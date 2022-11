Nokia X30 im Test – Tests von GSMArena.com

Einführung

Spielen Sie das lange Spiel. Der Slogan des Nokia X30 deutet an, dass es großen Wert auf Umweltschutz legt, und Nokia nennt es das „bisher umweltfreundlichste Telefon“. Dazu gehören nach Möglichkeit recycelte (und recycelbare) Materialien, aber auch 3 Jahre Garantie und Software-Support. Und in einer Aufstellung ohne echtes Flaggschiff, wie die anderen es verstehen, muss der X30 diese Verantwortung übernehmen.

Es ist kein Flaggschiff-Chipsatz, der das X30 antreibt – der Snapdragon 695 ist alles andere als. Ein Kamerasystem ohne Teleobjektiv schreit auch nicht nach „High-End“. Bestimmte kleine Auslassungen wie Stereolautsprecher und kabelloses Laden bringen den X30 weiterhin in eine herkömmliche Midranger-Position.

Aber für rund 450 € für die Basisversion mit 6 GB / 128 GB erhalten Sie ein ziemlich interessantes Datenblatt. Richtiger Staub- und Wasserschutz ist in der Mittelklasse immer noch ein seltener Anblick, ebenso wie Gorilla Glass Victus Displayschutz – beides hier vorhanden. Und da wir es bereits erwähnt haben, ist das Display jetzt OLED – es ist dreieinhalb Jahre her, seit der letzte derartige Bildschirm auf einem Nokia.

Zurück zu den Kameras und mit einer bereits preisbereinigten Perspektive sieht es gar nicht so düster aus. Vor allem verwendet die 50-Megapixel-Haupteinheit auf der Rückseite denselben Sensor wie das Galaxy S22 – das ist Flaggschiff genug. Die anderen beiden Kameras sind nicht so bemerkenswert – der 13-Megapixel-Ultrawide fehlt AF und ohne dedizierten „Makro“ -Sidekick sind Nahaufnahmen scheinbar ein No-Go, und die 16-Megapixel-Selfie-Kamera ist weder hier noch dort – aber alles läuft auf ein sehr hinaus sinnvolle Konfiguration.

„Vernünftig“ kann auch andere Aspekte des X30 beschreiben. Auf den ersten Blick klein, sollte die Akkukapazität für die nicht übermäßig anspruchsvollen internen Komponenten ausreichen, und die 33-W-Ladefähigkeit scheint angemessen schnell aufzuladen, ohne in Extreme zu geraten. Neben dem OLED-Display kehrt auch der Fingerabdrucksensor unter dem Display zurück.

Nokia X30 Specs im Überblick:

Körper: 158,9 x 73,9 x 8,0 mm, 185 g; Glasfront (Gorilla Glass Victus), Aluminiumrahmen, Kunststoffrückseite; IP67 staub-/wassergeschützt (bis zu 1 m für 30 Minuten).

6,43″ AMOLED, 90 Hz, 450 Nits (typisch), 700 Nits (Spitze), Auflösung 1080 x 2400 Pixel, Seitenverhältnis 20:9, 409 ppi. Chipsatz: Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm): Octa-Core (2 x 2,2 GHz Kryo 660 Gold & 6 x 1,7 GHz Kryo 660 Silver); Adreno 619.

Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm): Octa-Core (2 x 2,2 GHz Kryo 660 Gold & 6 x 1,7 GHz Kryo 660 Silver); Adreno 619. Erinnerung: 128 GB 6 GB RAM, 256 GB 8 GB RAM; UFS 2.2 – 128 GB, UFS 3.0 – 256 GB.

128 GB 6 GB RAM, 256 GB 8 GB RAM; UFS 2.2 – 128 GB, UFS 3.0 – 256 GB. Betriebssystem/Software: Android 12.

Android 12. Rückfahrkamera: Breit (Haupt) : 50 MP, f/1.9, 1/1.56″, 1.0µm, PDAF, OIS; Ultraweitwinkel : 13 MP, f/2.4, 123˚, 1/3.06″.

: 50 MP, f/1.9, 1/1.56″, 1.0µm, PDAF, OIS; : 13 MP, f/2.4, 123˚, 1/3.06″. Vordere Kamera: 16 MP, f/2,4, (breit), 1/3,06″, 1,0 µm.

16 MP, f/2,4, (breit), 1/3,06″, 1,0 µm. Videoaufnahme: Rückfahrkamera : 1080p bei 30/60 fps; Vordere Kamera : 1080p@30fps.

: 1080p bei 30/60 fps; : 1080p@30fps. Batterie: 4200 mAh; 33 W verkabelt, PD3.0.

4200 mAh; 33 W verkabelt, PD3.0. Verschiedenes: Fingerabdruckleser (unter dem Display, optisch); NFC; FM-Radio.

Nokia X30 auspacken

Als Teil des Bekenntnisses zum Umweltschutz wird das Nokia X3 in einer halbhohen, recycelten bräunlichen Pappschachtel geliefert – Sie wissen, was das bedeutet. Das Ladegerät fehlt, aber ein Kabel ist noch vorhanden, und das war es auch schon. Nokia verkauft Ihnen separat eine transparente weiche Silikonhülle (die selbst in Recyclingpapier verpackt ist), die jedoch nicht im Lieferumfang des Telefons enthalten ist.









Einzelhandelsverpackung • Optionaler Koffer

Wohlgemerkt, in der Box befindet sich eine ganze Menge Papierkram, für dessen Herstellung selbst einiges an Papier und Mühe erforderlich war, ganz zu schweigen davon, dass er möglicherweise zum Gesamtvolumen beigetragen hat – eine einseitige Schnellstartanleitung und ein QR-Code mit einem Link zum der Rest der Sachen online hätte nachhaltiger ausgesehen (und möglicherweise gewesen). Andererseits können verschiedene Aufsichtsbehörden dieses oder jenes Stück physikalischer Literatur vorschreiben und damit der Rettung eines Baumes im Wege stehen, also sind wir nicht bereit, Nokia die Schuld zu geben.