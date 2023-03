Nog vier Oath Keepers veroordeeld voor misdrijven van 6 januari

De veroordelingen dragen bij aan een groeiend aantal Oath Keepers die lange gevangenisstraffen tegemoet zien voor hun rol in de gebeurtenissen op 6 januari. Stewart Rhodes, de nationale leider van de groep, werd in november veroordeeld wegens opruiende samenzwering, samen met Kelly Meggs – de echtgenoot van Connie. Meggs. In een tweede proces werden vier andere Oath Keepers veroordeeld voor opruiende samenzwering: Roberto Minuta, David Moerschel, Joseph Hackett en Ed Vallejo.

In de drie processen met meerdere beklaagden hebben aanklagers de groep afgeschilderd als een belangrijke aanjager van de gebeurtenissen op 6 januari, samenzwerend om de vreedzame machtsoverdracht van Donald Trump aan Joe Biden te voorkomen, waarbij sommigen bereid waren gewelddadig te worden om dat te bereiken einde. Aanklagers merkten op dat ze een voorraad wapens hadden verzameld die ze hadden opgeborgen in een hotel in Arlington, Virginia.

Oath Keeper-beklaagden voerden aan dat ze gewoon in Washington waren om beveiligingsdetails uit te voeren voor VIP’s tijdens de bijeenkomst van Trump, die voorafging aan de gewelddadige rel in het Capitool.

Het vonnis van maandag was minder duidelijk voor twee andere beklaagden in het derde Oath Keepers-proces: Bennie Parker en Michael Greene.

Parker, die het Capitool niet binnenging, werd vrijgesproken van obstructie en samenzwering om te voorkomen dat een officier zijn taken vervulde, maar de jury twijfelde of hij samenspande met andere Oath Keepers om de werkzaamheden van het Congres te belemmeren.

Greene werd vrijgesproken van die aanklacht en van samenzwering om te voorkomen dat een officier zijn taken vervulde, maar de jury twijfelde of hij had deelgenomen aan de daadwerkelijke belemmering van de zitting van het Congres op 6 januari. Greene werd ook vrijgesproken van geknoei met bewijsmateriaal.

Beide mannen werden echter veroordeeld voor misdragingen van het betreden en verblijven in een beperkt gebouw. De jury zal blijven beraadslagen over de twee vastgelopen aanklachten om te zien of ze tot een unaniem oordeel kan komen.