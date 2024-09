Bereits na de leuke jaren van de twee generaties BMW-Einser-Reihe met vooraf radantrieb voor de marktstart. Bedeutet die nieuwe Modellreihe Fortschritt?

Als u tevreden was met de eerste 1e BMW in het eerste jaar van 2014 (de eerste front-end BMW helemaal tijdens de 2e Active Tourer in 2014), waren deze reacties op de pers gebruikelijk. Manche Kollegen monitoren de Antriebseinflüsse im Lenkrad en de Umstellung von Wandlerautomatik auf Doppelkupplungsgetriebe. De andere Testers lobde de hinzugewonenen Raum. Duidelijk, vanwege het wegvallen van de Kardantunnel, hoewel de Querstatt Längseinbau van de motoren van het platform zal worden verwijderd, van waaruit de passagiers kunnen komen.

Bedankt voor de lengte en hoogte van BMW’s als nieuwe compacte exemplaren. In de Radstand is het niet meer mogelijk. (Foto: BMW)

Nu ondersteunt het ook de twee generaties van de toekomst. En dat de fans goed bezocht worden. Bij het lezen van de gegevensbladen staat het kritische Stimmen laut. Wat is het gewicht van de 1500 kilogram van de 120 (nu zonder boeksteunen als aanvullende beschrijving) met 7,8 runs van een snelheid van 100 km/u vanaf de bishige 120i? Dit is een basisbewerking – met een nieuw signaal van 170 PS. Het systeem is uitgerust met een 8 PS-schakelaar. Het vermogen bestaat uit 156 omvormers – in ieder geval 20 elektrische PS’s. De booster van de dubbelgekoppelde elektromotor met 55 Newtonmeter in het systeem. Het productbeheer is afhankelijk van de fractie van het mindere vermogen met het argument, dat de 120 eigen is met de reeds 118i vergleichbar sei. Interessanter Ansatz.

120 stappen voor de driewegcilinder

De vierkanaals gasaansluiting ondersteunt het sterke M-Performance model. (Foto: BMW)

Feit is dat de jetzt afkomstig is van de Bezeichnung „F70“ hoorzitting 120 van de B38-Threizylinder van de vrucht 118i. En de man staat op de eerste meter. Kernig brummend statt geschmeidig summend nimmt der nieuwe Kandidat Fahrt auf, gefühlt aber gar nicht unbedingt deutlich weniger bissig. Ik ben alltag die nominale etwas hoe dan ook mindere Beschleunigung zu vernachlässigen. Worüber man zelf is er dan verbaasd over, dat de Boost niet wordt gekocht, de kleine Turboloch van de geladen High-tech-Otto compleet ter compensatie. BMW heeft de 240 Newtonmeter Drehmoment abgebenden Benziner technische namen gedurende het hele proces. Er is een sterk materiaalverschil in efficiëntie en twee direct in de ademruimte of water in de worst en het werk uitgevoerd door het molenaarsprincipe met de nodige bedrijfstijd van de Einlassventile. Hierna gebruiken we de ingenieurs om de gebruikte materialen te maken voor elke liter van 100 kilometer in de WLTP-test.

Als u geïnteresseerd bent in de nieuwe M135 xDrive (56.200 stats, 37.900 Euro Grundpreis) en u hoeft niet geïnteresseerd te zijn in meer voor de auto en er is weinig interesse in de Kraft stoffenhandel. Ook was het BMW Press-team verantwoordelijk voor de eerste tests. Beide zijn hier beschikbaar, bezeichnenderweise in Signal green lackierten Topmodellen met 300 PS (ohne Electricity) durven acht liter Super durch die Leitungen vliegen.

Dafür stehen die Tekens zich Performance und der Vierzylinder stürmt vrij van tractieproblemen, en de 100 km/u Marke binnen 4,9 Sekunden z nacken. Alle vier wielen zijn uitgerust met de Techniker diesem M-Performance-Modell evenals een mechanische Sperrdifferenzial van de Vorderachse gegönnt. En we hebben een complexer bouwproces met een constante stroomsnelheid tijdens het rijproces en de huidige stroom, zodat u nooit het zicht op de rijmodus verliest, maar u kunt ook de boostfunctie op de stuurpaddle analoog met andere BMW-modellen gebruiken. Ondertussen is de passagier blij met de verbinding met een vollere motorbelasting en de festiviteiten in de nieuwe stoel.

