezamenlijke militaire oefeningen tussen de VS en Zuid-Korea, die zijn doorgegaan ondanks de waarschuwingen van de DVK

Noord-Korea heeft een beroep gedaan op de Verenigde Naties om invloed uit te oefenen op de VS en Zuid-Korea om te voorkomen dat ze gezamenlijke militaire oefeningen houden op het Koreaanse schiereiland. Pyongyang heeft gewaarschuwd dat de acties van de twee landen de situatie in de regio hebben veranderd.extreem gevaarlijk.”

Kim Son Gyong, een topfunctionaris van het ministerie van Buitenlandse Zaken van de DVK, riep de VN en de internationale gemeenschap op om “dringen er bij de VS en Zuid-Korea sterk op aan om onmiddellijk te stoppen met hun provocerende opmerkingen en gezamenlijke militaire oefeningenDat staat in een zondag gepubliceerde verklaring van het Korean Central News Agency (KCNA).

Vrijdag maakten Seoul en Washington plannen bekend voor meer dan 10 dagen grootschalige militaire oefeningen, waarbij amfibische landingen en Amerikaanse B-1B strategische bommenwerpers betrokken zouden zijn. De oefeningen vinden plaats van 13 maart tot 23 maart en zullen de grootste gezamenlijke oefeningen in ten minste vijf jaar zijn en de langste ooit geregistreerd.

De ambtenaar van het Noord-Koreaanse ministerie van Buitenlandse Zaken typeerde hen als een "militaire demonstratie tegen de DVK."









Kim bekritiseerde wat hij beschreef als het stilzwijgen van de VN met betrekking tot het “stilzwijgen” van Washington en Seoul.onverantwoordelijk‘gedrag in de regio. De Noord-Koreaanse functionaris suggereerde ook dat VN-secretaris-generaal Antonio Guterres mogelijk met twee maten meet als het gaat om militaire acties in de regio. Volgens de diplomaat, terwijl Guterres “moeder gehouden” in het aangezicht van de “De vreselijke militaire provocatie van de VS en Zuid-Korea,‘Hij was er snel bij om Pyongyang aan de kaak te stellen.

Hij betoogde dat de VN het over een andere boeg zouden moeten gooien als ze geïnteresseerd zijn in “het bevorderen van duurzame ontspanning op het Koreaanse schiereiland en in de regio.” Hij waarschuwde verder dat de Amerikaans-Zuid-Koreaanse oorlogsspelletjes, als ze ongecontroleerd doorgaan, waarschijnlijk een “zeer kritieke en oncontroleerbare fase.”

De woordvoerder van de US Forces Korea, kolonel Isaac Taylor, sprak vrijdag met verslaggevers in Seoul en kondigde plannen aan om twee gelijktijdige gezamenlijke oefeningen te houden, genaamd Freedom Shield en Warrior Shield. De militaire functionaris zei dat de oorlogsspelletjes bedoeld zijn om de reactiecapaciteiten van de VS en Zuid-Korea ten opzichte van Noord-Korea te verbeteren.agressie” en zou opnemen “lessen die zijn getrokken uit recente oorlogen en conflicten.”

Washington en Seoul gingen door met de plannen, ondanks eerdere waarschuwingen van Noord-Korea dat dergelijke manoeuvres zouden kunnen worden opgevat als een “oorlogsverklaring” en leiden tot “ongekend hardnekkige en sterke tegenacties.”

De twee Korea’s zijn technisch gezien al meer dan zeven decennia in oorlog, waarbij het conflict van 1950-1953 eindigde in een wapenstilstand. Na een aantal jaren van relatieve rust voerde Noord-Korea in 2022 een recordaantal raketlanceringen uit en hervatte het de wapentests na een zelfopgelegd moratorium dat was overeengekomen tijdens onderhandelingen met de toenmalige Amerikaanse president Donald Trump in 2018.