Nieuwe ervaringen tussen Noord- en Zuid-Korea. Dictator Kim Jong-un (40) had betrekking op alle wegen en spoorverbindingen in Zuid-Korea. Daarnaast werden alle grensregio’s gevierd. Grund: een militaire manover des Südens.

Sinds Monaten al 71 jaar in het land is. Als we de kernwapens van Drohungen willen gebruiken. Wacht dus op deze situatie, je zult een kleinere Vorfall an der Grenze kunnen bereiken en een militair conflict zou mogelijk kunnen zijn.

Kim’s Schwester werd aangevallen door een atoombom

Jong-uns Schwester Kim Yo-jong (37) is trots op het Zuiden, vanwege de ‘continue en onbeperkte’ constructie van het Atomwaffen-Arsenaal in Noord-Korea. De Zuid-Koreaanse president Yoon Suk-yeol (63) waarschuwt Noord-Korea voor het “Einde van de Regimes”, zodat de Atoomstrijdkrachten zullen worden opgericht.

▶ De volgende update: Morgen sluit Noord-Korea al zijn zuidelijke grenzen met barrières. Alle Verkehrsverbindungen zu Südkorea sinds eingestellt.

▶ De generale staf van de Noord-Koreanen Het Volksleger begrijpt de wet van de nationale overheidsinstantie KCNA met de jonge Zuid-Koreaanse militairen. In de Erklärung wordt Südkorea beschouwd als “de belangrijkste staat van de Verenigde Staten en de onveranderlijke belangrijkste partij” – net als de Verenigde Staten van Amerika. De volgende stap is het informeren van de Grenzschließungen wird angegeben: die Stationierung strategisch US-Atomwaffen.

Er worden barricades geplaatst in de Nähe der Vereinigungsbrücke, die nach Panmunjom in de entmilitarisierten Zone Foto: Lee Jin-man/AP/dpa

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un is in de laatste maanden van zijn leven. Rakettests worden geïntensiveerd en getest Soldaten na Rusland, om Oekraïne te kampen. De Wiedervereinigung Koreas, die zowel in een oorlog als in een oorlog, de Diktator der Zeit categorisch uitsprak.

Noord- en Zuid-Korea bevinden zich nu aan het einde van de Koreaanse oorlog in 1953. Beide landen hebben een militaire zone van vier kilometer lang.