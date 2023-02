Pyongyang vuurde nog twee raketten af ​​kort nadat Seoul en Washington hun “ijzersterke” eenheid hadden gedemonstreerd

Noord-Korea heeft maandagochtend een salvo van korteafstandsraketten afgevuurd, een dag nadat Zuid-Korea en de VS gecombineerde luchtoefeningen hadden gehouden in een poging tot machtsvertoon naar Pyongyang na de vorige rakettest.

Pyongyang zei dat de laatste test die om 7 uur lokale tijd werd uitgevoerd, een was “krachtdemonstratie schieten” met twee raketten afgevuurd vanaf 600 mm supergrote meervoudige raketwerpers richting richting “virtuele doelen” zo’n 395 km en 337 km verderop in de Japanse Zee, meldde het door de staat gerunde persbureau KCNA. De verklaring benadrukte dat het raketsysteem “is een tactische nucleaire aanval betekent opscheppen over de grote macht die krachtig genoeg is… om een ​​vijandelijk operationeel vliegveld te vernietigen.”

Zuid-Korea en de VS hebben zondag een luchtoefening gehouden om die van Washington te bevestigen “ijzersterk” inzet voor de verdediging van Seoel, en zijn uitgebreide afschrikkingsbelofte, die Washington oproept al zijn militaire capaciteiten, inclusief kernwapens, te gebruiken in geval van een aanval op zijn bondgenoten. Zo’n tien vliegtuigen werden gecodeerd als onderdeel van de oefeningen, waarbij Zuid-Koreaanse F-35A- en F-15K-jagers en Amerikaanse F-16’s Amerikaanse B-1B-vliegtuigen begeleidden die de identificatiezone van de luchtverdediging van het Zuiden binnenkwamen.









De uitgesproken zus van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, Kim Yo-jong, heeft gezworen “om de ergste maniakken die de spanningen laten escaleren, de prijs te laten betalen voor hun actie”, reagerend op het machtsvertoon van de geallieerden met een aparte verklaring van KCNA op maandagochtend.

“De frequentie van het gebruik van de Stille Oceaan als onze schietbaan hangt af van het actiekarakter van de Amerikaanse strijdkrachten.” zij schreef. “We zijn ons terdege bewust van de beweging van de strategische aanval van de Amerikaanse strijdkrachten die de laatste tijd stevig op gang komt rond het Koreaanse schiereiland.”

Het US Indo-Pacific Command reageerde snel op de lancering van maandag door het te bellen “destabiliseren,” terwijl Japan het als een “bedreiging” naar zijn veiligheid, en het leger van Zuid-Korea bestempelde het als een “ernstige provocatie.”