Noch nicht gegen COVID oder Grippe geimpft? Jetzt ist Thanksgiving an der Zeit, sagt CDC-Direktor.

Mit das Erntedankfest In nur noch zwei Wochen ist es an der Zeit, sich davor zu schützen potenziell tödliche Sturzviren.

In einem Interview mit CBS News sagte Dr. Mandy Cohen, Direktorin der Centers for Disease Control and Prevention, dass dies der beste Zeitpunkt sei, sich impfen zu lassen, um sich und Ihre Familie für die Feiertage zu schützen.

„Wir wissen, dass wir es sehen werden mehr Grippe Es kursiert immer mehr COVID-19, daher ist gerade jetzt ein guter Zeitpunkt für Sie, sich impfen zu lassen. Auf diese Weise kann Ihr Körper seinen Schutz vor der Weihnachtszeit aufbauen“, sagte sie.

Cohen hat sie bekommen COVID-Impfung letzten Monat und bestätigt, dass die Verbreitung von COVID-Impfstoffen in den USA etwas langsam voranschreitet.

„Ich weiß, dass die Leute COVID im Rückspiegel lassen wollen, aber leider ist es immer noch da und führt immer noch dazu, dass Menschen sehr krank werden und sogar sterben“, sagte sie.

Die CDC sagt, sie rechnet mit Grippe, COVID und RSV oder Respiratory Syncytial Virusdie in dieser Saison alle zur gleichen Zeit im Umlauf sind, aber wie stark könnte von der Impfrate abhängen.

Für RSV, eine Krankheit, die typischerweise erkältungsähnliche Symptome verursacht, aber manchmal schwerwiegend sein kann, insbesondere bei Säuglingen und älteren Erwachsenen, gibt es einige Präventionsmaßnahmen, darunter: eine Impfung zum Schutz von Babys und ein Impfung für Menschen ab 60 Jahren.

„Sprechen Sie mit Ihrem Arzt und sehen Sie, ob er es Ihnen empfiehlt“, sagt Dr. Céline Gounder, medizinische Mitarbeiterin bei CBS News und Chefredakteurin für öffentliche Gesundheit bei KFF Health News. empfohlen Anfang dieses Herbstes.

Selbst wenn Sie vollständig geimpft sind, müssen Sie bei Thanksgiving-Veranstaltungen zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen beachten, darunter das Bleiben zu Hause, wenn Sie krank sind. eine Maske tragen in manchen Situationen und Erhöhung der Belüftung. Wenn das Wetter es zulässt, denken Sie beispielsweise über eine Mahlzeit im Freien nach.

„Es geht wirklich darum: Wer bist du? Was ist dein persönliches Risiko? Und mit wem wirst du zusammen sein?“ Cohen sagt.

