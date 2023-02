Mysterieuze vluchten stoppen de Amerikaanse en Canadese Luftwaffe in Atem. Maar was de Jets abgeschossen haben, bleibt unklar – gibt es einen Zusammenhang zum kürzlich entdeckten Chinese Ballon?

Nur gut einen Tag nach dem Abschuss eines rätselhaften Flugo-objecten über den USA is in Canada een zweites Objekt vom Himmel be holt. Das Flugobjekt über dem Norden Kanadas sei von onem US-Kampfjet abgeschossen, onderdeel van de Canadese premier Justin Trudeau mit. “Ich habe den Abschuss eines nicht identifizierten Objekts angeordnet, das den kanadischen Luftraum verletzt hat”, schreef hij op Twitter. In een van de Mitteilung des Weißen Hauses hieß es, das Objekt sei aus Vorsicht and auf Empfehlung of Militärs abgeschossen. Als het Noord-Amerikaanse luchtverkeersleidingscommando norad mitgeteilt is, kunnen de Abschuss een van de luchtvaartuigen van Alaska in Freitag een van de grootste landen van Noord-Canada op het dek zijn.

Trudeau schrijf meer, dass een dem Abschuss über dem Gebiet Yukon im Nordwesten des Landes Kanadische en Amerikaanse Kampfjets beteilgt gewesten seien. Een Amerikaanse F-22-Flugzeug heeft een object gefeuert. “Die kanadischen Streitkräfte waren non die Trümmer des Objektsbergen en analyseerden.” Zoals Trudeau zei, sprak de Amerikaanse president Joe Biden in der Angelegenheit. Het is niet duidelijk of het mogelijk is dat de Flugobjekt herkommen oorlog en welchem ​​Zweck es diene.

Als u een “zylindrische vorm” en een bepaalde hoogte van twee kilometer onder verschillende wegen gebruikt, ziet u dat de Kanadische Verteidigungsministerin Anita Ananda später in een van de Pressekonferenz. Nach ersten Erkennissen oorlogen es demnach kleinere als der wederzijdse Chinese spionageballon, der vor einer Woche von der US-Luftwaffe vor der Küste des Bundesstaats North Carolina vom Himmel wordt geholt oorlog. Die Bergung sei im Gange, zei Anand.

Erst am Freitag hatte das US-Militär ein mutmaßlichähnliches Flugobjekt über Alaska abgeschossen. De VS-regering heeft ervoor gezorgd dat het mogelijk is dat het mogelijk is dat de luchtvaartmaatschappij het gewesen sei. Het object van Alaska dat in de Angaben werd gegooid, werd door de Größe kleine wagens en oorlogsdamit kleiner gemaakt dan de Chinese ballon. Het object is niet geschikt om te worden gebruikt.

Zusammenhang mit chinesesische ballonverduistering

Ben Samstag hatte das Amerikaanse leger noch keine Informationen über seine Herkunft. “Zurzeit liegt uns keine weiteren Details über das Object vor, einschließlich seiner Fähigkeiten, seines Zwecks or seines Ursprungs”, teilte der Kommandostab Northern Command (Northcom) mit. Die Bergungsarbeiten gingen meer, würden aber durch die “arktischen Wetterbedingungen” erschwert. Dazu vraagt ​​om wind, schnee en eingeschränktes Tageslicht. Die Bergung der Trümmerteile vind je op de meerreis statt.

De vlucht over de oorlog in Alaska in Donnerstagabend (Ortszeit) wordt voor het eerst gezien, onder leiding van de Kommunikations Director des Nationals Sicherheitsrats, John Kirby. US-Präsident Joe Biden zei dat u op de hoogte moet worden gebracht en dat u de Freitagmorgen van Abschussbefehl moet zijn. Zuvor hatten sich US-Kampfjets dem Object genähert. Die piloten hebben zeker weten dat de luchtmacht geen oorlog kan voeren. CNN berichtte onder Berufung over een US-Regierungsvertreter, dat het object een grote kans op succes heeft.

Der Abschuss volgde voor de kust van Alaska in de Kanadisch Grenze – onwetend van de Ölfelder von Prudhoe Bay. Terwijl de Regierung in Ottawa in de Vorhaben eingeweiht gewesen, erklärte van de Canadese premier Justin Trudeau. Nach Militärangaben stellte der Abschuss kein größeres Risiko für Menschen of Gebäude am Boden dar.

Der Vorfall herinnerde zich een veelomvattende spionagezwecke van de Chinese Ballon, van de oorlog van de US-Luftwaffe tegen Himmel die oorlog voerde. Dieser war Militärangaben gingen door met 18 Kilometern over deutlich höher geflogen als das Object über Alaska, das in 12 tot 13 Kilometern Höhe onder oorlog.

Peking spricht von “Überreaktion”

De US-militar heeft de Chinese Ballon mehrere Tage over het Amerikaanse Festland geschweld en vervolgens voor de kust van de Bundesstaates South Carolina over de Atlantische abgeschossen. De VS rekruteren China’s Regierung voor, ze hebben militaire versterkingen en spionieren wollen. Beijing sprak dagegen von een deel van de Forschungsballon, der vom Kurs abgekommen sei – und bezeichnete den Abschuss als “Überreaktion”. Der Vorfall sorgte für zusterspannungen im ohnehin belastingeten Verhältnis Beider Länder.

Unidentifizierte Flugobjekte sind keine Seltenheit. Im Jahr 2020 richt zich op het VS-Verteidigungsministerium van een Arbeitsgruppe, de “onbekende Phänomene in der Luft, de moglicherweise oneine Bedrohung für die nationale Sicherheit der USA darstellen konnten”, analysieren soll. Seitdem veröffentlicht die Gruppe in unregelmäßigen AbständenPoste über “nicht identifizierte Luftphänomene” (Unidentified Aerial Phenomena, kurz: UAP) – zaletzt vor eigen Wochen. Daraus ging ervoor, dass dass US-Militär für zahlreiche Beobachtungen von unidentifizierten Flugobjekten keine Erklärung hat.

Andere zichtbare hanggen waren als “unauffällig” wewertet – sie konnten auf gewöhnliche Objekte in der Luft zurückgeführt zijn – etwa Drohnen, Ballons und Unrat wie Plastiktüten, hieß es in dem Program. Die Meldung von unerklärlichen Himmelsphänomenen habe zogenommen. Als het Pentagon van Duitse macht is, kan het zo zijn dat de außerirdisches Leben gefundeerd zijn.

dpa