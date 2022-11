Nokia X30 im Test

Wir haben das Nokia X30 zum ersten Mal auf der IFA 2022 in Berlin in die Hände bekommen, und jetzt ist das Telefon für eine vollständige Überprüfung in unserem Büro gelandet. Wir haben die Farbversion Ice White, aber es gibt noch eine weitere Option – Cloudy Blue.

Das Nokia X30 wird in einer recycelten Box mit den üblichen Papieren, einem SIM-Tool und einem USB-C-zu-USB-C-Kabel geliefert. Es wird jedoch nicht mit dem Netzteil geliefert, sodass Sie eines separat kaufen müssen, wenn Sie noch kein kompatibles Ladegerät besitzen.

Das Nokia X30 ist um einen 6,43″ FullHD+ 90Hz AMOLED-Bildschirm herum aufgebaut, der durch Gorilla Glass Victus geschützt ist. Das Display verfügt über einen Fingerabdruckleser an der Unterseite für die biometrische Authentifizierung und ein Loch für die 16MP-Selfie-Kamera.

Die Rückseite des X30 besteht zu 64,5 % aus recyceltem Kunststoff und ist mit einem Dual-Kamera-Setup ausgestattet, das aus einer 50-Megapixel-Primärkamera (mit OIS) und einer 13-Megapixel-Ultrawide-Kamera besteht. Das Nokia X30 ist 8 mm dick, hat einen recycelten Aluminiumrahmen und wiegt 185 g. Es ist außerdem staub- und wasserdicht nach IP67.









Nokia X30

Das Nokia X30 wird vom Snapdragon 695 SoC angetrieben, und unser Gerät verfügt über 8 GB RAM und 256 GB internen Speicher. Es läuft sofort mit Android 12 und erhält drei Android-Versions-Upgrades. Nokia hat außerdem drei Jahre lang monatliche Sicherheitsupdates für das X30 versprochen.

Das gesamte Paket wird von einem 4.200-mAh-Akku mit 33-W-Ladeunterstützung angetrieben. Das Smartphone unterstützt die Standards QC 3.0, PD 3.0 und PPS, sodass Sie kompatible Ladegeräte verwenden können, um die Zelle des X30 aufzuladen.

Zu den weiteren Highlights des Nokia X30 gehören ein USB-C-Anschluss, Bluetooth 5.1 und NFC. Das Smartphone unterstützt auch eSIM- und 5G-Netzwerke und verfügt über OZO Spatial Audio Capture.

Unser Nokia X30-Test ist bereits im Gange, bleiben Sie also bei unseren Ergebnissen!