SEOUL, Zuid-Korea (AP) – Noord-Korea heeft zondag een ballistische korteafstandsraket richting zee gelanceerd, zeiden zijn buren, waarmee het de testactiviteiten opvoerde als reactie op Amerikaanse en Zuid-Koreaanse militaire oefeningen die het beschouwt als een invasierepetitie.

De raket die vanuit de noordwestelijke regio van het noorden werd gelanceerd, vloog door het land voordat hij landde in de wateren voor de oostkust, zeiden de Joint Chiefs of Staff van Zuid-Korea in een verklaring.

Het zei dat het Zuid-Koreaanse leger zijn toezichthouding heeft versterkt en paraat staat in nauwe samenwerking met de Verenigde Staten.

Het Japanse ministerie van Defensie zei dat zondagochtend een vermoedelijke Noord-Koreaanse raket is gelanceerd. Het zei dat het vermoedelijke wapen buiten de exclusieve economische zone van Japan was geland. Er waren geen directe meldingen van schade in het gebied.

De lancering was de derde ronde van wapentests in het Noorden sinds de Amerikaanse en Zuid-Koreaanse legers afgelopen maandag met hun gezamenlijke militaire oefeningen begonnen.

De laatste Amerikaanse en Zuid-Koreaanse oefeningen, waaronder computersimulaties en veldoefeningen, gaan door tot donderdag. De veldoefeningen zijn de grootste in hun soort sinds 2018.

Het noorden beschouwt dergelijke Amerikaanse en Zuid-Koreaanse militaire oefeningen als een oefening om een ​​invasie te lanceren, hoewel Washington en Seoul standvastig hebben gezegd dat hun training defensief van aard is.

De wapens die Noord-Korea onlangs heeft getest, zijn onder meer de Hwasong-17 intercontinentale ballistische raket met het grootste bereik, ontworpen om het Amerikaanse vasteland te treffen. De Noordse staatsmedia citeerden leider Kim Jong-un die zei dat de ICBM-lancering bedoeld was om “de vijanden angst aan te jagen”.

Een dag voor de start van de oefeningen vuurde Noord-Korea ook kruisraketten af ​​vanaf een onderzeeër. De staatsmedia van het Noorden zeiden dat de door een onderzeeër gelanceerde raket een demonstratie was van zijn vastberadenheid om met “overweldigende krachtige” kracht te reageren op de toenemende militaire manoeuvres door “de Amerikaanse imperialisten en de Zuid-Koreaanse marionettenstrijdkrachten”.

Associated Press-schrijver Yuri Kageyama in Tokio heeft bijgedragen aan dit rapport.

Hyung-jin Kim, The Associated Press