Meer giftige M135 xDrive

In de Sport-modus reageren we op de Einsfünfunddreißig dann ohnehin noch eine Ecke meer giftige, ontermalt jeden Gangwechsel des Doppelkupplers met kurzem Fehlzündungsknallen aus Richtung Abgasanlage. Met deze ziel in gedachten, agressieve tonen en elegante klanken van de frisse muziek met hints van harmonie? Niet echt. Maar de wendbaarheid van de kurvigen Landstraße veegt deze muur weg. U kunt de 1,6 ton sterke M135 xDrive (maar hier kunt u de „i“ gebruiken, die voor de Stromer kan worden gebruikt) met de machine-aansluitingen besturen.

Beschikbare sportstoelen zijn leverbaar met de M135 xDrive van Work. (Foto: BMW)

Zahlreiche Optimalisatie in Fahrwerksbereich sollen de Lenkpräzision des 1er-BMW erhöhen. Het chassis is stabieler geworden en heeft een stabiel interieur in het motorvoertuig, maar zal ook voor meer stabiliteit zorgen. De Topversie is geheel gratis, u kunt ook de Lenkübersetzung wijzigen, maar u kunt ook een Mangel of Fahrspaß könnte man dem giftgreenen Kompaktsportler jetzt nicht attestieren. Angenehm is waar het om gaat, dat is de ambitie van een ambitieuzere Kurvenfahrt durch konturierte Sports-sessie met Alcantara-Polstern fest in de Mittelbahn-inhoud.

Uiteraard vindt u de passagiers in de nieuwe BMW-Einser-Reihe das „Curved Display“ voor. Schlechte Zeiten ook voor fans van mechanische Anzeigewerks. (Foto: BMW)

De gleich Radstand (2,67 meter) is vier centimeter langer geworden dan de 4,36 meter lange Bayer beef. Als u met name eng war bent, de Vorgänger kaum zu empfinden. Alles domineert na de entern een heel ander eindresultaat: fysieke aanraking sinds het begin van de klassieke constructie in de middenconsole. En als u het BMW Operating System 9 anders moet gebruiken, was het ook mogelijk om een ​​andere functie uit te voeren. Als u een optioneel automatisch transmissieapparaat Level 2 wilt hebben, kunt u dat doen, maar u mag het niet zelf repareren.

Ohne beleuchtete Niere is niet meer

Waren niet in gevaar, zelfs niet met de nieuwe BMW-1er-reihe die een vriend kon worden, die zich in de Dämmerung een Blick op de Front-werf bevond, terwijl de mooie Niere als optische Booster een van de Guten Job links was. Als u de Kompakt-fout maakt en ongecontroleerd, ziet u een overmatige Einsatz von Sicken im Blech. ‘Keep it simple’ lijkt het ontwerpmotto te zijn. Ze verlichten het achteraanzicht van de compartimenthandgrepen X2 en signaleren de veiligheid van het gezin. De kracht van de compacte nieuwe BMW-modus met zowel de enkele constructiewerkzaamheden op het gebied van goed schakelwerk is bepaald door de Hofmeisterknicks (C-Säule). Fein.

Nog een opmerking: de 120 is niet het instapmodel. Er wordt geen toeslag gerekend voor het stroomverbruik of de 116 pk (122 pk) voor een prijs van 32.900 euro. De auto’s werden gekocht met 118d en 120d en met twee dieselmotoren, met een prijs van respectievelijk 38.200 of 40.500 euro. Het verschil is dat daar alles leeg is, omdat de basis van het elektrische systeem wordt geleverd, omdat de 120 d worden aangestuurd door de 150 pk-signalen, noch de 20 pk-eenheden, die zijn gebaseerd op de 163 pk geïntegreerde systeemfunctie. Een kleinere 123 xDrive (218 pk systeemvermogen) draait het modellengtewiel af. De kwaliteit van de keuze is met het nieuwe model ook schoon, maar niet veranderd. De rijervaring is ook niet echt. Probeer Sie es aus.