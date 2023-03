Noord-Korea heeft plannen aangekondigd om “belangrijke praktische” maatregelen voor oorlogsafschrikking te implementeren, zoals gemeld door de staatsmedia.

Het besluit werd genomen tijdens een bijeenkomst van de militaire commissie van de regeringspartij, geleid door Kim Jong-un, als reactie op de vermeende “oorlogsprovocaties” van de VS en Zuid-Korea.

De gezamenlijke militaire oefeningen “Freedom Shield” tussen Zuid-Korea en de VS, die de volgende dag zullen beginnen, zullen naar verwachting leiden tot verdere provocaties vanuit Noord-Korea, waaronder raket- en kernproeven.

Noord-Korea heeft besloten “belangrijke praktische” maatregelen te nemen om de oorlog af te schrikken, meldden staatsmedia zondag, een dag voordat Seoel en Washington aan hun grootste gezamenlijke militaire oefeningen in vijf jaar beginnen.

Het besluit werd genomen tijdens een vergadering van de militaire commissie van de regeringspartij onder voorzitterschap van leider Kim Jong-un, volgens het officiële Korean Central News Agency (KCNA).

“De bijeenkomst besprak en nam de belangrijke praktische stappen aan om effectiever, krachtiger en offensiefer gebruik te maken van de oorlogsafschrikking”, zei KCNA.

Het rapport zei dat de stap bedoeld was om “het hoofd te bieden aan de huidige situatie waarin de oorlogsprovocaties van de VS en Zuid-Korea de rode lijn bereiken”, maar ging niet in op de maatregelen.

Zuid-Korea en de Verenigde Staten beginnen maandag met de ‘Freedom Shield’-oefeningen, gericht op de ‘veranderende veiligheidsomgeving’ als gevolg van de verdubbelde agressie van Noord-Korea, aldus de geallieerden.

Al dergelijke oefeningen maken Noord-Korea woedend, dat ze beschouwt als repetities voor een invasie.

Het land heeft gezegd dat zijn kernwapen- en raketprogramma’s voor zelfverdediging zijn.

Analisten hebben gezegd dat Noord-Korea de oefeningen waarschijnlijk zal gebruiken als excuus om meer provocaties uit te voeren, waaronder rakettesten en misschien zelfs een kernproef.

KCNA meldde vrijdag dat Kim het leger van Noord-Korea heeft opgedragen de oefeningen voor een “echte oorlog” te intensiveren.

Tijdens het inspecteren van een aanvalsoefening met vuur, zei Kim tegen soldaten dat ze voorbereid moesten zijn op “twee strategische missies, dat wil zeggen, ten eerste om oorlog af te schrikken en ten tweede om het initiatief in oorlog te nemen”, aldus KCNA.

Washington en Seoul hebben de defensiesamenwerking opgevoerd in het licht van de groeiende militaire en nucleaire dreiging van Noord-Korea, dat de afgelopen maanden steeds provocerendere tests met verboden wapens heeft uitgevoerd.