Nominiert für den Deutschen Zukunftspreis 2022 / Im #DZPWissenschaftspodcast Team III / Stefan Vilsmeier und Prof. Cordula Petersen über verbesserte Heilungschancen. Berlin-München – Am 26. Oktober trifft sich die Jury des Deutschen Zukunftspreises in Berlin, um über die diesjährigen Preisträger zu entscheiden. Drei Teams stehen im Finale des Deutschen Zukunftspreises 2022, der am Abend desselben Tages von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier verliehen wird. Bis dahin bleibt es spannend.

Team III wurde für ihre Arbeit zu „(Un)sichtbare Tumore in Bewegung – neue Perspektiven für die Strahlentherapie durch präzises Tumortracking“ nominiert. Gemeinsam haben die Beteiligten eine Technologie entwickelt, mit der Bewegungen des Körpers des Patienten und des Tumors während einer Krebsbehandlung mit Bestrahlung zuverlässig und präzise verfolgt werden können. Damit ist es möglich, Tumore gezielt anzugreifen – und die Krebszellen zu zerstören. Mit seinem Preis würdigt der Bundespräsident Wissenschaftler, Ingenieure und ihre Innovationen, die wirtschaftliche Potenziale erschließen und gleichzeitig Arbeitsplätze schaffen. Der Deutsche Zukunftspreis ist mit 250.000 Euro dotiert. Weitere Informationen zu den nominierten Projekten, Bild- und Tonmaterial: www.deutscher-zukunftspreis.de; www.facebook.com/deutscher.zukunftspreis; www.instagram.com/deutscher.zukunftspreis/ Pressekontakt: Geschäftsstelle des Deutschen Zukunftspreises

