Status: 28.11.2023 01:27 Uhr

Er zijn veel Israëliërs die deel uitmaken van de gemeenschap van Hamas: nieuwe kinderen en twee vrouwen. Unter ihnen sinds twee Duitse Jugendliche, bestätigte Außenministerin Baerbock.

Ze vieren het begin van de Feuerpause am Freitag terwijl de militant-islamistische Hamas Freigelassen. Er zijn nog elf wijzigingen aangebracht sinds het Israëlische leger na Israël veilig is. Deze nieuwe kinderen en jongeren worden ook getroffen door hun medische behoeften, wat hun families ten goede zal komen. De jongste van de kinderen woont in Zwillinge.

Unter den Freigelassenen Israëlische Geiseln sinds nach Angaben von Außenministerin Annalena Baerbock zwei deutsche Jugendliche. „Na 52 dagen begeleiding en ontspanning kan ik mijn reis voortzetten in deze arme nehmen“, geplaatst bericht op Online Service X, ehemal Twitter. Denk eens aan die gezinnen die meer angst nodig hebben. „Wir tun all dafür, dass sie ihre Liebsten wieder in die Poore schließen können.“

Auch drie Franzosen sindsdien vrij. “Drie jonge mensen hoorden van de Groep van Geiseln, die vrij werd”, zei president Emmanuel Macron. Laut Angaben des katarischen Außenministeriums kamen zudem sechs Argentinier frei.

Naar mijn mening waren er voor de Israëlische Geiseln 33 palästinensische Häftlinge uit Israëlische Gefängnissen-freigelassen, erklärte in Sprecher des katarischen Außenministeriums im Onlinedienst X, ehemas Twitter. Israël is de beste die Freilassung der 33 Häftlinge in der Nacht.

Offenbar Niet gestimuleerd über namenlijst

Vorausbehouden stonden open voor niet-stimuleringsmaatregelen, wer freigelassen wird. Dringend sollten nach Informationen von ARD-Korrespondentine Bettina Meier ältere Frauen und Kinder freigelassen werd. Die Mütter eeniniger Kinder hoed aber fehlt. Dit betekent dat de eenheid waar Israël en Hamas onder hebben geleden. Families durfden niet bedreigd te worden. Het kabinet van premier Netanyahu is erg blij met de lijst die wordt verhandeld.

Israël en Hamas ontmoeten elkaar op 22 november voor een vierdaagse kerstvakantie. Een deel van de eerste deals is een resultaat van maximaal 100 eenheden voor 300 palästinensische Häftlinge.

Geniet van uw tijd tijdens uw verblijf

Auch in the kommenden Tagen sollen weitere Geiseln freikommen. Er zijn weinig redenen om je zorgen te maken over vier dagen financiële steun aan Israël en het Hamas-offensief voor verlichting op de lange termijn. Deze vrijdagochtend werd de Feuerpauze twee dagen doorgebracht, waarbij Madschid al-Ansari, voorzitter van de ministeries van Buitenlandse Zaken, aanwezig was. Damit durfde naar Donnerstagfrüh andauern te komen. Een van de beste manieren om met nieuwe klanten te werken is dat verbeteringen op de lange termijn aanvullende details vereisen.

Auch de Hamas spreekt van een Verlängerung. De rest van de dag zullen de terroristische organisaties die met hen te maken hebben er mee te maken krijgen. Elke Israëlische Medien-berichten over de Einigung, een officiële Bestätigung van de Regierung is nog steeds niet beschikbaar, weil man de bergabe der Geiseln abwarten wolle, hieß es.

Laut de ägyptische Staatsinformatiedienst zal de verlangde Waffenpause op de tag-freilassung von zehn in Gazastreifen festwaarden Geiseln in Austausch gegen 30 palästinensische Gefangene in Israëlische Gefängnissen umfassen. Zusätzlich solle die Einfuhr von medizinischen Hilfsgütern, Nahrungsmitteln en Treibstoff in de Gazastreifen fortgesetzt.

Qatar en Egypte zijn buitenlanders

De Hamas heeft informatie over de navraagagent van Reuters een bericht gestuurd over een periode van vier dagen. Israël heeft een dag van duidelijkheid, dat de Waffenruhe-dagen gelukkig zijn, wij zijn blij dat we van onze vakantie kunnen genieten. Israël wollte in diesem Fall jeweils drie zoveel palästinensische Häftlinge entlassen.

Qatar, dat met de Egyptenaren in de Kriegsmittelt zit, zou optimistisch moeten zijn over zijn toekomstperspectieven. „Wir heb jetzt die Formel“, zei de Sprecher van de ministers van Buitenlandse Zaken, Al-Ansari, van de Nachrichetnagarntur dpa. Een geweldige deal voor degenen die van de nieuwe taal kunnen genieten en nu meer licht op het podium kunnen brengen. Als je nog leeft, kun je volgens Al-Ansari nog lang doorgaan met handelen.

Baerbock: Feuerpause als Brücke für dauerhafte Lösung

VN-secretaris-generaal António Guterres zei dat de Verlängerung sei in „Schimmer der Hoffnung und der Menschlichkeit“. De Verenigde Naties zijn blij, zij zullen eerder hun humanitaire steun voor de bescherming van de Gazastrook opbouwen. Het secretariaat-generaal zal later worden gepubliceerd, verdere informatie zal beschikbaar zijn. Zij zijn verantwoordelijk voor het verbeteren van Israëls liefde voor zijn controle. Gegenwärtig is nu een Grenzübergang zu Ägypten geöffnet.

„De humanitaire catastrofe in Gaza zou een dag schlimmer zijn“, teilte Guterres mit. Er is sprake van een ‘volledige humanitaire Waffenstillstand’. Daarom waren alle resterende Geiseln ebenfalls vrij stromend. Auch Saoedi-Arabiërs en Jordaniërs vochten voor een Waffenstillstand.

Bundesaußenminister Annalena Baerbock heeft de tijd genomen om de brug te vormen naar een politiek proces voor een onbevredigend verlies van konflikts.

In Washington hebben we de vertegenwoordiger van de nationale veiligheidsraad van de witte huizen, John Kirby, de Verlengerung der Waffenruhe gegeven. De US-Regierung zal profiteren van een nieuwe verlenging. Maar zo is het, dat Hamas zich meer op zijn gemak voelt, zei Kirby.

Met informatie van Bettina Meier, ARD-Studio Tel Aviv.