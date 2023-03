CNN

Volgens het staatspersbureau KCNA heeft Noord-Korea zondagochtend twee raketten afgevuurd vanaf een onderzeeër in de wateren van de Japanse Zee.

De “strategische kruisraketten” werden gelanceerd vanaf een “8.24 Yongung”-onderzeeër, volgens KCNA – hetzelfde schip dat werd gebruikt om Noord-Korea’s eerste onderzeeër gelanceerde ballistische raket te testen in 2016, meldde CNN eerder.

De Joint Chiefs of Staff (JCS) van Zuid-Korea zeiden eerder zondag dat Noord-Korea ten minste één niet-geïdentificeerde raket heeft afgevuurd vanaf een onderzeeër nabij de havenstad Sinpo in de provincie South Hamgyong.

KCNA beweerde dat de raketten meer dan een uur vlogen, ongeveer 1.500 km (932 mijl) per uur aflegden en achtvormige patronen uitvoerden voordat ze “precies” een doelwit raakten.

De Centrale Militaire Commissie van de Arbeiderspartij van Korea “drukte tevredenheid uit” na de oefening, meldde KCNA.

De Amerikaanse en Zuid-Koreaanse inlichtingendiensten analyseren het incident, aldus JCS.

De lancering vond plaats drie dagen nadat Noord-Korea donderdag ten minste zes korteafstandsraketten in de Gele Zee had afgevuurd.

Staatsmedia meldden vorige week dat Kim zei dat de artillerie-eenheden voorbereid moesten zijn op twee missies, “ten eerste om oorlog af te schrikken en ten tweede om het initiatief in oorlog te nemen, door verschillende gesimuleerde oefeningen voor echte oorlog gestaag te intensiveren.”

Pyongyang houdt zijn wintertraining en inlichtingendiensten in de VS en Zuid-Korea houden het in de gaten, zei de woordvoerder van het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie donderdag.

Op maandag lokale tijd werd verwacht dat de commandotroepen van de VS, Zuid-Korea en de Verenigde Naties op het schiereiland zouden beginnen met de 11-daagse Freedom Shield-oefeningen, die “elementen van ‘live-oefeningen’ zullen integreren met constructieve simulaties,” US Forces Korea (USFK) zei in een eerdere verklaring.

Tegelijkertijd zullen veldtrainingsoefeningen genaamd Warrior Shield plaatsvinden, zei het.

Ondertussen houden de Amerikaanse en Zuid-Koreaanse luchtmacht regelmatig luchtoefeningen. Vorige week werd een Amerikaanse B-52 bommenwerper geëscorteerd door Zuid-Koreaanse gevechtsvliegtuigen toen het de Zuid-luchtverdedigingsidentificatiezone binnenvloog, zei USFK maandag.

De oefeningen tussen de VS en Zuid-Korea zullen naar verwachting de grootste zijn die de twee bondgenoten in jaren hebben gehouden, sinds ze dergelijke militaire demonstraties in 2017 hebben teruggeschroefd toen de toenmalige Amerikaanse president Donald Trump Noord-Korea een opening probeerde te bieden om te onderhandelen over een einde aan zijn programma’s voor langeafstandsraketten en kernwapens.

Die opening is allang gesloten, waarbij Noord-Korea vorig jaar een recordaantal rakettesten uitvoerde en beloofde zijn nucleaire programma te ontwikkelen om de raketten te bewapenen.

De rakettesten in het Noorden zijn vertraagd in 2023, maar de spanningen op het Koreaanse schiereiland blijven hoog.

Analisten zien weinig reden om te denken dat de zaken zullen afkoelen.

“Dit is waarschijnlijk slechts het begin van een reeks provocerende tests door Noord-Korea”, zei Leif-Eric Easley, een professor aan de Ewha Womans University in Seoul, over de raketten die donderdag werden afgevuurd.

“Pyongyang staat klaar om agressief te reageren op grote defensieoefeningen tussen de VS en Zuid-Korea, evenals op de komende topontmoetingen van president Yoon met de (Japanse) premier (Fumio) Kishida en (VS) president (Joe) Biden.”

“Het Kim-regime kan opdracht geven tot het afvuren van raketten over grotere afstanden, een poging doen om een ​​spionagesatelliet te lanceren, een motor op vaste brandstof demonstreren en misschien zelfs een kernproef uitvoeren”, zei Easley.