Noch nicht da (nd-aktuell.de)

Die Freude ist groß: Die Vergesellschaftung von Betongold konnte nicht an Gesetzen scheitern – jetzt muss sich nur noch die Politik auf die entsprechende Farbe festlegen. Foto: dpa/Jörg Carstensen

Vonovia und andere Immobilienkonzerne sollten vielleicht ihre Koffer packen. Sie müssen nicht viel sammeln. Denn sie werden hier wohl ihre Häuser verlassen müssen. Sozialisation ist möglich. So kursiert zumindest seit Donnerstagabend der Entwurf des Zwischenberichts der hochkarätig besetzten Expertenkommission. Der Ausschuss weist rechtliche Einwände von Vergesellschaftungsgegnern zurück. Es ist keine Empfehlung. Außerdem bleiben einige Fragen unbeantwortet. Doch die Euphorie in der Stadt ist kaum zu übersehen. „Die Kommission hat bestätigt, was bereits im vergangenen Jahr mehr als einer Million Menschen klar war: Berlin kann enteignen“, sagt Isabella Rogner von der Initiative Deutsche Wohnen & Co.

Dass die Freude jetzt so groß ist, obwohl die Kommission im Entwurf nur deutlich macht, was Aktivisten und manche Anwälte schon lange sagen, liegt unter anderem daran, dass die Einsetzung des Gremiums durch den Senat von vielen nur als solche angesehen wurde ein Manöver, um die Umsetzung des erfolgreichen Referendums an der Wahlurne auszusitzen. Insbesondere die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey und ihr Bausenator Andreas Geisel (beide SPD) lehnen das Ziel einer Enteignung der Deutsche Wohnen & Co. vehement ab. Zweitens ist es viel wichtiger, dass Experten, die von den Sozialisierungsgegnern nicht mehr ignoriert werden können , bestätigen nun die verfassungsrechtliche Machbarkeit.

Seit Ende April prüft die 13-köpfige Kommission rechtliche Aspekte, die bei einer Eingliederung der Immobilienbestände großer gewinnorientierter Unternehmen mit mehr als 3.000 Wohnungen betroffen wären. In dem jetzt vorliegenden Entwurf des Zwischenberichts gehen die Gutachter zunächst davon aus, dass entgegen dem, was das Bundesverfassungsgericht für den Mietendeckel bescheinigt hat, die landesrechtliche Kompetenz zur Regelung einer Personengesellschaft gegeben ist.

Obwohl das Thema Gegenstand der sogenannten konkurrierenden Gesetzgebung ist, hat der Bund von seiner Kompetenz bei der Vergesellschaftung von Grundstücken noch keinen Gebrauch gemacht. Da das Ziel der Sozialisation auch darin besteht, „der Dynamik der Mietpreisentwicklung“ entgegenzuwirken, wurde auch geprüft, ob die Mietpreisbremse auf Bundesebene eine blockierende Wirkung auf die Sozialisation auf Landesebene haben würde. Nach aktuellem Diskussionsstand ist das zu verneinen.

In einer weiteren wichtigen Frage ist die Expertenkommission ebenfalls klar. Der Verkehrswert des Wohnungsbestandes müsste also nicht als Ausgleich für die Vergesellschaftung gezahlt werden. Wie die Höhe der Entschädigung stattdessen berechnet wird, ist noch unklar. Die Experten sind sich einig, dass der symbolische Euro pro Wohnung, den Deutsche Wohnen & Co einst zur Enteignung vorgeschlagen hatte, nicht ausreicht. Es gibt unterschiedliche Meinungen darüber, ob der Marktwert generell nicht Grundlage für die Berechnung der Entschädigung ist oder ob wegen der Spekulationsgewinne der Unternehmen vom Marktwert des Wohnungsbestandes Abschläge vorgenommen werden sollten.

Dieses Formular, in dem zwei unterschiedliche Positionen zu einer Frage dokumentiert werden, zieht sich durch weite Teile des Zwischenberichts. Kein Wunder, schließlich schreibt die Kommission Rechtsgeschichte in der Bundesrepublik Deutschland. Artikel 15 des Grundgesetzes, auf den sich die Sozialisationsaktivisten berufen, ist nie angewandt worden. Der Verfassungsrechtler Helmut Ridder hat schon früh zwischen Vergesellschaftung und Enteignung in Art. 14 GG deutlich unterschieden.

Auch diese Besonderheit der Übertragung in das Gemeinschaftseigentum findet sich im Zwischenbericht. „Eine einfache Übertragung von Eigentumstiteln an den Staat“ komme nicht in Frage. Es bedarf einer Organisationsform, deren öffentlich-rechtlicher Auftrag im Rahmen eines Vereinsgesetzes dauerhaft gesichert ist. „Eine öffentlich-rechtliche Anstalt, wie sie die Volksabstimmungsinitiative vorschlägt, ist jedenfalls eine geeignete Anstalt“, schreibt die Kommission im Entwurf des Zwischenberichts.

