Een onderzeese raketlancering die door de media van Pyongyang als een succes werd beschreven, viel samen met de start van massale oefeningen tussen de VS en Zuid-Korea

De Democratische Volksrepubliek Korea heeft kruisraketten gelanceerd vanaf een onderzeeër in wat vermoedelijk de eerste test in zijn soort is voor Pyongyang. Het kwam dagen nadat de hoogste leider van het land, Kim Jong-un, zijn strijdkrachten had opgeroepen zich voor te bereiden “echte strijd” te midden van toegenomen militaire activiteit van de VS en Zuid-Korea op het schiereiland.

In een maandag gepubliceerd rapport onthulde het Koreaanse Central News Agency (KCNA) dat de “Op 12 maart vond bij zonsopgang een oefening voor het lanceren van strategische kruisraketten onder water plaats.” Volgens de door de staat gerunde media van de DVK is de test “bevestigde de betrouwbaarheid van het wapen.”

De twee raketten legden 1.500 kilometer (932 mijl) af voordat ze met succes hun beoogde doelen in de Japanse Zee, bekend als de Koreaanse Oostzee in Noord-Korea, bereikten, meldde KCNA.

Het artikel werd afgesloten door te verkondigen dat de lancering “toonde duidelijk de onveranderlijke stand van het Koreaanse Volksleger om te controleren met zijn overweldigende machtige kracht” de situatie op en rond het Koreaanse schiereiland in het licht van de toegenomen militaire activiteit tussen de VS en Zuid-Korea in de regio. Het mediakanaal legde uit dat Pyongyang dus probeert ervoor te zorgen dat dit het geval is “verschillend” bezorgopties voor haar “afschrikking van nucleaire oorlog betekent.”









In mei vorig jaar meldde het Zuid-Koreaanse Yonhap News Agency, onder verwijzing naar de Joint Chiefs of Staff van het land, dat het Noorden “een schijnbaar door een onderzeeër gelanceerde ballistische raket afgevuurd.”

Vóór deze week was het echter niet bekend dat Noord-Korea kruisraketten met een groter bereik testte die vanaf een onderwaterplatform werden gelanceerd.

De lancering van zondag ging vooraf aan de start van een 11 dagen durende gezamenlijke militaire oefening tussen de VS en Zuid-Korea onder de naam ‘Freedom Shield’ op maandag. Onderdeel van de oefeningen is het ‘bestormen’ van het strand van de vijand.

Om de noodzaak van machtsvertoon uit te leggen, noemden Washington en Seoul een groeiende dreiging van de DVK, dat in 2022 een recordaantal raketten afvuurde. Eerder dit jaar hielden de twee bondgenoten meer militaire oefeningen, waarbij sommige gebruik maakten van de Amerikaanse B- 52H strategische bommenwerpers. Noord-Korea houdt vol dat de oefeningen niets minder zijn dan een voorbereiding op een aanval.

Ondertussen zei Kim Jong-un afgelopen donderdag tegen zijn troepen dat ze dat zouden moeten zijn “klaar om op elk moment te vechten en voorbereid te zijn op echte acties in plaats van woorden,” zoals geciteerd door KCNA.