Generell werden sowohl grundsätzliche Fragen – etwa ob bei der Anwendung des Artikels 15 überhaupt der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit gilt – als auch Aspekte erörtert, die für den Fall Berlin sehr spezifisch sind. Letzteres umfasst beispielsweise die Auswirkungen internationaler Investitionsschutzabkommen auf die Vergesellschaftung von Wohnungsbeständen börsennotierter Kapitalgesellschaften.

Der Diskussionsprozess sei „noch nicht abgeschlossen“, Punkte müssten noch „aufgegriffen“ werden und seien noch „offen“, heißt es im Zwischenbericht. Nachdem der Entwurf am Donnerstagabend zunächst in der bekannten gesellschaftskritischen »Berliner Morgenpost« punktiert worden war und dann in viele andere Hände gelangte, stellte die Kommission am Freitag etwas düster klar, dass der Entwurf noch diskutiert werde und keine Informationen war noch nicht bekannt, »was die Kommission am Ende ihrer Beratungen entscheiden wird«.

Offiziell wird der Zwischenbericht erst nächste Woche vorgelegt. Der Abschlussbericht soll dann bis Ende April 2023, ein Jahr nach Auftragsbeginn, folgen. Bis dahin muss auch die Frage der Gleichbehandlung geklärt werden, was die Grenze von 3000 Wohnungen erhöht, ab der die Firmenbestände zu vergesellschaften sind. Um dies einschätzen zu können, befasste sich die Kommission am Freitag in einer Expertenanhörung auch mit der Struktur des Berliner Wohnungsmarktes. Es war die zweite öffentliche Sitzung des Ausschusses.

Bis Ende April sind vier Arbeitssitzungen geplant. Ob die Kommission dann ein klares Votum hat, ist fraglich. Stadtgeographin Susanne Heeg, die von der Sozialisierungsinitiative in die Kommission entsandt wurde, vermutet: »Am Ende könnte es sein, dass es eine besser formulierte Situation gibt, als wir sie ohnehin schon haben: Wenige sind dafür, wenige sind gegen. « Vermutlich wird es getrennte Abstimmungen geben und unterschiedliche Stimmen ins Spiel kommen, denn: »Die Kommission entscheidet nicht.«

Und hier kommen die Parteien ins Spiel. Als der Zeitplan für die Kommission erstellt wurde, war noch nicht klar, dass das Repräsentantenhaus neu gewählt werden müsste. Auch wenn es sich nur um einen Zwischenbericht handelt, kommt die Einschätzung der Expertenkommission für die Sozialisierungsgegner zu einem ungünstigen Zeitpunkt.

Die Deutsche Wohnen & Co enteignen hat bereits angekündigt, bis zur Wiederholung im Februar gegen die Immobilienlobby in Parlament und Senat vorzugehen. „Der Senat hat keine Ausreden mehr und kann sich nicht länger hinter der Kommission verstecken“, sagte Initiative-Sprecherin Rogner am Freitag. Sie bekräftigte, dass der Senat nun ein Vereinsgesetz erarbeiten und einen Zeitplan dafür vorlegen müsse. „Wenn Giffey und Geisel weiterhin die Arbeit verweigern und stattdessen schützend die Hand über ihre Immobilienfreunde halten, dann holen sie am 12. Februar die Quittung ab“, sagt Rogner.

Der Druck aus der Stadt hat nur zu einem klaren Bekenntnis zur Sozialisation auf der Linken geführt. Ob Ihnen der Rückenwind des Zwischenberichts an der Wahlurne zugute kommt, bleibt abzuwarten. Linken-Landeschefin Katina Schubert hat zumindest schon den Slogan ausgegeben, sie wolle mit Sozialisierung Geschichte schreiben und Druck auf die Ausarbeitung eines Sozialisierungsgesetzes ausüben.

Auch die Grünen werden Farbe bekennen müssen. „Wenn Sie in einem Wahlgesetz plebiszitäre Elemente schaffen, dann dürfen Sie sich nicht wundern, wenn diese genutzt werden“, sagte Grünen-Finanzsenator Daniel Wesener am Mittwoch. Das Ergebnis des Referendums sei die „Leitlinie“, erklärte Wesener, der angesichts der seit einigen Wochen kursierenden Information über ein sozialfreundliches Gutachten gewusst haben dürfte, was für ein Papier die Expertenkommission dem Wahlkampf aushändigen werde .

Gibt es andere Wege als über ein Sozialisationsgesetz? „Ja, die Revolution vielleicht, aber das ist vielleicht einen Tick unrealistischer als die Einführung eines Verfassungsgesetzes“, scherzte Wesener am Mittwochabend. Es droht keine Revolution. Doch wenn die Vergesellschaftung in Berlin am Ende gelingt und Artikel 15 des Grundgesetzes erstmals zur Anwendung kommt, könnte der Plan der Deutsche Wohnen & Co zur Enteignung auch zur Blaupause für weitere gemeinwohlorientierte Transformationen in anderen Bereichen der Öffentlichkeit werden Dienstleistungen. „Berlin kann jetzt Geschichte schreiben“, stimmt Isabella Rogner zu.